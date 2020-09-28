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Новости Агрессия России против Украины
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С начала текущих суток наемники РФ применили стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, боевых потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток наемники РФ применили стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, боевых потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, противник осуществил одну неприцельную провокацию на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 10:00 утра российско-оккупационные войска выпустили 3 очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки. Наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате обстрела нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские воины, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Зелений мЬІр продовжується.
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28.09.2020 13:01 Ответить
боевых потерь нет (c)

Значит снова списывают потери на "какой-то хлопок и резко ухудшилось здоровье"
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28.09.2020 13:23 Ответить
"С начала текущих суток наемники РФ применили стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, боевых потерь нет", - штаб ОС - що, як завжди, є небойові? От у Азербайджану є бойові. Але хоч відомо, ща що життя віддають. А тут гинуть, отримую ь поранення просто так, ні за що.
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28.09.2020 13:30 Ответить
 
 