С начала текущих суток наемники РФ применили стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, боевых потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, противник осуществил одну неприцельную провокацию на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 10:00 утра российско-оккупационные войска выпустили 3 очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки. Наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате обстрела нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские воины, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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