РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12098 посетителей онлайн
Новости
2 345 4

Непогода в Украине: обесточены 37 населенных пунктов в шести областях, на Херсонщине более 700 абонентов остались без газа

Непогода в Украине: обесточены 37 населенных пунктов в шести областях, на Херсонщине более 700 абонентов остались без газа

По состоянию на 7 ч. 28 сентября в результате осложнения погодных условий обесточены 37 населенных пунктов в 6 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 28 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 37 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Черниговская - 11, Киевская - 9, Днепропетровская - 5, Запорожская - 5, Сумская - 4 и Кировоградская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго",  - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 27 сентября в ГСЧС поступила информация, что в пгт Великая Александровка (общая численность населения около 7000) в результате осложнения погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) произошло частичное повреждение кровель 32 частных жилых домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз".

"В результате повреждения трубы местной газовой сети без газоснабжения осталось 710 абонентов. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах выпал первый снег, в ближайшие дни там пройдут ливни

Подразделениями ГСЧС распилены и убраны 31 поваленное дерево, 3 электроопоры.

От ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники.

непогода (817) погода (2819) ГСЧС (4998) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, вчера такой ливень был. жуть
показать весь комментарий
28.09.2020 08:34 Ответить
Чекав чекав, готувався - ніц. Пара капель зрання впало і весь дощ. Миколаїв.
показать весь комментарий
28.09.2020 08:37 Ответить
Дещо схоже надвечір під Сумами.
показать весь комментарий
28.09.2020 08:57 Ответить
Хахах, ниц
Мой сотрудник по работе https://ustanovka-schetchikov-tepla.kiev.ua/ тоже так говорить
И мне почему-то смешно всегда так
показать весь комментарий
05.10.2020 08:32 Ответить
 
 