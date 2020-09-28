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Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь"

Шмыгаль о возможной передаче

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не дал четкого ответа относительно подготовки вероятной процедуры передачи "Укргидроэнерго" Кабмину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал". На соответствующий вопрос журналистов он ответил: "Я не знаю, о чем идет речь".

В контексте этого же вопроса Шмыгаль отметил, что планируется реформа энергетических предприятий в рамках третьего энергопакета.

"Есть третий энергопакет, на выполнение требований которого со временем будут определенные изменения, определенная реформа, но она касается многих энергетических предприятий и многих регуляторов", – заверил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину

Напомним, ранее премьер-министр инициировал решение о переподчинении ЧАО "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в блоге на "Цензор.нет". В свою очередь, экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии изданию "Апостроф" заверил, что "Укргидроэнерго" – это единственная прибыльная государственная компания на энергетическом рынке Украины. Он выразил мнение, что такое решение по "Укргидроэнерго" приведет лишь к ухудшению финансового состояния предприятия.

Что такое Третий энергопакет? Третий энергопакет ЕС – это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки в Европейском союзе. Пакет был предложен Европейской комиссией в сентябре 2007 года и проголосован в Парламенте Европейского союза в июле 2009. Вступил в действие 3 сентября 2009 года. Основным элементом Третьего энергопакета является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создания Национального регулятора (НР) для каждой страны-члена Европейского союза и Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов, что предоставляет форум для взаимодействия национальных регуляторов.

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энергетика (2566) Укргидроэнерго (62) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+9
Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 1754
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28.09.2020 10:19
+5
Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 4659
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28.09.2020 10:19
+4
а на.я вы там такие нужны, если ничего не знаете, ничего не умеете, ни за что не отвечаете?
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28.09.2020 10:23
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Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 4659
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28.09.2020 10:19 Ответить
Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину: "Я не знаю, о чем идет речь" - Цензор.НЕТ 1754
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28.09.2020 10:19 Ответить
Речь о том,что шмыгаль не премьер-министр,а "цирк на дроті".
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28.09.2020 10:20 Ответить
а на.я вы там такие нужны, если ничего не знаете, ничего не умеете, ни за что не отвечаете?
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28.09.2020 10:23 Ответить
Тобі на агліцьку версію ЦН.
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28.09.2020 10:27 Ответить
Шмигло увімкнув дурня.
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28.09.2020 10:25 Ответить
Я не знаю.-Новое в кукареканьи Шмыгаля: попытается поднять, - Шмыгаль/ Шмыгаль: будут изготовлены . / есть возможность говорить, - Шмыгаль/ перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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28.09.2020 10:28 Ответить
Шмигаль про можливу передачу "Укргідроенерго" Кабміну: "Я не знаю, про що йдеться" - Цензор.НЕТ 8463
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28.09.2020 10:36 Ответить
значит передадут..
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28.09.2020 10:57 Ответить
пока он сморкнется, все шмаркли у него либо высохнут, либо утекут из носа
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28.09.2020 11:03 Ответить
готовят воду в Крым
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28.09.2020 11:08 Ответить
Шмигаль про можливу передачу "Укргідроенерго" Кабміну: "Я не знаю, про що йдеться" - Цензор.НЕТ 204
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28.09.2020 11:18 Ответить
бо 135 градусів
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28.09.2020 11:42 Ответить
 
 