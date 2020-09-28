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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "желтой" зоне, Тернополь - в "красной"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

24 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Так, с 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в желтую зону.

С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в желтой зоне, Тернополь - в красной 01

К красной зоне будут отнесены города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

К "оранжевой" зоне отнесены:

- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Владимир-Волынский, Нововолынск и Владимир-Волынский район и Луцкий район Волынской области;

- город Угледар Донецкой области;

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- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Черновцы и Новднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

- города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Канев и Смела, Каневский и Смелянской районы Черкасской области;

- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в желтой зоне, Тернополь - в красной 02

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Ну так не буває що по всій країні рекордна кількість хворих а в червоній зоні тільки Тернопіль та Бережани! А як же ж Київ який дає більшість хворих? Тобто на Київ ми заплющуємо очі а Тернопіль будемо тероризувати по повній програмі і вбивати місцевий бізнес! Мені здається що комісія абсолютно нефахова і приймає абсолютно непрофесійні рішення які не витримують жодної критики! В Одесі не вводять карантин, ніхто нічого не закриває, на 2 вересня - день міста були масові заходи і тепер захворюваність в Одесі шалена але Одеса не в червоній зоні, чомусь? В Одесі в транспорті повно народу і тільки пару людей в масках, але владі покуй, влада не контролює ситуацію в країні бо влада фейкова!
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28.09.2020 07:47
+3
Четко мер Тернополя бубочку потрошил. Да ещё ко всему и их клоун на выборах пролетает. Только страдают обычные люди от недоумка
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28.09.2020 08:28
+2
Пока мир борется с эпидемией, в Украине разрисовывают карту Украины
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28.09.2020 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Ну так не буває що по всій країні рекордна кількість хворих а в червоній зоні тільки Тернопіль та Бережани! А як же ж Київ який дає більшість хворих? Тобто на Київ ми заплющуємо очі а Тернопіль будемо тероризувати по повній програмі і вбивати місцевий бізнес! Мені здається що комісія абсолютно нефахова і приймає абсолютно непрофесійні рішення які не витримують жодної критики! В Одесі не вводять карантин, ніхто нічого не закриває, на 2 вересня - день міста були масові заходи і тепер захворюваність в Одесі шалена але Одеса не в червоній зоні, чомусь? В Одесі в транспорті повно народу і тільки пару людей в масках, але владі покуй, влада не контролює ситуацію в країні бо влада фейкова!
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28.09.2020 07:47 Ответить
В Киеве под 5 млн и тестирований больше чем в любом другом городе с его областью. И коек достаточно и смертость умеренная. Так что все правильно. По поводу Одессы вы конечно правы, но она даже в СССР была грязным городом, со своими негласными законами, а сейчас Одесса откровенный калосборник и в прямом и в переносном смысле., не знаю почему так многие ее любят наверное потому что совершенно не знают этот гнилой город.
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28.09.2020 10:44 Ответить
В Києві трафік пасажирів в рази більше ніж в будь якому іншому місті України і до того ж є міжнародний трафік пасажирів аеропортів, який в рази небезпечніший в питанні біологічної безпеки, тому кількість тестувань в Києві абсолютно недостатня і не в змозі виявити реальну кількість хворих на коронавірус. Потрібно збільшувати кількість тестувань в рази і проводити постійні тестування медперсоналу, працівників громадського транспорту, продавців, кур'єрів, правоохоронців, працівників сфери послуг, та чиновників, які постійно працюють з громадянами. Тільки коли будуть під постійним протиепідеміологічним контролем всі групи ризику в Києві, тільки тоді можна говорити про якісь результати моніторингу кількості захворювань! А сьогодні результати по Києву не відображають реальної картини і тому будь які оцінки комісії будуть неправильні бо вони базуються на неповних і недостовірних даних!
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28.09.2020 11:15 Ответить
Вы читали оращение бельгийских медиков к правительствам стран и СМИ?
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/

