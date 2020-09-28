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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Украинские воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово.

"В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС

Также сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

"С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

обстрел (27672) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Ну... Перемир'я не порушене, як я розумію?
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28.09.2020 08:09
+9
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1089
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28.09.2020 07:57
+9
Зараз янелох вдягне памперс і як піде, як піде.
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28.09.2020 08:04
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Війна в Карабасі відволікає Путіна та російський Генштаб, тому потрібно йти у наступ і на Донбасі!
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28.09.2020 07:55 Ответить
Зараз янелох вдягне памперс і як піде, як піде.
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28.09.2020 08:04 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9754
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28.09.2020 08:13 Ответить
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1089
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28.09.2020 07:57 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8500
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28.09.2020 08:02 Ответить
Ну... Перемир'я не порушене, як я розумію?
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28.09.2020 08:09 Ответить
Це всі так розуміють, а генеральний штаб 95 кварталу має намір задкувати і не помічати обстрілів наших бійців, бо там їх немає і немає їх дітей. На мій погляд вони діють на шкоду нашій армії з тилу. Їхня передова - це вибори. Завішали зеленим всі бігборди і навіть пофарбували сміттєві машини. Вони мріють замазати все в зелений колір, то як його більше - то вони перемогли.
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28.09.2020 08:51 Ответить
Для "повстанців" з "тієї сторони", режим припинення вогню продовжується.
Зеленський, фокін, таран, захищають їх від українських "карателей", та гарантують безпеку та недоторканість.
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28.09.2020 09:17 Ответить
64-й день стойкого режима тишины в голове потерпевшего.
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28.09.2020 08:12 Ответить
Хвала Министру обороны Украины за беспрекословное выполнение приказа четырежды уклониста от призыва!
Наверняка у Министра премия тысяч сто за не стрельбу по оккупанту.
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28.09.2020 08:18 Ответить
Хочь добре заховалися як зайці від обстрілу,та і то діло.
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28.09.2020 09:18 Ответить
Постреливают
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28.09.2020 12:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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28.09.2020 15:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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28.09.2020 15:30 Ответить
https://twitter.com/CTPEJIOK73 Дідусь Олекса
. Краматорськ. В 20.00 феєрверк на день міста. В 20.30 паніхіда за загиблими хлопцями у Чугуїві. Сюр якийсь. Тварюки
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28.09.2020 15:43 Ответить
сегодня, 28.09.2020. Днепропетровская обл.
Предварительно известно, что столкнулись 5 транспортных средств. Среди них легковушка Peugeot Partner и военная техника. Пострадал водитель Peugeot - у мужчины порезана рука и поврежден левый локоть. Все детали происшествия выясняют правоохранители.

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5477

..
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28.09.2020 18:19 Ответить
Незважаючи на встановлений 27 липня 2020 року режим "всеосяжного та повного" припинення вогню на лінії фронту, у зоні Операції Об'єднаних сил обірвалося життя старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського. З боку штабу ОС повідомлено не було, у них без втрат. Похорон відбувся сьогодні.
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2271
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28.09.2020 20:47 Ответить
Ну и что толку-то от твоего перемирия, когда враг ежедневно обстреливает наши позиции? Ты соблюдаешь тишину, а они на это хрен положили и что, это по твоему - "перемирие"??? Твоё перемирие врагу на руку, доброе дело делаешь для них, это всё в ихнею пользу, а по простому, способствуешь противнику. И не специально - ли всё это задумано? Если так, то это называется измена, предательство.
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28.09.2020 21:40 Ответить
 
 