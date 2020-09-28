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США выясняют, что произошло в Нагорном Карабахе. Посмотрим, сможем ли добиться прекращения боев, - Трамп

США выясняют, что произошло в Нагорном Карабахе. Посмотрим, сможем ли добиться прекращения боев, - Трамп

Власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"В этом регионе у нас много с кем хорошие отношения. Посмотрим, можем ли мы добиться прекращения этого (боев. - Ред.)", - сказал он.

Трамп сообщил, что ему доложили о событиях в Нагорном Карабахе.

"Мы тщательно выясняем, что там произошло", - отметил президент США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война в Карабахе: Удар Армении по азербайджанскому военному конвою. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

США (27043) Нагорный Карабах (471) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+8
фули тут смотреть??
Везде где какая либо война торчат уши *****

(кроме войны Индии и Китая)
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28.09.2020 07:31
+3
Наверное другвладимир попросил....
В этом случае нужно забить на США пока ************ Трамп у руля(знаем про его постановочные победы с Ыном и Аяталой)и давить ватных армян по самый Ереван...
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28.09.2020 07:26
+3
Ердоган на прикладі Айя Софії показав московитами, що ІІІ Риму не буде. Певно ви за це його недолюблюєте? Не вийшло з московинів нео хрестоносців))
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28.09.2020 07:46
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Наверное другвладимир попросил....
В этом случае нужно забить на США пока ************ Трамп у руля(знаем про его постановочные победы с Ыном и Аяталой)и давить ватных армян по самый Ереван...
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28.09.2020 07:26 Ответить
Трамп дає час Азербайджану звільнити максимальну кількість територій і зайняти нові вигідні висоти, а потім США будуть вимагати припинити вогонь! Азербайджан має діяти дуже швидко, часу дуже мало!
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28.09.2020 07:58 Ответить
фули тут смотреть??
Везде где какая либо война торчат уши *****

(кроме войны Индии и Китая)
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28.09.2020 07:31 Ответить
Ну не везде, а только там, где можно газопроводы в Европку протянуть.
Африканские и латиноамериканские войны кацапами масштабно не финансируются, максимум они там какого-нибудь людоеда трохи деньгами греют.
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28.09.2020 10:11 Ответить
Если Азербайджан закроет свои границы, то это будет благо и для Армении. Исчезнет многолетняя точка напряженности , появится возможность избавиться от диктатуры кремля.
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28.09.2020 07:35 Ответить
Армения сможет избавится от диктатуры кремля примерно никогда.
Там абсолютно всё принадлежит кацапам, от линий электропередач до сигаретных ларьков.
А шоб втупую национализировать обратно у кацапов газопровод или железную дорогу - нужна военная диктатура, которая в управляемой кацапами Армении тоже появится примерно никогда.
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28.09.2020 10:15 Ответить
Когда- то Армения была на уровне прибалтов по уровню жизни, если сравнивать совковый период. Но , в принципе, нельзя с вами не согласится. Хотя Грузия смогла выпрыгнуть- сможет любой при желании
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28.09.2020 10:27 Ответить
Ну, Грузия, в отличие от Армении, не продала свою ГТС.
Газпром хотел купить грузинский газопровод ещё при Шеварднадзе - тот не продал.
Потом при Бурджанадзе тоже очень большие деньги давали - та тоже не согласилась, ещё и в 2007-м русские военные базы из Грузии выперла.
Это всё вылилось в войну 2008го и оккупацию части территории.
Выпрыгнуть - да, можно, а вот шоб без потерь - нет, нельзя.
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28.09.2020 10:41 Ответить
«Прибалтов»? Вже ніхто так не каже, окрім кацапів.
Як взагалі можна порівнювати Вірменію з країнами Балтії ?
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28.09.2020 10:43 Ответить
Я писала о совковом периоде, когда их так и называли. И писала не тебе, если ты заметила.
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28.09.2020 11:29 Ответить
Та я знаю, шо ти там і залишилась, у совковому пєріодє.
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28.09.2020 15:07 Ответить
Халифу Эрдогану нужен маленький победоносный война. Святой Софии мало, чтобы продемонстрировать что *************** Ватикан не способен удерживать свои территории.
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28.09.2020 07:41 Ответить
и не одна
https://www.liga.net/world/articles/konflikt-gretsii-i-turtsii-vozmojna-li-voyna-mejdu-dvumya-chlenami-nato Греция и Турция находятся на пороге войны из-за залежей газа в спорном районе Средиземного моря, конфликт двух членов НАТО ежедневно обостряется

