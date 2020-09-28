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США призывает прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерегает от участия внешних сил, - Госдеп

США призывает прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерегает от участия внешних сил, - Госдеп

Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии размежевания в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, приведших к существенным потерям, в том числе среди мирных жителей.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы выражаем соболезнования семьям убитых и раненых", - подчеркивается в документе.

В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, что Вашингтон самым решительным образом осуждает имеющую место эскалацию насилия. Сообщается, что замгоссекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зорабу Мнацаканяну и призвал обе стороны к незамедлительному прекращению боевых действий и использованию существующих каналов связи между ними для предотвращения дальнейшей эскалации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан инициирует создание международного трибунала, Армения обратилась в ЕСПЧ

США выразили убеждение в том, что участие внешних сил в эскалации насилия не поможет решению проблемы. Госдепартамент подчеркивает, что оно может привести лишь к нарастанию напряженности в регионе.

Внешнеполитическое ведомство США призвало Минскую группу ОБСЕ как можно скорее вернуться к переговорам по урегулированию конфликта. В качестве сопредседателя Минской группы США по-прежнему привержены помощи сторонам в деле достижения мирного и прочного разрешения конфликта, подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор также обратился к Армении и Азербайджану, призвав их вернуться на позиции, которые они занимали до 27 сентября.

Также читайте: Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Читайте также: В результате артобстрелов ВС Армении погибли пять мирных жителей, 19 - пострадали, - Генпрокуратура Азербайджана

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Госдепартамент США (1848) США (27043) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+7
А внешняя падаль сидит в кремле и руки почесывает
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28.09.2020 01:52
+6
То что и следовало доказать.Начали призывать и выражать обеспокоенность и т.д.Азербаджану нада включить дурачка и давить до упора пока ноуют.
Видно что была подготовка и её нада закончить и закрыть вопрос территории.
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28.09.2020 01:40
+5
Так зворушливо..😥
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28.09.2020 01:29
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Правила форума Совет форумчан
Так зворушливо..😥
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28.09.2020 01:29 Ответить
США выразили убеждение в том, что участие внешних сил в эскалации насилия не поможет решению проблемы.

Ну так и не вмешивайтесь в разборки Азербайджана и Армении. Сами разберутся.
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28.09.2020 01:36 Ответить
в Америці дуже велике армянське лоббі , не меньше ніж жидівське, тому і Госдеп щось тут гукає. Насправді США зовсім байдуже щодо того Карабаху, бо більшисть і не знає що це за така місцевість майже на Місяці.
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28.09.2020 02:36 Ответить
якби було велике і потужне лоббі, то не було б пофіг, а так знают чия то робота, то й застерігають кацапів
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28.09.2020 11:26 Ответить
Давно уже пора.Но не с таким президентом фантастом который думает что территория вернётся путём переговоров.По факту проснулись а ВСУ уже заняли Донецк и пока все обеспокоены и строчать освободили свои территории.
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28.09.2020 01:41 Ответить
То что и следовало доказать.Начали призывать и выражать обеспокоенность и т.д.Азербаджану нада включить дурачка и давить до упора пока ноуют.
Видно что была подготовка и её нада закончить и закрыть вопрос территории.
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28.09.2020 01:40 Ответить
"Включать дурачка" - ваше кредо.
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28.09.2020 06:08 Ответить
А что они еще должны говорить? Конечно- это де гибридная война! Не скажут же они своему союзнику Турции, что вы там творите? Кассапия первая начала " беспредельничать" на международной арене, нарушив все свои обязательства по подписанным договорам, даже с той же Украиной. США сказало, оеюкей, Хотите поиграть по свои правилам- получите.
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28.09.2020 01:51 Ответить
А внешняя падаль сидит в кремле и руки почесывает
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28.09.2020 01:52 Ответить
И кур срубля прикидывает...
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28.09.2020 01:58 Ответить
А что они еще должны говорить? Конечно- это де гибридная война! Не скажут же они своему союзнику Турции, что вы там творите? Кассапия первая начала " беспредельничать" на международной арене, нарушив все свои обязательства по подписанным договорам, даже с той же Украиной. США сказало, оеюкей, Хотите поиграть по свои правилам- получите.
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28.09.2020 01:55 Ответить
А как тебе яйца путина ? По зубам ?
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28.09.2020 02:48 Ответить
може так і буде, але чим більше кацапйоздія буде отримувати з усіх боків по пиці, і в Сирії, і в Лівії, і в Карабаху, і в Білорусі, та де завгодно, тим легше буде Україні. Хай їх все бабло газо-нефтяне згорить в їх поразках
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28.09.2020 02:44 Ответить
Дивно це чути від піндосів.
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28.09.2020 04:34 Ответить
...хде Кулявлоба отМИД чтоб выразить "озабоченность"?
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28.09.2020 05:34 Ответить
Сейчас братья-азербайджанцы и братья-турки заберут Гарабах обратно, прихлопнут торговлю иранским и афганским героином, транзит которого армянская мафия ведет через Гарабах - и все и закончится.
Пожелаем господам Алиеву и Эрдогану успеху в этом предприятии.

P.S. Интересно, повариху бобровой башки, Симонян, таки "повесят", как она сама и писала?
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28.09.2020 06:09 Ответить
Это послание педофильному *****
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28.09.2020 06:10 Ответить
***** поимели его же методами
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28.09.2020 06:12 Ответить
США еще решают, кого надо сдать в этом конфликте. В 2014 у них так вопрос не стоял, сразу решили умиротворить Путина.
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28.09.2020 06:41 Ответить
армянская диаспора в США очень сильная...
на Кавказе армян считают горными евреями
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28.09.2020 07:03 Ответить
Марионетки }{уйла. Пашинян справа, Лука в центре, сбоку от него Молдова с Сербией, а слева то, что на рояле играет. Но не пальцем.
США призывает прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерегает от участия внешних сил, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7896
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28.09.2020 07:08 Ответить
Ну если штаты обеспокоились тогда это серьезно вон иран **-л по ихней базе так обеспокоились еще сильнее
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28.09.2020 07:19 Ответить
Як перекласти з дипломатичної мови на ЛЮДСЬКУ то Держдепартамент США (а не США як тут дурканув юґік бутусцоф.. бо в США нема а ні рота а ні можливостей чимось "заявляти" ) то це ОЗНАЧАЄ - пукін сиди і не рипайся доти поки армія Азербайджану не вийде на міжнародно виизнані кордони з Вірменією і не ДЕОКУПУЄ ЗАХОПЛЕНУ посіпаками фашиста=пукіна АЗЕРБАДЖАНСЬКУ ТЕРІТОРІЮ
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28.09.2020 08:35 Ответить
Це вам не Турчинов і його РНБО, яке виконала всі накази і забагантки по телефону Обами, Меркель і інших геополітичних гравців, дати змогу Путіну окупувати Крим і Донбас. Азербайджан має право на збройню відсіч окупанта у нього немає хабарів від МВФ.
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28.09.2020 09:19 Ответить
 
 