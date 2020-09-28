Война в Нагорном Карабахе: Армения не будет обращаться к России за помощью

Ереван не планирует обращаться за помощью в организацию Договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, планирует ли Ереван обращаться за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил: "Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет".

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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