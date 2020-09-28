Генсек ООН Гутерриш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении представителя ООН Стефана Дюжаррика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Генсек убедительно призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и немедленно вернуться к содержательным переговорам. Он поговорит как с президентом Азербайджана, так и с премьером Армении", - подчеркивается в заявлении.

Гутерриш осудил применение силы в зоне конфликта и выражает сожаление по поводу гибели мирных граждан.

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Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".