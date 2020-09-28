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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 сентября в мире зарегистрировали 251 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 873 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 33 307 363 случая инфицирования, из них 251 915 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 002 401 человек, из них 3 873 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 24,6 млн человек.

Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 321 343 (+ 33 782); Индия - 6 073 348 (+82 767); Бразилия - 4 732 309 (+14 194); Россия - 1 151 438 (+ 7 867); Колумбия - 813 056 (+7 018).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 209 453; Бразилия - 141 776; Индия - 95 574; Мексика - 76 243; Великобритания - 41 988.

Больше всего выздоровевших в Индии - 5 013 367, США - 4 560 456, Бразилии - 4 060 088, России - 943 218, Колумбии - 711 472.

Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Грипом заболевают дети малолетние 500 на сто тыс населения и старики 700 . С ковидом только старики с патологоями, дети малолетние ноль% В чистом виде ковид состовляет 7%
от грипа. Без патологий ковид безпантовый у коронобесов. Мрази ковидные и продажные
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28.09.2020 08:58
+2
сколько там миллионов на планете земля? 8000 миллионов? Если по миллиону в год будет забирать ковид, то запас прочности у человечества еще 8000 лет
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28.09.2020 08:39
+2
От гриппа в прошлом году умерло 600 тыс. за год. От ковида - уже 1 млн. за 9 месяцев. Если не считать январь, февраль то вообще за 7 месяцев. И ковид только разгоняется.
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28.09.2020 09:42
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сколько там миллионов на планете земля? 8000 миллионов? Если по миллиону в год будет забирать ковид, то запас прочности у человечества еще 8000 лет
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28.09.2020 08:39 Ответить
Год еще не закончился. Это только за 9 месяцев. И первые январь, февраль можно не считать.
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28.09.2020 09:39 Ответить
А якщо ти в той мільйон попадеш?
Не думав ?
А льогко.
Якась заразна скузі без маски в метро, чхне на тебе і: «Мітькой, звалі...»
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28.09.2020 09:40 Ответить
Да я в целом про человечество. Так-то с голодухи больше помрет, чем от вирусов, когда жрать будет нечего на планете
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28.09.2020 09:47 Ответить
Всьо о чєловєчєствє думаєшь...
Ну, ну.
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28.09.2020 10:06 Ответить
То вчись, як про людей думати:
Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн - Цензор.НЕТ 6720
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28.09.2020 10:37 Ответить
Ти і на робочому місці в офісі в масці сидиш? і в перчатках по клаві лупиш зараз? Якшо ти сидиш в приміщенні з людьми повний робочий день і к вам ще заходять з інших підрозділів люди, то до жопи та маска Захворіють усі, тупо усі. Підвищуй імунітет, користуйся антисептиками і не бери цибарку до рота та не гризи ногті
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28.09.2020 10:50 Ответить
Ні.
В масці я в міському транспорті, і місцях скупчення людей. Зупинки, супермаркети, тощо.
Перчатки, то хороша ідея.
Бо ж за поручні беруться руками, якими робили будь що.
Чи мацали піськи, чи дрочили: ) Наріт, він многогранний
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28.09.2020 11:17 Ответить
довго у медицинських рукавичках не походиш....Вихід можливо будівельні ,котрі треба часто міняти і потім треба кілька днів відстоювати на свіжому повітрі. бо вони трохи коштують...
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28.09.2020 21:04 Ответить
1. Не палю, і тобі не раджу балуватись цибарками.
2. Українською: «нігті».
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28.09.2020 11:20 Ответить
а какая разніца?
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28.09.2020 11:21 Ответить
Вова, прівєт !
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28.09.2020 11:23 Ответить
Так ви вболіваєте вже за те, щоб вірус більше вбивав? Бо голод від перенаселення вже тут, нп відміну від міфічного, спричиненого падінням економіки.
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28.09.2020 10:21 Ответить
Ну якшо б більше кацапів вбивав, було б дуже ніплоха, даже очінь карашо
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28.09.2020 10:33 Ответить
