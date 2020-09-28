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Новости Коронавирус и карантин
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Города "красной зоны" из-за ограничений смогли существенно улучшить эпидемическую ситуацию, - Степанов

Города

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 12 городов и районов смогли выйти из красного уровня из-за улучшения эпидемической ситуации.

Об этом Степанов заявил на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Города, находившиеся в красном уровне эпидемической опасности (с 14 сентября. – Ред.), 12 городов и районов вышли из красного уровня – и у многих из них было существенное улучшение эпидемической ситуации в связи с теми ограничениями, которые действовали. Ну, например, в городе Чоп Закарпатской области заболеваемость за 14 дней снизилась со 170 до 56 новых случаев на 100 тыс. населения. Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 тыс. населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – ​и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни", - сообщил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Поки немає постійних ПЛР тестів груп ризику - медиків, правоохоронців, комунальників, транспортників, чиновників, продавців, кур'єрів, ми не можемо говорити про якісь достовірні дані! Групи ризику стикаються зі всіма мешканцями міста і саме по стану захворюваності груп ризику можна оцінювати епідеміологічний стан в містах, але для цього потрібен постійний моніторинг груп ризику, якого немає, немає постійних ПЛР тестів кожен місяць для всіх представників груп ризику! Звідси витікає абсолютно логічний висновок- що у нас немає реальних даних по захворюваності на коронавірус а без реальних даних не можна робити жодних висновків! Потрібно вибрати пару категорій населення які будуть під постійним моніторингом у всіх містах України і тільки тоді порівнюючи рівень захворюваності на коронавірус в цих групах можна оцінювати де більше а де менше хворіють на коронавірус! Поки що МОЗ абсолютно бездіяльне і не організувало жодного ефективного моніторингу ситуації який би давав можливість робити реальні оцінки епідеміологічної ситуації в країні. Тому що Степанов непрофесіонал і корупціонер і маніпулює статистикою на свій розсуд!
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28.09.2020 11:31 Ответить
Ти, часом, не з пенсійного, шо так цифрами по групі ризику переймаєшся?
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28.09.2020 12:19 Ответить
В зеленій для яких країн? Африка теж дивує.
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28.09.2020 12:22 Ответить
блеать ..Воно живе в паралельному всесвіті - та міста вже давно бовт кладуть на те шо воно там верзе
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28.09.2020 12:03 Ответить
Ця система навіть з болтами працює, хоч і не так ефективно.
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28.09.2020 12:39 Ответить
 
 