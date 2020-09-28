В Москве судят гражданина Беларуси Цейко, обвиняемого в якобы похищении и вывозе в Украину выпускника Академии ФСБ Фиалковского, - росСМИ

В Домодедовском городском суде Московской области начинается процесс над уроженцем Беларуси Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиалковского, которого вывезли в Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Lenta.ru" со ссылкой на "КоммерсантЪ".

По данным издания, белорусу вменяется также разбой и вымогательство. По версии следствия, он с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж Фиолковского: ему сделали инъекцию неизвестного парализующего вещества и похитили. Затем посадили заложника в его же автомобиль Range Rover Sport и увезли сначала в Беларусь, а затем в Украину.

"Там сотрудники СБУ нашли у Фиолковского "шпионскую" авторучку для скрытной аудиозаписи, флеш-карту с некими данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. Его осудили за контрабанду шпионской техники к штрафу в 34 тысячи гривен, после чего он вернулся в Россию и подал заявление о своем похищении", - говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России к преступлению причастны три уроженца Гомеля - Виталий Юрченко, Петр Николаенко и Андрей Цейко, которого задержали при попытке выехать в Эстонию. Его предполагаемые сообщники находятся в Украине.

"Адвокат Александр Мелешко, защищающий Цейко, говорит, что его клиент - простой работяга, попавший в странную историю. По словам защитника, Цейко приехал в Москву к знакомому по делам, получил травму и передвигался на костылях. Он за компанию с этим товарищем и его приятелями поехал посмотреть на машину, которую они собирались приобрести у Фиалковского. После сделки чекист напросился к белорусам, собиравшимся ехать в Украину. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках. Адвокат указал, что в ходе расследования выяснились интересные детали: о пропаже Фиалковского в полицию сообщила его любовница. Его жена, узнавшая о неверности супруга, в отместку завела роман с одним из предполагаемых похитителей, с которым познакомилась в интернете", - отмечает издание.

Также читайте: Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик - "незрелому" советую меньше смотреть по сторонам