В президиуме Координационного совета заявили о готовности вернуться в Беларусь при гарантии безопасности от РФ и ЕС
Координационный совет продолжает работу, несмотря на то, что некоторые члены его президиума находятся за границей или задержаны.
Об этом в интервью телеканалу "Дождь" заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
"Мы в постоянном контакте через чаты, через видеосвязь. Мы обсуждаем в настоящий момент антикризисную программу, и уже есть наработки, чтобы четко понимать, что страна не будет ввергнута в хаос. Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства", - добавил он.
Белорусская оппозиция открыта для диалога с представителями госаппарата страны для выхода из кризиса, не имея цели люстрировать власть, заявил Латушко.
Латушко заявил, что он и другие члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции готовы при гарантии безопасности со стороны России и ЕС вернуться в Беларусь и начать переговоры с действующей администрацией о передаче власти и организации новых президентских выборов.
Латушко добавил, что для возвращения в Беларусь членам президиума КС нужны гарантии их освобождения от судебного преследования. Он напомнил, что в отношении него и других лидеров оппозиции в Беларуси начаты расследования и что по прибытии на границу они будут задержаны правоохранительными органами. "Если будут соответствующие гарантии Европейского союза, Российской Федерации, мы незамедлительно готовы прибыть в Беларусь и приступить к переговорам", - сказал Латушко.
Латушко выразил уверенность, что этот подход поддержит и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a6-7016-a52a-9fb338ad2069
https://censor.net/ru/comments/locate/3221503/019214b7-02a3-72ed-bdc1-9dcf693cedf9
Если Лукашенко кинет тебя в тюрягу, озабоченность прогремит такая, что только держись!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
... который и быка бы схавал
Якщо чесно , то вражає !!
Он вас "Чаєм" угостит..
🤣🤣
🤔
Атхлебните "Навичка"
Свежый, пряма из ЧэКа...
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора! Это единственные в мире кровавые каратели, к наказу которых может прислушаться такой же как и они, убийца своего народа живодёр Лука!
Смешное словосочетание ....