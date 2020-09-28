Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик - "незрелому" советую меньше смотреть по сторонам
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на заявления касательно ситуации в РБ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "БЕЛТА".
Так, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт поделилась реакцией "президента" РБ на недавние заявления президента Франции, сделанные им в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он в частности высказал мнение, что власть в Беларуси не может принять "логику демократии", впечатлился "мужеством протестующих" и сделал вывод, что "Александр Лукашенко должен уйти в отставку".
Пресс-служба Лукашенко предоставила комментарий: "Да, Лукашенко ознакомился с заявлением французского коллеги и ответил буквально следующее:
"Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...
Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.
Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.
Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.
И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмманюэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома".
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❗️Известная белорусская писательница, нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич улетела из Беларуси в Германию.
залишили бульбашів ще кілька місяців на віихідних "хороводи водити" і отримувати пі..юлєй (((
Ему невдомёк, что попробовало бы ОНО учудить такое во Франции - ему свои башку бы уже давно свинтили..