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Законопроект о народовластии через референдум вскоре можно будет выносить на голосование ВР, - Стефанчук

Законопроект о народовластии через референдум вскоре можно будет выносить на голосование ВР, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал профильные комитеты ускорить работу над законопроектами о Бюро экономической безопасности и о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сказал Стефанчук на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам надо определиться с состоянием готовности и ускориться по законопроекту о Бюро экономической безопасности, а также по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум", - сказал Стефанчук.

Он напомнил, что парламентский комитет по вопросам государственной власти уже работает над законопроектом о народовластии.

"Давайте его дорабатывать. Там учтено подавляющее большинство поправок... Я думаю, что его можно в ближайшее время выносить в зал", - сказал Стефанчук.

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Автор: 

ВР (29271) референдум (1505) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+18
Какую-то поганку готовят, поганцы.
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28.09.2020 12:57
+16
пуйло торопит с реХверендумами?
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28.09.2020 13:00
+10
"Кінець епохи бідності")
З 1 жовтня, тарифи для населення збільшаться.
▪️В той час коли Уряд пропонує зменшити розмір видатків на субсидії малозабезпеченим для компенсації ЖКГ, тарифи зростають.
️Так, з 1 жовтня має піднятись ціна на перші 100 кВт/год ⚡️електроенергії для населення та зросте практично у два рази - 🔺з 0,9 грн до 1,68 грн, слід відзначити, що вона була незмінною з 2017 року.
️Також у жовтні планують підвищення на 🔺22% тарифів на холодну воду.

️За підрахунками Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, вартість газу для громадян досягне рівня 🔺7,5-8 грн.

Отже, цікаво чим керувався Уряд зменшуючи розмір субсидій на ЖКГ.🤦‍♂️
На наш погляд такий підхід Уряду більше схожий на геноцид українського народу, ніж професійну діяльність.
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28.09.2020 13:02
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Правила форума Совет форумчан
Какую-то поганку готовят, поганцы.
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28.09.2020 12:57 Ответить
Ви за все гарне і проти всього поганого? Так.
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28.09.2020 12:59 Ответить
Не совсем. Будут протаскивать какую-то срань в стиле "Какая разница...лишь бы не стреляли"
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28.09.2020 13:17 Ответить
Олігархи бачать що їх ставленики обісрались у владі і тому готують закон, яким будуть самі керувати країною! Будуть через телевізор створювати вигідну громадську думку і організовувати референдум і протягувати потрібні собі рішення безвідносно до поточної влади! Цей законопроект потрібно зупинити!
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28.09.2020 13:22 Ответить
Да
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28.09.2020 13:33 Ответить
После того, как он будет принят его уже не отменишь, по Конституции референдум - это высшая форма волеизъявления, что подразумевает невозможность принятия парламентом решения противоречащему референдуму.
Те. парламентарии попытаются отменить, а по ящику быдлу кинут кость, что депутаты хотят отнять у народа власть и вернуть себе кормушку....инициируют референдум который сделает невозможным такую отмену...
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28.09.2020 13:39 Ответить
Да тут дело глубже и хитрее!!! Это всё делается что бы никто из власти и олигархата не был "Крайним"!!!!Ведь за все стрёмные политические и экономические решения,"крайним" будет только "нарот" Украины!!! Сейчас некоторым фунционерам(типа гончарука и Богдана)от зелёной власти удаётся,накосячив,удаётся тихо смыться с политического олимпа...но ведь и другим "СН" хочется спокойно удрать с "нахомяченым"!!!
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28.09.2020 13:46 Ответить
Якщо до влади прийдуть справжні патріоти вони посадять всіх хто був при владі за 30 років.
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28.09.2020 13:52 Ответить
Що у владі «накосячив» Богдан?
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28.09.2020 15:21 Ответить
как какую.. шмаркля и стефанчук готовят ЛЕГАЛИЗАЦИЮ "референдума" в Крыму и на донбассе в 2014...
типа - вот и закон в ВР приняли.. значить все легально и санкции с рашки можно снимать
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28.09.2020 13:16 Ответить
Закон ВЗАД не працює.
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28.09.2020 13:22 Ответить
У х#йла працює або забабахають ще один "рехверендум" за тиждень на аркушах А4 , р@шисти це вміють тож не країну розбудовувати.
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28.09.2020 13:43 Ответить
Дмитриев и Козак (кураторы украинского вопроса в РФ) получили оглушающий разнос на заседании Совета безопасности РФ от секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (Путин на заседании не присутствовал), за недостаточную активность в "урегулировании украинского вопроса". Очевидно следует ждать активизации российской агентуры в направлении "мирного урегулирования". .
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28.09.2020 14:04 Ответить
Перед референдумом по нужному им вопросу мозги нашему народу так промоют по ящику,
что "Голобородько" отдыхает.. Думается процентиков 80-т даже наберут, а то и больше,
ведь промывать будут совместно с мертвечуковской гебельсятиной. Вот к зебилам ещё и мертвяки прибавятся, телезомби-лохторат.
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28.09.2020 13:19 Ответить
Та да! "Власть - нароту!" Цікаво, скільки тому "нароту" цієї влади ще треба і коли цей "нарот" нажреться? Воно, звичайно потрібно чимось прикрити свої погані справи. І найкраще це робити руками своїх же недолугих виборців, особливо, коли ЦВК в дошку своє, як і Генпрокурор і суди. Це ж і Гітлєр так робив. Формально всі його злодіяння були осв'ячені "волею німецького народу".
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28.09.2020 13:35 Ответить
Ну и рыло..
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28.09.2020 12:58 Ответить
Законопроєкт про народовладдя через референдум незабаром можна буде виносити на голосування ВР, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8541
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28.09.2020 13:24 Ответить
Шо ты заёрзал? Тоже такой?
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28.09.2020 13:26 Ответить
пуйло торопит с реХверендумами?
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28.09.2020 13:00 Ответить
Та й себе відповідальність зняти, та на нарід перекласти.
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28.09.2020 13:06 Ответить
натуральне порося.
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28.09.2020 13:01 Ответить
Хитрий сам себе перехитрить.
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28.09.2020 13:05 Ответить
"Кінець епохи бідності")
З 1 жовтня, тарифи для населення збільшаться.
▪️В той час коли Уряд пропонує зменшити розмір видатків на субсидії малозабезпеченим для компенсації ЖКГ, тарифи зростають.
️Так, з 1 жовтня має піднятись ціна на перші 100 кВт/год ⚡️електроенергії для населення та зросте практично у два рази - 🔺з 0,9 грн до 1,68 грн, слід відзначити, що вона була незмінною з 2017 року.
️Також у жовтні планують підвищення на 🔺22% тарифів на холодну воду.

