РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10357 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
15 873 125

Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан инициирует создание международного трибунала, Армения обратилась в ЕСПЧ

Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан инициирует создание международного трибунала, Армения обратилась в ЕСПЧ

Азербайджан и Армения обращаются в международные организации относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Trend, в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что "в целях очередного разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, введения против страны-агрессора предусмотренных международным правом санкций будет предпринято обращение в ряд международных организаций, в том числе Совбез ООН, для организации особого международного трибунала", информирует Цензор.НЕТ.

По информации Радио Азатутюн, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить в отношении Азербайджана обеспечительную меру.

"А именно: обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов на всей протяженности границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, обязать Азербайджан воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты", - отмечается в сообщении, распространенном представителем Армении в ЕСПЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Читайте также: Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
***** своего к стенке поставьте, и на земле будет мир
показать весь комментарий
27.09.2020 23:17
+28
Вот как так хитро современные Геббельсы - пропагандоны рашки и армении умеют повернуть ситуацию на 180 градусов и говорить на белое - черное а на черное - белое...
И на кого рассчитан бред и враньё армян в этом случае?
Ибо.
1. Не Азербайджан совершил акт агрессии и захватил армянскую территорию а наоборот, Армения ранее захватила часть территории Азербайджана - Нагорный Карабах, который признан ООН неотьемлемой территорией Азербайджана.
2. И сейчас война идёт не территории Армении а на территории Азербайдажан. Азербайджан ни на миллиметр не нарушил границу Армении а лишь пытается выбить армянских оккупантов с со своей территории на их родину - в Армению...
Что тут противозаконного со стороны Азербайджана?
показать весь комментарий
27.09.2020 23:21
+25
Армяне обнаглели до ручки. Оккупировали ранее часть территории Азербайджана и ещё им хватает наглости, что бы просить помощи у всего мира в продолжении оккупации части Азербайджана.
Это сюрреализм какой то.

Нахер забирайтесь к себе домой в Армению и будет вам мир и покой.
показать весь комментарий
27.09.2020 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нужен полномасштабный джихад против русни на Кавказе
показать весь комментарий
27.09.2020 23:50 Ответить
Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан ініціює створення міжнародного трибуналу, Вірменія звернулася до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6100
показать весь комментарий
27.09.2020 23:51 Ответить
Сусіда ця ситуація не просто влаштовувала. Саме він її і створив.
показать весь комментарий
28.09.2020 09:51 Ответить
Хочу пожелать Азербайджану удачи, как не крути, а правда на их стороне!
И таки да, на данный момент они становятся воинами.
Ну а Туреччина их не оставит сам на сам с московией.
Жаль шо у нас гивно вместо Гетьманана, ну то таке…🙁
показать весь комментарий
27.09.2020 23:55 Ответить
Друзя украинцы, если у вас сиюминутный курортный роман с турками - это на вашей совести. Могу вам предложить для просмотра свежий материал
https://youtu.be/9dILeqZLtBE
показать весь комментарий
27.09.2020 23:55 Ответить
ми тобі козломордий ніякі не друзі, а про якусь "совєсть" краще не бреши
показать весь комментарий
28.09.2020 01:46 Ответить
можно смотреть еще здесь
https://video.azertag.az/site/video/102687
Про взорванный военный склад. Рядом с обширным морем огня видны пятиэтажные здания. Это может быть город Агдере, или Мардакерт по армянски. Армия Азербайджана находится сейчас вблизи от этого города, командование предложило фашистам сложить оружие и сдаться во избежание ненужных жертв. Но зинворы, как известно, пуль не боятся поэтому уйдут на тот свет от пуль. А могли бы остаться живыми и вернуться после плена к своим семьям.
В Азербайджане всеобщая радость, воодушевление, праздник. Настоящей войны мы ждали 30 лет, копя злость и обиды. Фашисты все начиная от лидеров до журналистов, делали все возможное чтобы наша ненависть, или как они называют армянофобия поднялась до максимального пика. это у них получилось
показать весь комментарий
27.09.2020 23:58 Ответить
какие-то мутные видосы с обеих сторон . ничго не понятно .
показать весь комментарий
28.09.2020 02:58 Ответить
Главно понятно, что руснявие свонопси обосрались в очередной раз!
показать весь комментарий
28.09.2020 06:22 Ответить
армянам рекомендую при обращении в трибуналы, не забыть массовую резню нелюдсикми, непринятыми в гестапо, НКВД, инквизицией способами мирных жителей в г.Ходжалы в 1992 году , депортацию миллионов азербайджанцев и замещения этноса в виде заселения "освобожденных территорий " армянами.Тут и военные преступления и преступления против человечности без срока давности.
показать весь комментарий
28.09.2020 00:06 Ответить
Все айзеры торгуют овощами на рынках России ,хто будет воевать.
показать весь комментарий
28.09.2020 00:29 Ответить
И еще ипут кацапских свиноматок, пока их ваньки скрепно бухают
показать весь комментарий
28.09.2020 06:24 Ответить
Хотите об этом поговорить?
показать весь комментарий
28.09.2020 23:05 Ответить
О чем с тобой говорить стукачек?
показать весь комментарий
29.09.2020 04:28 Ответить
Хехе. Строчат друг на друга кляузы в Спортлото.
показать весь комментарий
28.09.2020 00:33 Ответить
Армяни "загубили берега", нація яка розкидана по світу як кацапи чомусь тримається за клаптик адзербажанської території.

Руку і диктовку Московії можно бачити неозброєним оком.
показать весь комментарий
28.09.2020 01:01 Ответить
А зачем обращаться в ООН и Гаагу? Обращайтесь прямо к Лукашенко. Там в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией с 1992 года идут успешные переговоры
показать весь комментарий
28.09.2020 01:18 Ответить
что армяне что азербайджанцы дружки лукашенко . так что никакую сторону занимать не хочется .
показать весь комментарий
28.09.2020 02:59 Ответить
Посмотри голосования в ООН по Крыму.
показать весь комментарий
28.09.2020 08:26 Ответить
Правда за Азербайджаном. Окупанта повинні вигнать геть.
показать весь комментарий
28.09.2020 06:17 Ответить
освобождение территории от оккупантов это не только право, но и обязанность любого руководства оккупированной стороны. Сколько и кто при этом погибнет не регламентируется ничем!
показать весь комментарий
28.09.2020 08:47 Ответить
Алиев предлагает гуманитарные корридоры, т е начинает депортацию армянского населения из Карабаха по Сталинскому образцу
показать весь комментарий
06.10.2020 22:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 