Конкретной даты встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пока нет, - МИД РФ
Встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пройдет, когда для этого будут созданы условия, конкретных дат пока нет
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Когда будут созданы все необходимые для этого условия", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что конкретных дат встречи пока нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гера Михин
показать весь комментарий28.09.2020 11:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ALEX SUROVV
показать весь комментарий28.09.2020 11:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вольный Ветер #439064
показать весь комментарий28.09.2020 11:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Garry Grant
показать весь комментарий28.09.2020 11:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль