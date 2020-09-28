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Минздрав обратится к органам контроля по поводу пассажирских перевозок свыше сидячих мест в Кривом Роге, - Степанов

Минздрав обратится к органам контроля по поводу пассажирских перевозок свыше сидячих мест в Кривом Роге, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство обратится к органам контроля относительно перевозок в коммунальном транспорте Кривого Рога свыше сидячих мест.

Об этом сообщил Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это безответственность и равнодушие к здоровью граждан, которые живут в городе или районе. Такие решения (относительно послабления условий пассажирских перевозок во время карантина. - Ред.) не принимались. Конечно, мы сообщим соответствующим органам контроля – Нацполиции и "Укртрансбезопасности", которые контролируют соблюдение правил в транспорте", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Кривой Рог (1406) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+2
МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7611
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28.09.2020 11:03
+1
Безответственно лишать автоперевозчиков какой-нибудь прибыли, транспорт надо за что-то обслуживать чтобы обеспечивать безаварийную эксплуатацию ради здоровья граждан.
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28.09.2020 10:57
+1
Очередное доказательство, что электорат Зельца - чемпион Украины по тупости.
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28.09.2020 10:59
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Вони беруть приклад зі свого землячка.
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28.09.2020 10:49 Ответить
Та там такая экология в Кривом Рагу шо даже коронавирус умирает...
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28.09.2020 10:56 Ответить
Безответственно лишать автоперевозчиков какой-нибудь прибыли, транспорт надо за что-то обслуживать чтобы обеспечивать безаварийную эксплуатацию ради здоровья граждан.
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28.09.2020 10:57 Ответить
Транспорт це пережиток камуняцкого пршлого, который давно пора ликвидировать, будущее за гыперлупами, ведмедями на лисапедах и пассажирскими маршрутными волами
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28.09.2020 10:57 Ответить
После публикации обращения бельгийский медиков к правительствам и СМИ
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/

Бесмыслено обсуждать тему Короновируса с тем кто его не читал или не хочет читать. 90% информации у нас єто по сути средневековое шарлатанство ничего не имеющее к реальной ситуации.
Но после прочтения этого непростого обращения поннтно, что почти всем меры бесмысленны и чаще вредны (тотальное ношение масок) чем полезны.
Исходя из этого обращения ясно, что для профилактики надо ограничить общение значительных групп людей в непроветриваемых помещениях, особенно там где много поют и крича. Это конечно бары, церкви, концертные залы, ночные клубы и подобный формат. Переполненый транспорт тоже можно сюда отнести, но если транспотр не забит людьми и проветривается то безопасен. Метро если не в час пик - безопасно, даже если маски никто не будет одевать.
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28.09.2020 10:58 Ответить
Безперервне бомбардування населення цифрами день за днем, година за годиною, без інтерпретації цих цифр, без порівняння їх зі смертями від грипу в інші роки, без порівняння їх зі смертями від інших причин, викликає справжній психоз серед населення. Це не інформація, це маніпуляція.

А в порівнянні з іншими причинами, смертність від COVID-19 виглядає інакше.

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-липні 2020 року:
Усього - 334307
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1855
ВІЛ -1801
рак - 45023
Хвороби системи кровообігу - 227858
Хвороби органів дихання - 6559
Хвороби органів травлення - 13437
Хвороби сечостатевої системи - 1531
транспортні нещасні випадки - 1982
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1287
навмисне самоушкодження - 3685
COVID-19 - 1556
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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28.09.2020 17:17 Ответить
Очередное доказательство, что электорат Зельца - чемпион Украины по тупости.
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28.09.2020 10:59 Ответить
МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7611
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28.09.2020 11:03 Ответить
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот



25-та доба шахтарських протестів у Кривому Рогу. Мужики, всі притензії своїх протестів зверніть в свої виборчі бюлетені.
Ваш земляк поклав на вас болтяру.

МОЗ звернеться до органів контролю з приводу пасажирських перевезень понад норму сидячих місць у Кривому Розі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2067
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28.09.2020 11:47 Ответить
там весь городской транспорт, это газели и всегда битком, что цирк зе-вавки, этого не знает? клоуны.
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28.09.2020 13:43 Ответить
 
 