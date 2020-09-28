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Война в Нагорном Карабахе: Армения не будет обращаться к России за помощью

Война в Нагорном Карабахе: Армения не будет обращаться к России за помощью

Ереван не планирует обращаться за помощью в организацию Договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, планирует ли Ереван обращаться за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил: "Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет".

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: Армения и Азербайджан утром возобновили боевые действия, число погибших растет

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) россия (96038) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+50
***** с ихтамнетами давно в армении сидит, уже гробы на паРашу поехали...зачем просить помощь
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28.09.2020 11:00
+42
Лицемер, практика ихтамнетов никуда не делась
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28.09.2020 11:01
+34
Пришлют ихтамнетов неофициально?Тоже мне открытие.
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28.09.2020 11:02
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Не звізди,пасол
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28.09.2020 12:36 Ответить
насколько я помню рашафедераша выкупила весь азербайджанский газ на 50 лет вперёд. как бы есть рычаги влияния у ***** на Айзербонию
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28.09.2020 12:42 Ответить
Лыныдыра тоже не обращается.
На кого этот лепет расчитан?
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28.09.2020 12:48 Ответить
Ну тепер азеры отрежут бошки не одному 'ихтамнету"))))
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28.09.2020 12:48 Ответить
А на каком основании Армения может обращаться в союзникам или еще куда, если это Азербайджан освобождает свои международно признанные территории., и боевые действия происходят исключительно на азербайджанской территории. Претензий на территорию Армении Азербайджан не выдвигает, агрессии против Армении не осуществляет.
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28.09.2020 12:51 Ответить
Конечно не будут обращаььмя. Потому что им неофициально Прилепин озвучил условия помощи : референдум и ррисоединение к РФ на правах обычной области. Даже не автономной. Ну нафик им это надо. Так они потеряют только Карабах, азербайджанцы остановятся на границе А так - полностью независимость.
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28.09.2020 12:56 Ответить
Нужно только признать ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНЫЕ ГРАНИЦЫ, уважать суверинитет и терриротиальную целостность других стран, вывести оккупационные воиска с территории других стран, тогда не только воевать не нужно илиипросить аоенной ромощи, но можно иметь нормальные добрососедкие отношения с соседними странами, вне зависииость от исторических разногласий и конфликтов в прошлом!
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28.09.2020 13:25 Ответить
)))я думаю в мире всегда найдется мразь которой что то не так будет ,,, мир на планете будет тогда когда человечества не станет
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28.09.2020 14:15 Ответить
Проблема кацапської допомоги армянам в тому що, вони не мають спільного кордону. Добратися з ерефії в Арменію можна тільки через Іран. Я маю великі сумніви що, Турція, Грузія чи Азербайджан пропустить кацапську військову допомогу через свою територію. Отже, залишається тільки домовлятися з Іраном, а тут є свої проблеми. Або, пробивати коридор через Азербайджан, а це повницінна війна.
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28.09.2020 13:56 Ответить
Так вроді там Іран і надав якусь допомогу
І писали вже - невже мусульмани будуть воювати проти мусульман на стороні християн ?
А якщо просто пропустив через свою територію добровольців їхтамнетів - тоді зовсім інша річ
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28.09.2020 17:17 Ответить
Ну да,,,, найдут в горах танковое месторождение ,,,
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28.09.2020 14:12 Ответить
Ты наверное не в курсе-они уже давно нашли "месторождение"(об этом писалось ещё в 2016 году) и 20 безпилотников(почему то израильские) и танковое и Градов 70 штук и самолётов 15,и 1,2 млн мин...и что интересно,это месторождение нашли военные из РФ!!!
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28.09.2020 14:41 Ответить
"Армения не будет обращаться к России за помощью". "https://ria.ru/20200928/karabakh-1577867519.html РИА Новости "-филиал армянского радио.
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28.09.2020 14:21 Ответить
та да, верим
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28.09.2020 14:54 Ответить
***** тролят
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28.09.2020 15:04 Ответить
тролят напрямую, без стран третьего мира
NATO
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28.09.2020 15:06 Ответить
Т.е. русские их неофицально послали
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28.09.2020 15:07 Ответить
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