Е ні, то вся слава вірусу дістане?
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28.09.2020 10:38 Ответить
Хай навіть марсіани знищать кацапів, немає разніці, а би не було цьої наволочі на планеті
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28.09.2020 10:40 Ответить
Математик. Ви прискорення приросту порахуйте та зробіть апроксимацію на декілька років вперед. Побачимо, скільки тисяч років у вас получиться.
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28.09.2020 10:25 Ответить
це по самим скромним подсчьотам 8000 років так-то нарід на планеті плодицця як кроликі, але то хірня все. Людство 8000 не проживе скорше за все. Бо засруть Землю за першу 1000 років, шо на ній життя буде не можливе
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28.09.2020 10:31 Ответить
Чувак, а слово експонента, тобі щось каже ?
(Підказка - це не ім'я тьолки).
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28.09.2020 10:40 Ответить
Шоб строіть такіє прогнози, як писав чувак вище - дійсно, має пройти 1 рік. Потім нада записати результати в блакнотік, та почекати ще рік. Для контрольного вистрілу, записавши результати в блокнотік за минулий рік - тра почекать ще один, і тілько потім робити якісь висновки по прогресіям . чи то геометрична буде в ітоге чи по експоненті. По експоненті вона рухається з початку. Але коли вірус мутує, захворіє купа народу і буде колапс світової медицини, то прогресія буде геометрична...
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28.09.2020 10:44 Ответить
О, шо тобі навєяло слово «експонента»
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28.09.2020 11:22 Ответить
В Англії з 28 вересня за порушення режиму самоізоляції через COVID-19 різко підвищать штрафи до 10 тисяч фунтів.
Про це повідомило https://www.bbc.com/news/uk-54221953 BBC . Люди з позитивним результатом тесту на COVID-19 або ті, хто контактував з хворими, повинні перебуває на самоізоляції.
За перше порушення самоізоляції покарають на 1 тисячу фунтів ($1,3 тис. або 36 тис. грн). За повторне порушення доведеться заплатити 10 тисяч фунтів ($13 тис. або 360 тис. грн).
Решта частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - планують ввести схожі заходи.
Уряд вирішив посилити штрафи через результати дослідження, яке показало що дуже маленький відсоток людей, яким наказаний режим самоізоляції, слідують йому добровільно.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб контролювати поширення цього вірусу, запобігти зараженню найбільш вразливих людей, а також захистити Національну службу охорони здоров'я і врятувати життя", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.
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28.09.2020 20:56 Ответить
Грипом заболевают дети малолетние 500 на сто тыс населения и старики 700 . С ковидом только старики с патологоями, дети малолетние ноль% В чистом виде ковид состовляет 7%
от грипа. Без патологий ковид безпантовый у коронобесов. Мрази ковидные и продажные
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28.09.2020 08:58 Ответить
От гриппа в прошлом году умерло 600 тыс. за год. От ковида - уже 1 млн. за 9 месяцев. Если не считать январь, февраль то вообще за 7 месяцев. И ковид только разгоняется.
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28.09.2020 09:42 Ответить
Чувак, а ти не подумав, що як би не коронавірус, ті 1,2 мільйона людей ЖИЛИ б?
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28.09.2020 10:42 Ответить
Не можна приводити до влади в Україні інородців (як то вже є 30 років), бо вони весь час направляють Україну за сценарієм прописаним ззовні. Приклад з цим коронавірусом є дуже показовим, адже влада сформована з чужинців не хоче чути укарїнських науковців. А якби застосували лазерну терапію, то вже давно забули за "пандемію", "крантин", "помаранчеві і червоні зони", "маски-намордники" і т.д.
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28.09.2020 09:04 Ответить
А это прошло медицинскую проверку? Это уже сертифицировано? Официально испытано?
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28.09.2020 09:44 Ответить
Пандемія COVID-19 забрала життя вже понад мільйона людей, кількість хворих перевищила 33,3 млн - Цензор.НЕТ 6041
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28.09.2020 21:00 Ответить
Ти спробуй це пояснити 73,22%.
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28.09.2020 10:07 Ответить
якби застосували лазерну терапію , то вже давно забули за "пандемію", "крантин", "помаранчеві і червоні зони", "маски-намордники"


звідки ви беретесь,доморощені науковці !?


лазером по вірусу,звичайно вдарити можна...
попасти важко )
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28.09.2020 20:59 Ответить
 
 