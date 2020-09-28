Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не дал четкого ответа относительно подготовки вероятной процедуры передачи "Укргидроэнерго" Кабмину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал". На соответствующий вопрос журналистов он ответил: "Я не знаю, о чем идет речь".

В контексте этого же вопроса Шмыгаль отметил, что планируется реформа энергетических предприятий в рамках третьего энергопакета.

"Есть третий энергопакет, на выполнение требований которого со временем будут определенные изменения, определенная реформа, но она касается многих энергетических предприятий и многих регуляторов", – заверил Шмыгаль.

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Напомним, ранее премьер-министр инициировал решение о переподчинении ЧАО "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в блоге на "Цензор.нет". В свою очередь, экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии изданию "Апостроф" заверил, что "Укргидроэнерго" – это единственная прибыльная государственная компания на энергетическом рынке Украины. Он выразил мнение, что такое решение по "Укргидроэнерго" приведет лишь к ухудшению финансового состояния предприятия.

Что такое Третий энергопакет? Третий энергопакет ЕС – это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки в Европейском союзе. Пакет был предложен Европейской комиссией в сентябре 2007 года и проголосован в Парламенте Европейского союза в июле 2009. Вступил в действие 3 сентября 2009 года. Основным элементом Третьего энергопакета является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создания Национального регулятора (НР) для каждой страны-члена Европейского союза и Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов, что предоставляет форум для взаимодействия национальных регуляторов.