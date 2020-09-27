Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан инициирует создание международного трибунала, Армения обратилась в ЕСПЧ

Азербайджан и Армения обращаются в международные организации относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Trend, в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что "в целях очередного разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, введения против страны-агрессора предусмотренных международным правом санкций будет предпринято обращение в ряд международных организаций, в том числе Совбез ООН, для организации особого международного трибунала", информирует Цензор.НЕТ.

По информации Радио Азатутюн, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить в отношении Азербайджана обеспечительную меру.

"А именно: обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов на всей протяженности границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, обязать Азербайджан воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты", - отмечается в сообщении, распространенном представителем Армении в ЕСПЧ.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".