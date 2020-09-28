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Генсек ООН Гутерриш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Гутерриш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении представителя ООН Стефана Дюжаррика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Генсек убедительно призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и немедленно вернуться к содержательным переговорам. Он поговорит как с президентом Азербайджана, так и с премьером Армении", - подчеркивается в заявлении.

Гутерриш осудил применение силы в зоне конфликта и выражает сожаление по поводу гибели мирных граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан инициирует создание международного трибунала, Армения обратилась в ЕСПЧ

Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Читайте также: Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) ООН (4180) Нагорный Карабах (471) Гутерриш Антониу (338)


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Топ комментарии
+3
Ага. Обсудите. Можете даже озаботиться по разу
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28.09.2020 00:36
+3
Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию... і виразят абєспакоєнность і так же озабочєнность...Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана - Цензор.НЕТ 3889
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28.09.2020 00:39
+1
Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

А что история знает случаи когда ОБСЕ или ООН урегулировало какой то конфликт и решило вопрос деокупации украденных территорий?
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28.09.2020 00:38
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Ага. Обсудите. Можете даже озаботиться по разу
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28.09.2020 00:36 Ответить
Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

А что история знает случаи когда ОБСЕ или ООН урегулировало какой то конфликт и решило вопрос деокупации украденных территорий?
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28.09.2020 00:38 Ответить
Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию... і виразят абєспакоєнность і так же озабочєнность...Генсек ООН Гутерреш обсудит ситуацию в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана - Цензор.НЕТ 3889
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28.09.2020 00:39 Ответить
сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.
В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.
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28.09.2020 00:53 Ответить
Однако.
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28.09.2020 06:16 Ответить
Очєшуітєльна..
ППР-посідєлі, папі$дєлі, разошлісъ..
Мля...
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28.09.2020 01:02 Ответить
чего там обсуждать, итак все знают что будет обеспокоеность
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28.09.2020 01:03 Ответить
Дело в том, что Азербайджан и Турция уже погасили мордовское пво у ар и теперь дане не армия а роботы будут тупо охотиться на убегающих ар. Как в тире.
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28.09.2020 01:13 Ответить
переговоры не помогут . чья эта территория на самом деле ? если там большинство армян живет чего туда азербайджанцы лезут ?
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28.09.2020 03:03 Ответить
Азербайджанская, конечно.
Как и Дербент.
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28.09.2020 06:14 Ответить
если армянам удалось захватить азербайджанскую территорию , да еще удерживать столько лет сомневаюсь что азербайджан вернет ее назад .
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28.09.2020 06:53 Ответить
Так может теперь хорваты пусть Сербскую краину назад отдадут ? А чехи пусть Судеты вернут немцам , или как ?
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28.09.2020 08:20 Ответить
Если в Крыму большинство российский отставников живет, то Вы как полагаете: Крым - российский заповедник военных на пенсии?
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28.09.2020 06:15 Ответить
"Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана."
Источник: https://censor.net/ru/n3221504

А уж как я то "обеспокоена" - и не передать словами:
- подрыв Сулеймани нанес колоссальный урон торговле героином Ирана
- взрыв удобрений на "2,5 килотонны гашиша"(С) в Бейруте окончательно порушил этот бизнес
- сейчас Гарабах азербайджанцы заберут - и все, конец потокам герыча из Ирана и Афгана в Европу (Гарабах - основной сухопутный перевалочный транзитный пункт, морской был из Бейрута в Салоники)

Мадуро приготовиться.
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28.09.2020 06:14 Ответить
Що абСуждать?
Вести голубі каски, створити тимчасові військові адміністрації під контролем ООН, а не шарлатанів ОБСЄ і потім устаканювати років 3-5.
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28.09.2020 06:57 Ответить
Хорошая работа у дяди Гутерреша - почесал часик языком, обеспокоился- получил зарплату
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28.09.2020 07:17 Ответить
"зарплата" там не основной источник доходов, а откаты "за гуманитарную помощь" и распил других бюджетов и программ!
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28.09.2020 08:41 Ответить
Кроме силы или угрозы ее применения ни один вопрос в истории челоовеческой цивилизации решен не был, ООН, ОБСЕ и т.п. - импотенские шарашки международных чинуш-паразитов!
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28.09.2020 08:39 Ответить
Стурбовані добре поїдять, поговорять, резолюцію підготовлять, будуть під вечір мати добрий стул і безбідне існування за рахунок внесків членів ООН.
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28.09.2020 09:24 Ответить
 
 