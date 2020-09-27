РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10357 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 260 38

В президиуме Координационного совета заявили о готовности вернуться в Беларусь при гарантии безопасности от РФ и ЕС

В президиуме Координационного совета заявили о готовности вернуться в Беларусь при гарантии безопасности от РФ и ЕС
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Координационный совет продолжает работу, несмотря на то, что некоторые члены его президиума находятся за границей или задержаны.

Об этом в интервью телеканалу "Дождь" заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Мы в постоянном контакте через чаты, через видеосвязь. Мы обсуждаем в настоящий момент антикризисную программу, и уже есть наработки, чтобы четко понимать, что страна не будет ввергнута в хаос. Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства", - добавил он.

Белорусская оппозиция открыта для диалога с представителями госаппарата страны для выхода из кризиса, не имея цели люстрировать власть, заявил Латушко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Латушко заявил, что он и другие члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции готовы при гарантии безопасности со стороны России и ЕС вернуться в Беларусь и начать переговоры с действующей администрацией о передаче власти и организации новых президентских выборов.

Латушко добавил, что для возвращения в Беларусь членам президиума КС нужны гарантии их освобождения от судебного преследования. Он напомнил, что в отношении него и других лидеров оппозиции в Беларуси начаты расследования и что по прибытии на границу они будут задержаны правоохранительными органами. "Если будут соответствующие гарантии Европейского союза, Российской Федерации, мы незамедлительно готовы прибыть в Беларусь и приступить к переговорам", - сказал Латушко.

Латушко выразил уверенность, что этот подход поддержит и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Также читайте: ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Беларуси, - глава Евросовета Мишель

Автор: 

Беларусь (7914) россия (96018) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
В Білорусі ЄС вам нічим не допоможе, а домовленності з кацапами нічого не варті.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a6-7016-a52a-9fb338ad2069
показать весь комментарий
27.09.2020 23:52
+14
Кацапи вже давали гарантії, а потім всіх розстріляли.
показать весь комментарий
27.09.2020 23:54
+13
Дебилы. Какие гарантии? От ***** травящего людей по всему миру и сумашедшего Луки с автоматом который дубасит свой народ палками вы гарантии получили? А ЕС кроме озабоченностей и санкций против уборщиц и дворников больше ни на что не способно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a3-72ed-bdc1-9dcf693cedf9
показать весь комментарий
27.09.2020 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Білорусі ЄС вам нічим не допоможе, а домовленності з кацапами нічого не варті.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a6-7016-a52a-9fb338ad2069
показать весь комментарий
27.09.2020 23:52 Ответить
Дебилы. Какие гарантии? От ***** травящего людей по всему миру и сумашедшего Луки с автоматом который дубасит свой народ палками вы гарантии получили? А ЕС кроме озабоченностей и санкций против уборщиц и дворников больше ни на что не способно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a3-72ed-bdc1-9dcf693cedf9
показать весь комментарий
27.09.2020 23:53 Ответить
Про фокина забыл сказать. Которого твой зеублюдок притащил.
показать весь комментарий
28.09.2020 00:02 Ответить
Боже! Какие наивные! Хотите бесследно исчезнуть? Это вам гарантируют на 100%.
показать весь комментарий
28.09.2020 07:23 Ответить
Кацапи вже давали гарантії, а потім всіх розстріляли.
показать весь комментарий
27.09.2020 23:54 Ответить
А ***** 5 букв...
показать весь комментарий
27.09.2020 23:57 Ответить
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
28.09.2020 00:06 Ответить
Ну за ЕС точно не заржавеет!
Если Лукашенко кинет тебя в тюрягу, озабоченность прогремит такая, что только держись!
показать весь комментарий
27.09.2020 23:56 Ответить
В Первую Чеченскую Хасавьюртские соглашения подписали а потом пришла моль начала бомбить не один год Чечню
показать весь комментарий
28.09.2020 00:00 Ответить
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
показать весь комментарий
28.09.2020 00:06 Ответить
вновь верят кролики удаву,
... который и быка бы схавал
показать весь комментарий
28.09.2020 00:11 Ответить
В президиуме Координационного совета заявили о готовности навсегда вернуться в Беларусь...
показать весь комментарий
28.09.2020 00:14 Ответить
Мда , особливо гарантіі від РФ 😀
Якщо чесно , то вражає !!
показать весь комментарий
28.09.2020 00:15 Ответить
Пррихадите к Таракану ,
Он вас "Чаєм" угостит..
🤣🤣
показать весь комментарий
28.09.2020 00:16 Ответить
Чай з новічком ?
показать весь комментарий
28.09.2020 00:20 Ответить
Питання не до Мене..
🤔
показать весь комментарий
28.09.2020 00:21 Ответить
так і кажуть кацамразі :

Атхлебните "Навичка"
Свежый, пряма из ЧэКа...
показать весь комментарий
28.09.2020 00:27 Ответить
У президії Координаційної ради заявили про готовність повернутися у Білорусь за гарантії безпеки від РФ і ЄС - Цензор.НЕТ 6989
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора! Это единственные в мире кровавые каратели, к наказу которых может прислушаться такой же как и они, убийца своего народа живодёр Лука!
показать весь комментарий
28.09.2020 02:31 Ответить
Їхні оплески та квіточки лише нашкодили. Раніше бацька почав зближуватися з Заходом, відмовився від російської нафти, почав купувати її у США,-- і якраз вчасно поспіла "революція".Тіхановські і Бабрики мають російський хвіст і повернули бацька у російське стойло.
показать весь комментарий
28.09.2020 07:23 Ответить
Гарантии безопастности от РФ ))))))))))))))
Смешное словосочетание ....
показать весь комментарий
28.09.2020 07:26 Ответить
Грибу расскажи про нейтралитет 🤦😂😂😂😅
показать весь комментарий
28.09.2020 08:12 Ответить
в общем Лу Каш Ынко остается у руля в появившейся на глобусе нью-корее.
показать весь комментарий
28.09.2020 08:16 Ответить
Грибу расскажи про нейтралитет 🤦😂😂😂😅
показать весь комментарий
28.09.2020 12:45 Ответить
 
 