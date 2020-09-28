США призывает прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерегает от участия внешних сил, - Госдеп

Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии размежевания в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, приведших к существенным потерям, в том числе среди мирных жителей.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы выражаем соболезнования семьям убитых и раненых", - подчеркивается в документе.

В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, что Вашингтон самым решительным образом осуждает имеющую место эскалацию насилия. Сообщается, что замгоссекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зорабу Мнацаканяну и призвал обе стороны к незамедлительному прекращению боевых действий и использованию существующих каналов связи между ними для предотвращения дальнейшей эскалации.

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США выразили убеждение в том, что участие внешних сил в эскалации насилия не поможет решению проблемы. Госдепартамент подчеркивает, что оно может привести лишь к нарастанию напряженности в регионе.

Внешнеполитическое ведомство США призвало Минскую группу ОБСЕ как можно скорее вернуться к переговорам по урегулированию конфликта. В качестве сопредседателя Минской группы США по-прежнему привержены помощи сторонам в деле достижения мирного и прочного разрешения конфликта, подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор также обратился к Армении и Азербайджану, призвав их вернуться на позиции, которые они занимали до 27 сентября.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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