Законопроект о народовластии через референдум вскоре можно будет выносить на голосование ВР, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал профильные комитеты ускорить работу над законопроектами о Бюро экономической безопасности и о народовластии через всеукраинский референдум.
Об этом сказал Стефанчук на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам надо определиться с состоянием готовности и ускориться по законопроекту о Бюро экономической безопасности, а также по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум", - сказал Стефанчук.
Он напомнил, что парламентский комитет по вопросам государственной власти уже работает над законопроектом о народовластии.
"Давайте его дорабатывать. Там учтено подавляющее большинство поправок... Я думаю, что его можно в ближайшее время выносить в зал", - сказал Стефанчук.
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Те. парламентарии попытаются отменить, а по ящику быдлу кинут кость, что депутаты хотят отнять у народа власть и вернуть себе кормушку....инициируют референдум который сделает невозможным такую отмену...
типа - вот и закон в ВР приняли.. значить все легально и санкции с рашки можно снимать
что "Голобородько" отдыхает.. Думается процентиков 80-т даже наберут, а то и больше,
ведь промывать будут совместно с мертвечуковской гебельсятиной. Вот к зебилам ещё и мертвяки прибавятся, телезомби-лохторат.
З 1 жовтня, тарифи для населення збільшаться.
▪️В той час коли Уряд пропонує зменшити розмір видатків на субсидії малозабезпеченим для компенсації ЖКГ, тарифи зростають.
️Так, з 1 жовтня має піднятись ціна на перші 100 кВт/год ⚡️електроенергії для населення та зросте практично у два рази - 🔺з 0,9 грн до 1,68 грн, слід відзначити, що вона була незмінною з 2017 року.
️Також у жовтні планують підвищення на 🔺22% тарифів на холодну воду.
️За підрахунками Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, вартість газу для громадян досягне рівня 🔺7,5-8 грн.
Отже, цікаво чим керувався Уряд зменшуючи розмір субсидій на ЖКГ.🤦♂️
На наш погляд такий підхід Уряду більше схожий на геноцид українського народу, ніж професійну діяльність.
Лягушонка подайкосят и делай с ним что хошь...
Даешь дибилам, выбравшим клоуна-наркомана президентом, возможность решать вопросы территориальной целостности Украины.
Такие вопросы какраз решаются самыми отсталыми слоями населения.
- Ви за мир чи за війну?
- За мир.
На референдумі українці проголосували за мир, гуззкій.
- Ви за державну цілісніть?
- За.
На референдумі українці проголосували за приєднання до ордло.
можно представить сколько мильонов пообещали Стефанчуку и Розумкову за принятие закона про референдум , который ТАК ДАВНО ПРОТАЛКИВАЕТ МЕРТВЕТЧУК
Роисе нужен сухопутный коридор в Крым и вода.
Тільки хворий повірить цим зрадникам янєлоха.
для себя - безнаказанность и безответственность;
для народа - капитуляцию и совковое стойло.
Зелена погань добьє Україну як що Патріоти мовчатимуть.
Интєрєсно, в составе ВР лишь прєдатєлі і слєпци, ілі єсть нормальниє люді?
Так проявимо ініціативу и через народовладдя на всеукраїнському референдумі", твердо скажемо: що краще жити в кацапській колонії твариною з ланцюгами на руках і ногах, але з ситим черевом . Чем жити в своїй рідній суверенній державі і бути вільною, гордою, гідною людиною але не з зовсім повним черевом.- сказав проклятий ЗЕбіл -українофоб, капітулянт -сепаратист Стефа....