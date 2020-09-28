В медучреждениях Киева сегодня лечатся 509 больных пневмонией и 1150 COVID-19, из которых 258 - тяжелые, - Кличко
В медучреждениях столицы сегодня лечатся 1150 больных COVID-19. 258 пациентов - в тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных COVID-19. Из них 22 ребенка. 258 пациентов - в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных - на аппаратахи ИВЛ", - сообщил Виталий Кличко.
Еще 130 пациентов - в больницах с подозрением на COVID-19. 509 больных находятся в стационарах с воспалением легких.
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Роман Самойленко #447963
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