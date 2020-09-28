С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "желтой" зоне, Тернополь - в "красной"
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
24 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Так, с 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в желтую зону.
К красной зоне будут отнесены города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
К "оранжевой" зоне отнесены:
- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Владимир-Волынский, Нововолынск и Владимир-Волынский район и Луцкий район Волынской области;
- город Угледар Донецкой области;
- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Черновцы и Новднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Канев и Смела, Каневский и Смелянской районы Черкасской области;
- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
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https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
Если не читали, то бесмысленно тревожные дискуссии разводить ибо они вредны не менее Ковида. Это точно не фейк, проверял написал знакомому медику в Бельгии и она через пять мину выслала на фаламндском это обращение и все подтвердила. МОжете и сами проверить ФБ в помощь.
Але Садовий МАЙСТЕР ПОДОБАТИСЬ....
Домовлявся і з Ющенко,і зЯнуковичем,Із Порошенко,і з малодосвічченим ЗЕ тим більше...
продасть авто і купить тачанку ? ))))
Влада Тернопополя не буде посилювати введені через епідемію карантинні заходи, незважаючи на потрапляння міста в червону зону. Таке рішення ухвалила місцева міськрада, повідомив в https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1615103378673653?__cft__%5B0%5D=AZWUYApZ7nD6EaGQURQmMqZ9LxxVtjYPsgfNRmXGIa1cVueixRme0KTSuqxJoeef6Qbu26ZhAEzrNjTHs0911lOX-h09uRNe7nN3drpY3TK44vXfBuNTahdcQXwPeEn6vM0ysNpzb3KVsQ-dZjH688txVqKQV0HHOfDoA04wAQsLtw&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook мер міста Сергій Надал.
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За його словами, влада міста не збирається припиняти роботу навчальних закладів та підприємців.
Я тому сидить далі в "Червоній Зоні" (((
А тим часом, коронавірус шагаєт по планєтє і здобуває нові висоти: і якщо черговий, 33-й мільйон, завойований ним у світі вже нікого не дивує, то перший мільйон жертв - це таки видатне досягнення.
Наша Епідемія також не байдикує і з цієї оказії відзначає свє власне скромне досягнення - більше 200 000 виявлених випадків. Вона вже давно випередила і сусідню польську, і рідну канадську, і жахливу китайську... і тільки незграбні дії українського уряду із закриттям кордонів не дали Нашій Епідемії випередити ізраїльську. Але уряд, вже пообіцяв виправити ситуацію.