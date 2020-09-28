Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 сентября в мире зарегистрировали 251 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 873 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 33 307 363 случая инфицирования, из них 251 915 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 002 401 человек, из них 3 873 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 24,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 321 343 (+ 33 782); Индия - 6 073 348 (+82 767); Бразилия - 4 732 309 (+14 194); Россия - 1 151 438 (+ 7 867); Колумбия - 813 056 (+7 018).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 209 453; Бразилия - 141 776; Индия - 95 574; Мексика - 76 243; Великобритания - 41 988.

Больше всего выздоровевших в Индии - 5 013 367, США - 4 560 456, Бразилии - 4 060 088, России - 943 218, Колумбии - 711 472.