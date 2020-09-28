Началась расшифровка черных ящиков разбившегося под Чугуевом Ан-26, она продлится около 3-5 дней, - Уруский

Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, уже обнаружены, их состояние удовлетворительное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

По его словам, по состоянию на утро 28 сентября 2020 ситуация вокруг трагедии с Ан-26Ш, следующая:

1. В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии - умер. Второй - выжил и находится в больнице в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением врачей. Все тела погибших вывезены с места трагедии.

2. Установлен контакт с 20-ю семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть размещены в гостинице Министерства обороны Украины, часть находятся у родственников в городе. Сейчас организовано бесплатное питание, обеспечение автотранспортом и сопровождением. С семьями проводится психологическая работа. Сегодня - 28 сентября, у родственников погибших начнется забор образцов для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.

3. Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние.

4. Бортовые самописцы (черные ящики) найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 г. авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.