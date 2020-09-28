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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик - "незрелому" советую меньше смотреть по сторонам

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик -

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на заявления касательно ситуации в РБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "БЕЛТА".

Так, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт поделилась реакцией "президента" РБ на недавние заявления президента Франции, сделанные им в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он в частности высказал мнение, что власть в Беларуси не может принять "логику демократии", впечатлился "мужеством протестующих" и сделал вывод, что "Александр Лукашенко должен уйти в отставку".

Пресс-служба Лукашенко предоставила комментарий: "Да, Лукашенко ознакомился с заявлением французского коллеги и ответил буквально следующее:

"Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...

Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко придется уйти, - Макрон

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.

Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.

И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмманюэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома".

Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) Макрон Эмманюэль (1355)


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Топ комментарии
+28
Разница в том, что таракан нелегитимный, а Макрон - легитимный.
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28.09.2020 07:57
+26
Макрон законный, избранный народом президент, в демократических странах протесты не запрещены, в этом и демократия.
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28.09.2020 07:53
+23
Лукашенко хочет сказать, что он не вор и не узурпатор, а "зрелый политик". Я не говорю о том, что многие считающие себя "политиками" в СНГ, на самом деле неандертальцы по сравнению с западными политиками.
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28.09.2020 07:49
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а поки що добровільно пішли(поїхали,полетіли) з Білорусі вже всі відомі члени "Кординаційної ради"

❗️Известная белорусская писательница, нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич улетела из Беларуси в Германию.

залишили бульбашів ще кілька місяців на віихідних "хороводи водити" і отримувати пі..юлєй (((
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28.09.2020 13:57 Ответить
Не, ну а что мы ждали от хитровые*аного колхозника?
Ему невдомёк, что попробовало бы ОНО учудить такое во Франции - ему свои башку бы уже давно свинтили..
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28.09.2020 14:04 Ответить
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