Если не читали, то бесмысленно тревожные дискуссии разводить ибо они вредны не менее Ковида. Это точно не фейк, проверял написал знакомому медику в Бельгии и она через пять мину выслала на фаламндском это обращение и все подтвердила. МОжете и сами проверить ФБ в помощь.
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28.09.2020 11:31 Ответить
В Бельгії існує ефективна західна медицина, яка може рятувати важких хворих, а в Україні така медицина відсутня і взагалі медицина відсутня як така, тому порівнювати Бельгію та Україну абсолютно неправильно - це призводить до неправильних висновків! Мають бути однакові умови, тоді можна порівнювати і робити прогнози. Якщо умови абсолютно нерівні то й ніяких аналогій робити не можна! Україна має розробляти власні методи забезпечення біологічної безпеки, але те що роблять непрофесіонали з команди Зеленського, фізкультурник Радуцький та корупціонер Степанов - це повний ідіотизм і непрофесіоналізм!
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28.09.2020 11:42 Ответить
Зона какой бы она не была остаётся зоной.
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28.09.2020 07:48 Ответить
на Крым краски не хватило???
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28.09.2020 07:57 Ответить
Треба прибирати цю розумово-недоумкувати владу бо вони лише виконують припис закулісних світових махінаторів. Є свої українські ліки, які дозволяють скасувати карантин, познімати намордники з людей. Перш за все це - лазерна терапія; можна навіть профілактику населенню проводити - одноразове опромінення горла і носа впродовж 15 хв. скорочує число захворівших на респіраторні хвороби в 10 разів в осінньо-весняний період. АЛЕ: дурнувата влада не хоче й пальцем поворушити аби запустити лазерну терапію. Сидять лише на фармакологічній голці запровадженій ще понад 100 років тому Дж. Д. Рокфелером (це він зробив для власного збагачення). Нагадаю, що нині щорічно родина Рокфелерів заробляє на на продажу фарма-препаратів 1 трильйон доларів.
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28.09.2020 08:16 Ответить
ежегодно 1 триллион? Сам придумал?
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28.09.2020 18:55 Ответить
Четко мер Тернополя бубочку потрошил. Да ещё ко всему и их клоун на выборах пролетает. Только страдают обычные люди от недоумка
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28.09.2020 08:28 Ответить
У Львові Зе пролітає з ще більшим гуком...

Але Садовий МАЙСТЕР ПОДОБАТИСЬ....
Домовлявся і з Ющенко,і зЯнуковичем,Із Порошенко,і з малодосвічченим ЗЕ тим більше...
Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "жовтій" зоні, Тернопіль - у "червоній" - Цензор.НЕТ 8715
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28.09.2020 13:28 Ответить
в стране от таких решений возможно все. КС одно решение по карантину Шмыгаль не выполняет его, мер Тернополь не выполняет решения шмыгаля, а люди потихонько забивают болт на последующие решения влады. Анархия возможно наше все,или громады сами разберутся без санитаров и клоунов. Республика громад тоже возможна.
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28.09.2020 08:47 Ответить
Надал в якості "Бацьки Махно" ? )))

продасть авто і купить тачанку ? ))))
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28.09.2020 13:33 Ответить
Харькову должно быть обидно, он в оранжевой зоне, а Киев в жёлтой.
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28.09.2020 09:25 Ответить
Уря.. ловкость рук с очередным изменением критериев ( под Киев) и о чудо Киев вдруг из оранжевой зоны с красным отливом переместился в желтую с зеленым отливом.. Фокусники. Мне все понятно, только один вопрос- Кто в итоге за это ответит и кого посадят. ( ну конечно после смены власти) При нынешней все понятно уволят министров свалив на них все.. и все хорошо.. ( главное ведь выборы провести.. но точно как Пу со своим обнулением и выборами.. потом хоть трава не расти)
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28.09.2020 10:16 Ответить
"зелепушнянской"не украинской центральной власти в Украине, не нравится местное тернопольское украинское правление
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28.09.2020 10:30 Ответить
Пока мир борется с эпидемией, в Украине разрисовывают карту Украины
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28.09.2020 10:31 Ответить
Сергій Надал пояснює рішення не посилювати карантин в Тернополі економічними причинами
Влада Тернопополя не буде посилювати введені через епідемію карантинні заходи, незважаючи на потрапляння міста в червону зону. Таке рішення ухвалила місцева міськрада, повідомив в https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1615103378673653?__cft__%5B0%5D=AZWUYApZ7nD6EaGQURQmMqZ9LxxVtjYPsgfNRmXGIa1cVueixRme0KTSuqxJoeef6Qbu26ZhAEzrNjTHs0911lOX-h09uRNe7nN3drpY3TK44vXfBuNTahdcQXwPeEn6vM0ysNpzb3KVsQ-dZjH688txVqKQV0HHOfDoA04wAQsLtw&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook мер міста Сергій Надал.
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За його словами, влада міста не збирається припиняти роботу навчальних закладів та підприємців.


Я тому сидить далі в "Червоній Зоні" (((
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28.09.2020 13:32 Ответить
Чим здоровішою стає Наша Епідемія, тим новішим та адаптивнішим робиться зонірованіє, яке намагається її обдурити...
А тим часом, коронавірус шагаєт по планєтє і здобуває нові висоти: і якщо черговий, 33-й мільйон, завойований ним у світі вже нікого не дивує, то перший мільйон жертв - це таки видатне досягнення.
Наша Епідемія також не байдикує і з цієї оказії відзначає свє власне скромне досягнення - більше 200 000 виявлених випадків. Вона вже давно випередила і сусідню польську, і рідну канадську, і жахливу китайську... і тільки незграбні дії українського уряду із закриттям кордонів не дали Нашій Епідемії випередити ізраїльську. Але уряд, вже пообіцяв виправити ситуацію.
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28.09.2020 12:12 Ответить
Деньги когда будете давать в помощь за придуманный вами карантин?
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28.09.2020 22:42 Ответить
 
 