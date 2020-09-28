Началась расшифровка черных ящиков разбившегося под Чугуевом Ан-26, она продлится около 3-5 дней, - Уруский
Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, уже обнаружены, их состояние удовлетворительное.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.
По его словам, по состоянию на утро 28 сентября 2020 ситуация вокруг трагедии с Ан-26Ш, следующая:
1. В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии - умер. Второй - выжил и находится в больнице в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением врачей. Все тела погибших вывезены с места трагедии.
2. Установлен контакт с 20-ю семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть размещены в гостинице Министерства обороны Украины, часть находятся у родственников в городе. Сейчас организовано бесплатное питание, обеспечение автотранспортом и сопровождением. С семьями проводится психологическая работа. Сегодня - 28 сентября, у родственников погибших начнется забор образцов для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.
3. Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние.
4. Бортовые самописцы (черные ящики) найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 г. авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Несколько раз начинал писать пост о самолете и погибших ребятах, и несколько раз бросал. Какая-то пустота внутри.
Но так как эта тема для меня близка, не смог обойти ее стороной.
Моя судьба распорядилась так, что довелось проходить срочную службу в роте обеспечения на военном аэродроме в Чугуеве. Ничего сверхъестественного, просто облегчали условия для обучения курсантов, будущих военных пилотов. Ходили в караул на охрану периметра, складов и техники (как никак режимный объект), ходили в наряды на кухню, в столовую, на уборку взлетно-посадочной полосы и т.д. В общем, в круглосуточном режиме поддерживали жизнедеятельность аэродрома, так как курсанты сдавали и ночные полеты.
Однажды, наблюдая за тем, как заходит на посадку АН-26, старшина рассказал армейскую "байку".
Говорит, когда этот самолет проходил испытания, внезапно отказали два двигателя и экипаж вынужден был покинуть самолет. Пилотов нашли быстро, а вот самолет искали долго. В конце-концов, его нашли на расстоянии 20 км. от пилотов, в кукурузном поле, целым и невредимым.
Эта "байка" к тому, что АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
Не хотів зараз, в цей момент, в момент https://www.bbc.com/ukrainian/news-54303428 трагедії з Ан-26 , але мушу зараз.
За останні 7 років Україна пережила багато трагедій, багато людського горя.
І це біда...
Тільки я хочу нагадати, чим закінчувалися трагедії ще 2 роки тому.
Хочу нагадати, як цинічна худоба ще в момент трагедій, піднімала хвилю "Муженка - у відставку". Все горить, а їх нічого не хвилює, крім як поквитатись з Муженком.
Хочу нагадати, як цинічна худоба до кожної трагедії приплітала Порошенка.
І якби сьогодні президентом був Порох, то ця подія б виставлялась як "Порошенко знищує військових/добровольців, і т.д.".
На щастя, цього сьогодні нема.
Цинічна худоба мовчить.
Просто не треба забувати, чому вони мовчать, в чиїй вони команді!
І це добре, що вони мовчать, не проливаючи крокодилячих сліз і паралельно вбиваючи Україну і українців.
Mason Lemberg
З Чугуєва злітає АН,
Що двадцять шостим його звуть.
За сім хвилин - «чорний тюльпан»,
Тут АН і хлопці смерть знайдуть…
Там, Ненько двадцять шість синів,
Найкращі, молоді й сміливі.
За їхні душі в небі спів,
Бо вони всі були цнотливі.
Хто ж ту помилку допустив,
Що втратили найкращих хлопців?
В політ з цим двигуном пустив,
Що, безтолкові полководці?
Можливо знову це теракт,
Й причетні «братики»- сусіди…
Не розібравшись, вже як факт,
Вбачають від мотора біди.
Не думали, що там кордон
Й війна з сусідами триває.
Змостили ДРГ свій схрон,
А президент бруд на літак кидає.
Ще не забувся нам Іран,
Де наш літак збила ракета,
А наш з Оману той пацан
Бачив з несправностей букета…
За хлопцями у серці біль,
Бо то була наша еліта,
Залишилась тут гниль і цвіль,
Гуляють, не відходять ще від літа…
Батько, що під Луганськом впав,
Зустріне в небі свого сина.
За Україні й нас вмирав,
На мамі знов чорна хустина.
То ж спочивайте вічним сном,
Невинні наші молодята.
Кожен під ангела крилом
До раю летять голуб'ята.
26.09.2020 р.
Анатолій Березенський
28-летний штурман Алексей Остапенко, погибший в катастрофе Ан-26 под Харьковом, за несколько минут до гибели переписывался в телефоне со своей семилетней дочкой.
...
..
ждем официальную версию. ну а потом уже приговор.
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
"а що посли не знають, що вони трохи не з тим говорять?? Говорити потрібно з дьЄРМАКОМ, а точніше з його "кураторами" з КАЦАПІЇ, зі всякими там ПУКІНИМ-ШЕЛОМОВИМ, ПОТРОХАшувем та іншими чекістами.... Бо ж якщо преЗЕрвадент щось не то зробить, то знову "випадково" може бути збитий український літак чи на донбасі почнеться загострення чи ще якась афера! https://censor.net/ua/comments/locate/3220949/019214b8-53c3-729d-a56a-142d2f65ac73"