️За підрахунками Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, вартість газу для громадян досягне рівня 🔺7,5-8 грн.

Отже, цікаво чим керувався Уряд зменшуючи розмір субсидій на ЖКГ.🤦‍♂️
На наш погляд такий підхід Уряду більше схожий на геноцид українського народу, ніж професійну діяльність.
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28.09.2020 13:02 Ответить
українського народу як показує новітня історія не існує... є народонасєлєніє, яке можна дрюкать до схочу, що і відбувається
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28.09.2020 13:04 Ответить
Законопроект о народовластии через референдум вскоре можно будет выносить на голосование ВР, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8044 грабителей!
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28.09.2020 13:07 Ответить
уже КС разъяснил на счет референдумов, изменения Конституции только 300 голосами депутатов, даже после реыерендума
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28.09.2020 13:06 Ответить
Так как портновы и киваловы рахують можно такое нареферендить что и Украины не останется.
Лягушонка подайкосят и делай с ним что хошь...
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28.09.2020 13:08 Ответить
Плохие у меня предчуствия по поводу этого закона, если его примут. Это прямой путь к узакониванию любых кремлёвских хотелок и всяких там автономий и т.п., любому понятно.
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28.09.2020 13:11 Ответить
Законопроєкт про народовладдя через референдум незабаром можна буде виносити на голосування ВР, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4926
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28.09.2020 13:12 Ответить
Ксласс!!!

Даешь дибилам, выбравшим клоуна-наркомана президентом, возможность решать вопросы территориальной целостности Украины.

Такие вопросы какраз решаются самыми отсталыми слоями населения.
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28.09.2020 13:16 Ответить
На це і розрахунок.
- Ви за мир чи за війну?
- За мир.
На референдумі українці проголосували за мир, гуззкій.
- Ви за державну цілісніть?
- За.
На референдумі українці проголосували за приєднання до ордло.
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28.09.2020 13:54 Ответить
Стефанчука перекупил мертветчук . Это факт
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28.09.2020 14:04 Ответить
ЗА ЛОББИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ В ПАРЛАМЕНТЕ УКРАИНЫ ВСЕГДА ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ
можно представить сколько мильонов пообещали Стефанчуку и Розумкову за принятие закона про референдум , который ТАК ДАВНО ПРОТАЛКИВАЕТ МЕРТВЕТЧУК
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28.09.2020 14:06 Ответить
Даешь референдумы в Херсонской и Запорожской областях!!!

