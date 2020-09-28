США выясняют, что произошло в Нагорном Карабахе. Посмотрим, сможем ли добиться прекращения боев, - Трамп
Власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"В этом регионе у нас много с кем хорошие отношения. Посмотрим, можем ли мы добиться прекращения этого (боев. - Ред.)", - сказал он.
Трамп сообщил, что ему доложили о событиях в Нагорном Карабахе.
"Мы тщательно выясняем, что там произошло", - отметил президент США.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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В этом случае нужно забить на США пока ************ Трамп у руля(знаем про его постановочные победы с Ыном и Аяталой)и давить ватных армян по самый Ереван...
Везде где какая либо война торчат уши *****
(кроме войны Индии и Китая)
Африканские и латиноамериканские войны кацапами масштабно не финансируются, максимум они там какого-нибудь людоеда трохи деньгами греют.
Там абсолютно всё принадлежит кацапам, от линий электропередач до сигаретных ларьков.
А шоб втупую национализировать обратно у кацапов газопровод или железную дорогу - нужна военная диктатура, которая в управляемой кацапами Армении тоже появится примерно никогда.
Газпром хотел купить грузинский газопровод ещё при Шеварднадзе - тот не продал.
Потом при Бурджанадзе тоже очень большие деньги давали - та тоже не согласилась, ещё и в 2007-м русские военные базы из Грузии выперла.
Это всё вылилось в войну 2008го и оккупацию части территории.
Выпрыгнуть - да, можно, а вот шоб без потерь - нет, нельзя.
Як взагалі можна порівнювати Вірменію з країнами Балтії ?
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напринимали дикарей в НАТО....
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