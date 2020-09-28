Генсек ООН Гутерриш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана
Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана.
Об этом говорится в заявлении представителя ООН Стефана Дюжаррика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Генсек убедительно призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и немедленно вернуться к содержательным переговорам. Он поговорит как с президентом Азербайджана, так и с премьером Армении", - подчеркивается в заявлении.
Гутерриш осудил применение силы в зоне конфликта и выражает сожаление по поводу гибели мирных граждан.
Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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А что история знает случаи когда ОБСЕ или ООН урегулировало какой то конфликт и решило вопрос деокупации украденных территорий?
Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.
В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.
ППР-посідєлі, папі$дєлі, разошлісъ..
Мля...
Как и Дербент.
Источник: https://censor.net/ru/n3221504
А уж как я то "обеспокоена" - и не передать словами:
- подрыв Сулеймани нанес колоссальный урон торговле героином Ирана
- взрыв удобрений на "2,5 килотонны гашиша"(С) в Бейруте окончательно порушил этот бизнес
- сейчас Гарабах азербайджанцы заберут - и все, конец потокам герыча из Ирана и Афгана в Европу (Гарабах - основной сухопутный перевалочный транзитный пункт, морской был из Бейрута в Салоники)
Мадуро приготовиться.
Вести голубі каски, створити тимчасові військові адміністрації під контролем ООН, а не шарлатанів ОБСЄ і потім устаканювати років 3-5.