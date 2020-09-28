Города "красной зоны" из-за ограничений смогли существенно улучшить эпидемическую ситуацию, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 12 городов и районов смогли выйти из красного уровня из-за улучшения эпидемической ситуации.

Об этом Степанов заявил на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Города, находившиеся в красном уровне эпидемической опасности (с 14 сентября. – Ред.), 12 городов и районов вышли из красного уровня – и у многих из них было существенное улучшение эпидемической ситуации в связи с теми ограничениями, которые действовали. Ну, например, в городе Чоп Закарпатской области заболеваемость за 14 дней снизилась со 170 до 56 новых случаев на 100 тыс. населения. Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 тыс. населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – ​и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни", - сообщил Степанов.

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