В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 27 человек, на водоемах - 5, - ГСЧС
На прошлой неделе, с 21 по 27 сентября, во время пожаров в Украине погибли 27 человек, на водных объектах - 5.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
В течение недели возникли 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 26 человек и пострадали 195 человек.
Зарегистрировано 4 тыс. 653 чрезвычайных происшествия. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 48 человек.
Ликвидировано 4 тыс. 110 пожаров, спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 803 зданий и 76 ед. техники. На пожарах погибли 27 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 7 млн. 358 тыс. грн.
С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 363 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 695 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 5 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль