За сутки открыты 7 уголовных производств по фактам нарушения избирательного процесса, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки правоохранители открыли семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего в течение суток в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 12, по 10 в Киеве и Черновицкой области, в Донецкой - 5, в Херсонской - 3, по два в Запорожской, Луганской и Одесской, по одному в Кировоградской, Львовской, Николаевской и Херсонской областях .

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1311 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Киевской области - 200, в Днепропетровской - 115, в Киеве - 113, в Донецкой - 110, в Закарпатской - 95, в Кировоградской - 67, в Херсонской - 60, по 53 - в Ивано-Франковской и Черновицкой, в Одесской - 51, в Луганской - 44, в Сумской - 43, по 41 в Волынской и Полтавской, в Черниговской - 33, по 31 Винницкой и Николаевской, в Ривненской - 28, в Черкасской - 25, в Харьковской - 18, в Запорожской - 17, в Тернопольской - 15, во Львовской - 12, в Житомирской - 6, в Хмельницкой - 5 и 4 в НПУ.

За сутки в ЕРДР внесены сведения о семи уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях: 61 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 55 - связанных с избирательным процессом.

Также составлены 114 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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