За сутки в Украине COVID-19 заболел 2 671 человек, умерли - 37, - СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, зафиксирован 2 671 новый случай заражения. При этом 37 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 201 305 человек, умерли с начала пандемии 3 996 человек (за сутки 37), выздоровевших – 87 882. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 109 427 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (339), г. Киеве (328) и Одесской (203) области.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 3 130 случаев, при этом выздоровевших - 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

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