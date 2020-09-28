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В Москве судят гражданина Беларуси Цейко, обвиняемого в якобы похищении и вывозе в Украину выпускника Академии ФСБ Фиалковского, - росСМИ

В Москве судят гражданина Беларуси Цейко, обвиняемого в якобы похищении и вывозе в Украину выпускника Академии ФСБ Фиалковского, - росСМИ

В Домодедовском городском суде Московской области начинается процесс над уроженцем Беларуси Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиалковского, которого вывезли в Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Lenta.ru" со ссылкой на "КоммерсантЪ".

По данным издания, белорусу вменяется также разбой и вымогательство. По версии следствия, он с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж Фиолковского: ему сделали инъекцию неизвестного парализующего вещества и похитили. Затем посадили заложника в его же автомобиль Range Rover Sport и увезли сначала в Беларусь, а затем в Украину.

"Там сотрудники СБУ нашли у Фиолковского "шпионскую" авторучку для скрытной аудиозаписи, флеш-карту с некими данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. Его осудили за контрабанду шпионской техники к штрафу в 34 тысячи гривен, после чего он вернулся в Россию и подал заявление о своем похищении", - говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России к преступлению причастны три уроженца Гомеля - Виталий Юрченко, Петр Николаенко и Андрей Цейко, которого задержали при попытке выехать в Эстонию. Его предполагаемые сообщники находятся в Украине.

"Адвокат Александр Мелешко, защищающий Цейко, говорит, что его клиент - простой работяга, попавший в странную историю. По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиалковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать в Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиалковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете", - отмечает издание.

Также читайте: Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик - "незрелому" советую меньше смотреть по сторонам

Автор: 

Беларусь (7915) похищение (1688) россия (96038) ФСБ (1941)


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Топ комментарии
+14
По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиалковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать в Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиалковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете", - Санта Барбара рыдает в сторонке.
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28.09.2020 11:51
+11
В следующий раз будете знать что кацапских военных и ФСБшников нужно убивать на месте а не вести в Украину где их целуют в жопу и отпускают.
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28.09.2020 11:51
+9
Ни*** не понял, но очень интересно! (c)
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28.09.2020 11:56
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По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиалковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать в Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиалковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете", - Санта Барбара рыдает в сторонке.
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28.09.2020 11:51 Ответить
В следующий раз будете знать что кацапских военных и ФСБшников нужно убивать на месте а не вести в Украину где их целуют в жопу и отпускают.
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28.09.2020 11:51 Ответить
Ой, я вас умоляю...
В который раз тут это пишут ))
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28.09.2020 16:38 Ответить
Санта Барбара какая-то...
Любовница приревновала к гомосятинке
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28.09.2020 11:52 Ответить
"Высо-о-кие отношения!" (с) Дурдом веселка!
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28.09.2020 14:06 Ответить
А реальнополный бред. Нападать на коттедж ФСБшника, вести через 2 границы под какие то сомнительные обвинения. Столько раз рисковать чтобы потом ету тварь отпустили? Ето же антипролуктивно. Увидел кацапа- выстрел в затылок и побежал искать нового кацапа.
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28.09.2020 11:54 Ответить
Ни*** не понял, но очень интересно! (c)
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28.09.2020 11:56 Ответить
********* по пьяне рассказала Маричке Захеравай как девственности лишилась, а та добавила Киселёвщины и палучилася эта детективная небылица ! ))
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28.09.2020 12:20 Ответить
А в Україні повинна відкритися Справа (хто, як і чому відпустили ФСБ-шника за 34 000 грн)!
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28.09.2020 11:58 Ответить
До речі: це якби цей шпигун двічі без маски на ментів потрапив...
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28.09.2020 12:01 Ответить
Кто-то тут явно брешет. Опыт подсказывает, что так много набрехать может только кацап.
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28.09.2020 12:07 Ответить
Ребусы какие-то,нужно ещё разок перечитать.
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28.09.2020 12:08 Ответить
Не поможет! Читала 3 раза.
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28.09.2020 14:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4DDf8XLyKqM
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28.09.2020 12:10 Ответить
А якщо б кацапа повісили прямо на дачі, то не було б ніяких проблем.
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28.09.2020 12:15 Ответить
Коротше, кацап під прикриттям мав інфільтруватися на українську територію. Для цього використав білоруських "нейтралів". Доки його утримували в СБУ один з "нейтралів" втішав дружину фсбшника, у якого через дефіцит кальцію погано росли роги в умовах утримання і виникла ідея списати свої невдачі на подєльників.
Який дурень після такої операції буде залишатися на ерефії чи в союзній Білорусі?
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28.09.2020 12:59 Ответить
Коротше...

Знaчит тaк, Цeзapя yбили, нo y ниx тaм вcё paвнo ничeгo нe пoлyчилocь, нaшлocь eщё двoe, cpoдcтвeнник Цeзapя Oктaвиaн и тoвapищ пo paбoтe Цeзapя Aнтoний.

Hy, кaк?
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28.09.2020 14:13 Ответить
Передвигался на костылях и из любопытства поехал посмотреть машину. А когда машину купили, вместе с костылями и продавцом из любопытства поехали в Украину. А жена бывшего владельца машины из ревности завела роман с одним из покупателей. Все сходится.
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28.09.2020 13:26 Ответить
Ну хоть поржал на импровизации---редко по этой жизни такое. О какие белорусы оказались! Выкрал выпускника второгодника(в 39закончил) и прямиком к нам, кабаки по дороге проверяя. С девками. цыганами, бубнами. Ну токо кордон наш проскочили---опача---а тут то ждали! Напомнило всё это старую песенку почти народную со словами ---*. одна баба в бубен била, а другая в к-уй трубила...*.
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28.09.2020 14:39 Ответить
после прочтения сжечь.
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28.09.2020 20:36 Ответить
 
 