напринимали дикарей в НАТО....
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28.09.2020 07:45 Ответить
А надо было в НАТО принять вЯликую рашку по вашему? Вот тогда там точно были бы все члены "высокоцивилизованными", че-то ржу. Ваше русопоклонение здесь всем давно известно. поэтому - в сад, а верней на йух.
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28.09.2020 09:19 Ответить
пердоган таке ж фуйло як і путлер
https://wz.lviv.ua/blogs/416619-erdohan-znovu-zavoiovuie-konstantynopol-i-sviatu-sofiiu Турецкого президента возмутила реакция некоторых пользователей на твит его зятя. В ответ Эрдоган пообещал жестко регулировать социальные сети.

https://meduza.io/news/2019/10/25/erdogan-pozhalovalsya-turetskomu-prokuroru-na-oblozhku-frantsuzskogo-zhurnala-le-point Французский журнал Le Point назвал Эрдогана «уничтожителем» из-за операции против курдов. Президент пожаловался в турецкую прокуратуру
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28.09.2020 09:31 Ответить
Ердоган на прикладі Айя Софії показав московитами, що ІІІ Риму не буде. Певно ви за це його недолюблюєте? Не вийшло з московинів нео хрестоносців))
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28.09.2020 07:46 Ответить
він показав що Туреччина остаточно перестала бути світською державою і те що пердоган крім диктатора хоче стати халіфом правовірних які будуть різати голови невірним (в тому числі таким дурним як ти )
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28.09.2020 07:50 Ответить
Ердоган не може стати халіфом , або ви вкладаєте помилковий сенс в цю назву.
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28.09.2020 07:53 Ответить
https://wz.lviv.ua/blogs/416619-erdohan-znovu-zavoiovuie-konstantynopol-i-sviatu-sofiiu Майже від самого початку приходу до влади Ердоган почав демонтаж світської спадщини засновника ******** Туреччини Ататюрка. У 1934 році Мустафа Кемаль Ататюрк перетворив Святу Софію в музей, в рамках своїх зусиль з модернізації країни та заохочення її до конкуренції з європейськими державами. Підкреслюючи цим свою прихильність до секуляризму і виводячи релігію з публічного простору. І все це відбувається в країні, яка довгі десятиліття є членом НАТО та вважалася взірцем відносно відкритого мусульманського суспільства, яке є союзником Заходу. Очевидно, що таке рішення Ердогана відіб'ється на відносинах Туреччини зі своїми союзниками. Бо Анкара проігнорувала заклик державного секретаря США Майка Помпео зберегти Святу Софію як музей, і попередження Вселенського патріарха Варфоломія I про те, що зміна статусу Святої Софії «налаштує мільйони християн у всьому світі проти ісламу».
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28.09.2020 07:57 Ответить
Мені вкрай важлива ваша думка)))
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28.09.2020 07:53 Ответить
Эрдоган хочет показать, что после ИГИЛ он главный в исламском мире.
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28.09.2020 08:50 Ответить
А яку територію втратив Втикан?
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28.09.2020 07:54 Ответить
Ватикан расставляет своих людей в православных странах на должности силовиков и немного в банкинг. Можно догадываться, что Армения не исключение.
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28.09.2020 08:19 Ответить
то есть овякяна у нас папа поставил?
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28.09.2020 09:12 Ответить
Обывателю, не замороченному конспирологией, трудно представить, что глава вооруженных сил страны-агрессора Шойгу и воевода **************** легиона Аваков находятся под крылом Мальтийского Ордена Ватикана.
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28.09.2020 09:23 Ответить
а куда алиенты смотрят?безобразие...
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28.09.2020 12:20 Ответить
ватикан к чему приплел? солиднее твой пост от этого не стал
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28.09.2020 09:11 Ответить
К тому, что его ордена погрязли в разложении в той степени, что исламисты отбирают христианскую территорию так просто, как конфету у ребенка.
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28.09.2020 11:19 Ответить
Кацапські роги там стирчать. Донні, шо тут розбиратись?
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28.09.2020 10:55 Ответить
 
 