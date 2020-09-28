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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 328 жителей Киева, 8 человек умерли, - Кличко

За сутки COVID-19 выявили у 328 жителей Киева, 8 человек умерли, - Кличко

Количество инфицированных COVID-19 в столице достигло 22 143, из них 328 - за минувшие сутки.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев - летальные. Всего за период пандемии, от вируса умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143", - отметил Кличко.

Среди заболевших 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 21 девочка от 1 до 17 лет. А также 128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего коронавирус побороли 6 505 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, Оболонском - 52, Деснянском и Днепровском районах - по 39 случаев.

Читайте: Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25649) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За сутки COVID-19 выявили у 328 жителей Киева, 8 человек умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 8191
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28.09.2020 12:18 Ответить
ватная шелупонь от слуг урода драпанула и нашла себе нового "мессию" - пальчевского
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28.09.2020 12:19 Ответить
Давайте еще каждое утро писать, сколько человек умерло от табакокурения и употребления алкоголя, а потом будем вводить карантин по городам.
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28.09.2020 12:32 Ответить
Яка нормальна людина може голосувати за гебиста Пальчевського ?
Хто малює йому ці рейтинги !?
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28.09.2020 12:52 Ответить
 
 