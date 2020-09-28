Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект бюджета-2021, - Радуцкий
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинского страхования и медицинской помощи в понедельник рассмотрит проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".
Об этом рассказал руководитель комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"20 числа (октября. - Ред.) скорее всего будем рассматривать (бюджет. - Ред.). Наш комитет сегодня рассматривает то, что нас не устраивает в системе финансирования здравоохранения. В 15:00 сегодня наш комитет рассматривает. У нас очень много правок, более 200, мне кажется", - сказал Радуцкий.
Глава комитета по вопросам здоровья нации отметил ряд изменений, на которых настаивает его комитет. "Во-первых, требуем выполнения закона Украины "О государственных финансовых гарантиях", потому что бюджет полностью не соответствует этому закону. И также увеличение, а в некоторых случаях и вообще финансирование, лечение орфанных заболеваний - в бюджете вообще этого нет", - сказал он.
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