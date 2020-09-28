С начала текущих суток наемники РФ применили стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, боевых потерь нет, - штаб ОС
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, противник осуществил одну неприцельную провокацию на донецком направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Около 10:00 утра российско-оккупационные войска выпустили 3 очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки. Наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате обстрела нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские воины, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Значит снова списывают потери на "какой-то хлопок и резко ухудшилось здоровье"