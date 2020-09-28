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Новости Нормандские переговоры
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Конкретной даты встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пока нет, - МИД РФ

Конкретной даты встречи политсоветников лидеров стран

Встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пройдет, когда для этого будут созданы условия, конкретных дат пока нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Когда будут созданы все необходимые для этого условия", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что конкретных дат встречи пока нет.

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МИД РФ (1670) Руденко (17) нормандская четверка (1596)


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та брешут все, вон зеля с ярмаком каждый день даты называют, им надо верить, они то точно брехать не будут
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28.09.2020 11:05 Ответить
Как всегда не говорят а потом скажут что встреча уже была вчера. Чтобы народ не успел ни испугаться ни помешать капитулянтам. А она нужна ета встреча?
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28.09.2020 11:07 Ответить
макрон и меркель уволили тупина.
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28.09.2020 11:08 Ответить
Эти встречи абсолютно не нужны виду своей вредности. Тем более с такими "переговорщиками",как зеля с ермаком.
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28.09.2020 11:19 Ответить
 
 