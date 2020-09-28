Минздрав обратится к органам контроля по поводу пассажирских перевозок свыше сидячих мест в Кривом Роге, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство обратится к органам контроля относительно перевозок в коммунальном транспорте Кривого Рога свыше сидячих мест.
Об этом сообщил Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это безответственность и равнодушие к здоровью граждан, которые живут в городе или районе. Такие решения (относительно послабления условий пассажирских перевозок во время карантина. - Ред.) не принимались. Конечно, мы сообщим соответствующим органам контроля – Нацполиции и "Укртрансбезопасности", которые контролируют соблюдение правил в транспорте", - сказал он.
Топ комментарии
+2 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий28.09.2020 11:03 Ссылка
+1 Gennadiy #466698
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+1 serh
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https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
Бесмыслено обсуждать тему Короновируса с тем кто его не читал или не хочет читать. 90% информации у нас єто по сути средневековое шарлатанство ничего не имеющее к реальной ситуации.
Но после прочтения этого непростого обращения поннтно, что почти всем меры бесмысленны и чаще вредны (тотальное ношение масок) чем полезны.
Исходя из этого обращения ясно, что для профилактики надо ограничить общение значительных групп людей в непроветриваемых помещениях, особенно там где много поют и крича. Это конечно бары, церкви, концертные залы, ночные клубы и подобный формат. Переполненый транспорт тоже можно сюда отнести, но если транспотр не забит людьми и проветривается то безопасен. Метро если не в час пик - безопасно, даже если маски никто не будет одевать.
А в порівнянні з іншими причинами, смертність від COVID-19 виглядає інакше.
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-липні 2020 року:
Усього - 334307
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1855
ВІЛ -1801
рак - 45023
Хвороби системи кровообігу - 227858
Хвороби органів дихання - 6559
Хвороби органів травлення - 13437
Хвороби сечостатевої системи - 1531
транспортні нещасні випадки - 1982
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1287
навмисне самоушкодження - 3685
COVID-19 - 1556
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот
25-та доба шахтарських протестів у Кривому Рогу. Мужики, всі притензії своїх протестів зверніть в свої виборчі бюлетені.
Ваш земляк поклав на вас болтяру.