Конкретной даты встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пока нет, - МИД РФ

Встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пройдет, когда для этого будут созданы условия, конкретных дат пока нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Когда будут созданы все необходимые для этого условия", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что конкретных дат встречи пока нет.

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