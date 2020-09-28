Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 28 сентября в мире зарегистрировали 251 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 873 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 33 307 363 случая инфицирования, из них 251 915 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 002 401 человек, из них 3 873 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 24,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 321 343 (+ 33 782); Индия - 6 073 348 (+82 767); Бразилия - 4 732 309 (+14 194); Россия - 1 151 438 (+ 7 867); Колумбия - 813 056 (+7 018).
Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 209 453; Бразилия - 141 776; Индия - 95 574; Мексика - 76 243; Великобритания - 41 988.
Больше всего выздоровевших в Индии - 5 013 367, США - 4 560 456, Бразилии - 4 060 088, России - 943 218, Колумбии - 711 472.
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Не думав ?
А льогко.
Якась заразна скузі без маски в метро, чхне на тебе і: «Мітькой, звалі...»
Ну, ну.
В масці я в міському транспорті, і місцях скупчення людей. Зупинки, супермаркети, тощо.
Перчатки, то хороша ідея.
Бо ж за поручні беруться руками, якими робили будь що.
Чи мацали піськи, чи дрочили: ) Наріт, він многогранний
2. Українською: «нігті».
(Підказка - це не ім'я тьолки).
Про це повідомило https://www.bbc.com/news/uk-54221953 BBC . Люди з позитивним результатом тесту на COVID-19 або ті, хто контактував з хворими, повинні перебуває на самоізоляції.
За перше порушення самоізоляції покарають на 1 тисячу фунтів ($1,3 тис. або 36 тис. грн). За повторне порушення доведеться заплатити 10 тисяч фунтів ($13 тис. або 360 тис. грн).
Решта частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - планують ввести схожі заходи.
Уряд вирішив посилити штрафи через результати дослідження, яке показало що дуже маленький відсоток людей, яким наказаний режим самоізоляції, слідують йому добровільно.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб контролювати поширення цього вірусу, запобігти зараженню найбільш вразливих людей, а також захистити Національну службу охорони здоров'я і врятувати життя", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.
от грипа. Без патологий ковид безпантовый у коронобесов. Мрази ковидные и продажные
звідки ви беретесь,доморощені науковці !?
лазером по вірусу,звичайно вдарити можна...
попасти важко )