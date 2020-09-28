В Минобороны Азербайджана заявили о более чем 550 убитых военнослужащих Армении
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. Потери среди военнослужащих в Баку не уточнили.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другую тяжелую бронетехнику, 15 единиц зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Если будет выселение - это страшный международный скандал, проведут параллель с геноцидом столетней давности, возможны всякие проблемы.
у этой проблемы решения хорошего нет.
там тройной конфликт, территориальный, национальный, религиозный.
тут уж точно "худой мир лучше доброй войны."
Палала Оса, вах палала.
В Еревани Пашиняня плакала,
Вах, плакала, х...лу звонила.
Зачем хачики в чужой дом зализали?
Тепер пердаки хачикянов палают.
пс Як ти бувший совок= віськовий то вдавись - ти просто пропукінське лайно.
А за своїми вояками, які віддали життя за Україну ридаю, і проклинаю паРашу!!!
Видно я не правильний....((...
а потом среди трупов разберемся.
ульянов-ленин.1919г.
До речі ... В багатьох країнах ООН направляє миротворців. І це допомагає.
2.Є Женевські угоди про правила ведення військових дій. Так всерівно її порушують.
«Искусственное увеличение численности армян в этом регионе обернулось в начале XX столетия погромами азербайджанцев со стороны армянских крайних националистов. В этот период армянские шовинисты, руководствуясь идеей «великой Армении», выдвинутой в программе партии «Дашнакцутюн», стали осуществлять политику этнической чистки и геноцида, направленную на изгнание азербайджанцев с их исконных земель.
Массовое истребление жителей карабахского городка Ходжалы расценивается как одно из самых тяжких доселе совершенных преступлений против человечества. Ходжалинская резня ничем не отличается от таких страшных трагедий, как события в Хатыни, Лидице, Орадуре, Сонгми, Руанде и Сребренице
Зараз бачите, як ми округляємо ...
И расовый эксперимент удался...