Роисе нужен сухопутный коридор в Крым и вода.
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28.09.2020 13:18 Ответить
Да. И мудрый нарид 73% проголосуе за вступ до СССР. А-ха-ха!! Даешь власть рабочих и крестьян бомжей типиллов и бол**пов!
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28.09.2020 13:19 Ответить
Законопроєкт про народовладдя через референдум незабаром можна буде виносити на голосування ВР, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4010
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28.09.2020 13:55 Ответить
112,Zик,Наш,Интер,РабиновичЛапша,шлюхи1+1 после такой Артподготовки не только 73% дебилов но и украинские дворовые собаки проголосцуют за малоросские лапти.
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28.09.2020 13:21 Ответить
ухты, законодательно закрепить охлократию в стране..., это ж поле непаханое для всех, кто хочет насадить в этой стране все, что угодно: мир любой ценой, братский народ, воду в Крым, вернуть Приват законным владельцам, и пр и пр., при наличии каналов-анналов страны агрессора в информ поле страны, это вообще просто, если учесть, что наши люди, после просмотра художественного фильма! поверили в доброго - царя-президента, который пришел, чтобы сделать счастливым каждого и всех вместе....
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28.09.2020 13:23 Ответить
Вони вже "продаж землі тільки через референдум" зробили.
Тільки хворий повірить цим зрадникам янєлоха.
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28.09.2020 13:40 Ответить
Вангую перше питання на "рехверендумі" про кацапський язик як державний.
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28.09.2020 13:25 Ответить
Эти идиоты зелёные таки хотят протолкнуть через это закон:
для себя - безнаказанность и безответственность;
для народа - капитуляцию и совковое стойло.
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28.09.2020 13:29 Ответить
И не треснет же эта харя.
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28.09.2020 13:31 Ответить
***#ні зрадники.... тягнуть щоб "узаконити референдум" у Криму та лугандоні... слово ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗАГУБИТЬСЯ З ЧАСОМ Й ПОЧНЕТЬСЯ!!!
Зелена погань добьє Україну як що Патріоти мовчатимуть.
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28.09.2020 13:37 Ответить
Троянского коня скоро можно будєт оставить у стєн Троі.
Интєрєсно, в составе ВР лишь прєдатєлі і слєпци, ілі єсть нормальниє люді?
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28.09.2020 13:53 Ответить
Контролируемый шабаш.
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28.09.2020 13:57 Ответить
-
Так проявимо ініціативу и через народовладдя на всеукраїнському референдумі", твердо скажемо: що краще жити в кацапській колонії твариною з ланцюгами на руках і ногах, але з ситим черевом . Чем жити в своїй рідній суверенній державі і бути вільною, гордою, гідною людиною але не з зовсім повним черевом.- сказав проклятий ЗЕбіл -українофоб, капітулянт -сепаратист Стефа....
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28.09.2020 13:59 Ответить
А зеленим падлам не терпиться як найшвидше створити умови для сепаратизму.
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28.09.2020 13:59 Ответить
Дмитриев и Козак (кураторы украинского вопроса в РФ) получили оглушающий разнос на заседании Совета безопасности РФ от секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (Путин на заседании не присутствовал), за недостаточную активность в "урегулировании украинского вопроса". Очевидно следует ждать активизации российской агентуры в направлении "мирного урегулирования". .
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28.09.2020 14:05 Ответить
Все ясно. Нарид будут дрючить руками самого нарида. Мозгов-то у нарида "кот наплакал", а значит можно провести любую гадость. А когда до нарида дойдет, что и как, будет поздно. И останется нариду думать и чесать себе лоб, проклиная проклятую судьбу-злодейку. Ирония в том, что думать таки придется.
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28.09.2020 14:09 Ответить
А этот кабан со своими референдумами носится. Иди к своей теще на блины лучше.
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28.09.2020 14:20 Ответить
Чего так занервничали? Главное да бы подсчет голосов прошел без нарушений. Что народ решит, так и будет. Если кого-то не устраивает мнение народа Украины - чемодан-вокзал, как говорится.
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28.09.2020 15:07 Ответить
 
 