В президиуме Координационного совета заявили о готовности вернуться в Беларусь при гарантии безопасности от РФ и ЕС

Координационный совет продолжает работу, несмотря на то, что некоторые члены его президиума находятся за границей или задержаны.

Об этом в интервью телеканалу "Дождь" заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Мы в постоянном контакте через чаты, через видеосвязь. Мы обсуждаем в настоящий момент антикризисную программу, и уже есть наработки, чтобы четко понимать, что страна не будет ввергнута в хаос. Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства", - добавил он.

Белорусская оппозиция открыта для диалога с представителями госаппарата страны для выхода из кризиса, не имея цели люстрировать власть, заявил Латушко.

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Латушко заявил, что он и другие члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции готовы при гарантии безопасности со стороны России и ЕС вернуться в Беларусь и начать переговоры с действующей администрацией о передаче власти и организации новых президентских выборов.

Латушко добавил, что для возвращения в Беларусь членам президиума КС нужны гарантии их освобождения от судебного преследования. Он напомнил, что в отношении него и других лидеров оппозиции в Беларуси начаты расследования и что по прибытии на границу они будут задержаны правоохранительными органами. "Если будут соответствующие гарантии Европейского союза, Российской Федерации, мы незамедлительно готовы прибыть в Беларусь и приступить к переговорам", - сказал Латушко.

Латушко выразил уверенность, что этот подход поддержит и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

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