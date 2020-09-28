Число заболевших COVID-19 детей в Киеве растет: среди школьников 346 инфицированных, среди педагогов - 190, на карантин закрыты шесть школ, - Кличко

В столице увеличивается количество детей, страдающих COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу отметить, что в столице увеличивается количество детей, заболевших COVID-19. Всего за весь период заболели 1592 ребенка. 674 из них (это более 42 %) заболели только за последние 4 недели, - сообщил мэр. - Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5-ти до 14-ти лет", - сказал Кличко.

Он также отметил, что количество больных детей увеличилось в том числе и с началом нового учебного года.

"Подчеркну: город контролирует соблюдение санитарных норм в учебных заведениях. Школы и садики работают сегодня по четко определенному регламенту. Учреждения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных, закрывают на карантин. На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ - из-за заболевания учителей. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 290 классов в 126-ти школах города. - Там, где болеют ученики", - сообщил Кличко.

По словам Кличко, число больных COVID-19 школьников составляет 346, педагогов - 190.

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В детских садах - из-за случаев вируса - временно закрыты 23 группы. Три детсада - на карантине. По порядку: в Печерском, Святошинском и Деснянском районах. Наполненность детей в садиках сегодня - более 52%.

Мэр отметил, что хотя дети болеют COVID-19 в более легкой форме и среди них - не много госпитализированных - они являются распространителями инфекции. И могут заразить и родных в семьях, и ровесников, с которыми общаются.

"Поэтому призываю родителей внимательно относиться к здоровью своих детей. Объясняйте им, что надо соблюдать правила безопасности. Показывайте это собственным примером", - отметил Кличко.