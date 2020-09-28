Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Украинские воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово.

"В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

"С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.