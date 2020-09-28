Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк

Послы Евросоюза одобрили санкции, в отношении лиц, которые могут быть применены за строительство Керченского моста.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины.

Также читайте: Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США