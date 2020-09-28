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Новости Коронавирус и карантин
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В медучреждениях Киева сегодня лечатся 509 больных пневмонией и 1150 COVID-19, из которых 258 - тяжелые, - Кличко

В медучреждениях Киева сегодня лечатся 509 больных пневмонией и 1150 COVID-19, из которых 258 - тяжелые, - Кличко

В медучреждениях столицы сегодня лечатся 1150 больных COVID-19. 258 пациентов - в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных COVID-19. Из них 22 ребенка. 258 пациентов - в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных - на аппаратахи ИВЛ", - сообщил Виталий Кличко.

Еще 130 пациентов - в больницах с подозрением на COVID-19. 509 больных находятся в стационарах с воспалением легких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число заболевших COVID-19 детей в Киеве растет: среди школьников 346 инфицированных, среди педагогов - 190, на карантин закрыты шесть школ, - Кличко

карантин (16729) Киев (25649) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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кличко - идиот, количество больных не будет уменьшаться до тех пор пока не снизится уровень заболеваемости, более того - на фоне сезонного гриппа и орви количество госпитализированных еще больше увеличится. Вы тупые дибилы своими бестолковыми мероприятиями и локдаунами в весенне-летний период натворили делов, ибо просто дибилы.
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28.09.2020 12:43 Ответить
Надо вводить жёсткий карантин иначе будет беда .
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28.09.2020 12:54 Ответить
кто тебе мешает? введи себе и успокойся, не за..буй людей
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28.09.2020 12:56 Ответить
Ты дурачок ,сходи в больничку где народ лежит с этим говном и там расскажи по чём редиска в декабре ...
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28.09.2020 13:59 Ответить
 
 