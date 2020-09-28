COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 339, Киев - 328 и Одесчина - 203

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 28 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 339 человек.

Общее количество инфицированных составляет 17 703 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 333 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 4 325 пациентов.

По состоянию на 28 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 045 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 328 человек. Общее количество заболевших - 22 143. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 369 человека, за сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 6 505 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 15 269.

На Одесчине коронавирусом заболели 203 человека. Общее количество инфицированных составляет 13 079 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 191 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 2 520 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 10 368 человек.