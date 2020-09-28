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Новости Пожары в Украине
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В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 27 человек, на водоемах - 5, - ГСЧС

В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 27 человек, на водоемах - 5, - ГСЧС

На прошлой неделе, с 21 по 27 сентября, во время пожаров в Украине погибли 27 человек, на водных объектах - 5.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В течение недели возникли 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 26 человек и пострадали 195 человек.

Зарегистрировано 4 тыс. 653 чрезвычайных происшествия. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 48 человек.

Ликвидировано 4 тыс. 110 пожаров, спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 803 зданий и 76 ед. техники. На пожарах погибли 27 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 7 млн. 358 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 363 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 695 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 5 человек.

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28.09.2020 09:35 Ответить
 
 