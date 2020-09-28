Непогода в Украине: обесточены 37 населенных пунктов в шести областях, на Херсонщине более 700 абонентов остались без газа
По состоянию на 7 ч. 28 сентября в результате осложнения погодных условий обесточены 37 населенных пунктов в 6 областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 28 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 37 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Черниговская - 11, Киевская - 9, Днепропетровская - 5, Запорожская - 5, Сумская - 4 и Кировоградская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 27 сентября в ГСЧС поступила информация, что в пгт Великая Александровка (общая численность населения около 7000) в результате осложнения погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) произошло частичное повреждение кровель 32 частных жилых домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз".
"В результате повреждения трубы местной газовой сети без газоснабжения осталось 710 абонентов. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Подразделениями ГСЧС распилены и убраны 31 поваленное дерево, 3 электроопоры.
От ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники.
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Мой сотрудник по работе https://ustanovka-schetchikov-tepla.kiev.ua/ тоже так говорить
И мне почему-то смешно всегда так