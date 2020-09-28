Судебные заседания по делу МН17 в Нидерландах будут проходить с 28 сентября по 2 октября

В судебном комплексе "Схипхол" 28 сентября в 10:00 по местному времени начнется судебное заседание по делу МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

По предварительному графику, слушания должны проходить с понедельника, 28 сентября, до пятницы, 2 октября, однако в суде отметили, что из-за коронавируса слушания могут быть приостановлены или отменены.

Дополнительная информация относительно графика слушаний должна появиться в понедельник 28 сентября.

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В суде также отметили, что из-за коронавируса все присутствующие должны соблюдать обязательную дистанцию 1,5 метра, а люди с простудой, температурой или плохим самочувствием не будут допущены к процессу.

Все желающие могут следить за судебным процессом через прямую трансляцию.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.