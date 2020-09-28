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Новости Санкции против России
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Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк

Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк

Послы Евросоюза одобрили санкции, в отношении лиц, которые могут быть применены за строительство Керченского моста.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины.

Также читайте: Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США

Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк 01

Автор: 

Крым (26418) россия (96001) санкции (11421) Евросоюз (17245) Керченский мост (393) Йозвяк Рикард (135)


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Топ комментарии
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Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов
Украинские журналисты обнаружили документы, подтверждающие участие предприятий Президента Петра Порошенко в строительстве Крымского моста. Речь идет о поставках аккумуляторов и отгрузки щебня.
Ранее эта новость уже облетела российские и украинские СМИ, но не вызвала заслуженного резонанса из-за нехватки доказательств. Именно поэтому журналисты взялись за более детальное изучение таможенных деклараций предприятий украинского главы государства.

Оказалось, что действительно, в то время, как президент на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Керченского моста.

Так, в 2015 году предприятие поставило российскому ООО «Полюс +» (Ростов-на-Дону) 4 тыс. 77 шт. аккумуляторов на сумму 9,2 миллиона гривен. В 2014-2016 гг. «Энергоавтоматика» продало 15 тыс. 866 шт. аккумуляторов ростовскому ООО «А-Мега Авто» на 14,2 миллиона гривен. А в 2014 году украинские аккумуляторные батареи 6СТ-70А2 с завода Петра Порошенко получило московское ОАО «Автофрамос».

Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4981

Кроме того, в 2014 году завод Петра Порошенко поставил более сотни тысяч аккумуляторных батарей на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, заработав при этом 70,6 миллиона гривен; в 2015 году - 70,7 миллиона гривен, в 2016 году - 56,1 млн грн, в 2017 году - 7,4 млн грн.

Другой завод Президента - «Иста-центр» - тоже активно торгует с Россией последние годы. Предприятие поставляет аккумуляторы трем российским компаниям в Ростове-на-Дону. Суммарно с 2015 до 2017 года «Иста-центр» задекларировал 50 млн гривен от продажи аккумуляторов стране-агрессору.

Стоит отметить, что «Энергоавтоматика» и «Иста-Центр» входят в группу компаний «Укрпроминвест», конечным владельцем которой является Петр Порошенко.
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28.09.2020 13:17
+6
Точно так же как Петя под давлением общественности принял закон запрещающий ввоз росийских автомобилей в Украину. Но сам продолжал ввозить росийские тазы (даже есть видео-доказательства Семенихина, который в последствии был жестоко избит за ето) и продавать через свои автосалоны.
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28.09.2020 13:23
+6
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8481
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28.09.2020 13:50
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Правила форума Совет форумчан
Оце крутяк!
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28.09.2020 13:13 Ответить
Гора народила напівдохле мишеня ....
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28.09.2020 13:15 Ответить
І тепер ці компанії розбиратимуть міст?
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28.09.2020 13:17 Ответить
Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов
Украинские журналисты обнаружили документы, подтверждающие участие предприятий Президента Петра Порошенко в строительстве Крымского моста. Речь идет о поставках аккумуляторов и отгрузки щебня.
Ранее эта новость уже облетела российские и украинские СМИ, но не вызвала заслуженного резонанса из-за нехватки доказательств. Именно поэтому журналисты взялись за более детальное изучение таможенных деклараций предприятий украинского главы государства.

Оказалось, что действительно, в то время, как президент на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Керченского моста.

Так, в 2015 году предприятие поставило российскому ООО «Полюс +» (Ростов-на-Дону) 4 тыс. 77 шт. аккумуляторов на сумму 9,2 миллиона гривен. В 2014-2016 гг. «Энергоавтоматика» продало 15 тыс. 866 шт. аккумуляторов ростовскому ООО «А-Мега Авто» на 14,2 миллиона гривен. А в 2014 году украинские аккумуляторные батареи 6СТ-70А2 с завода Петра Порошенко получило московское ОАО «Автофрамос».

Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4981

Кроме того, в 2014 году завод Петра Порошенко поставил более сотни тысяч аккумуляторных батарей на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, заработав при этом 70,6 миллиона гривен; в 2015 году - 70,7 миллиона гривен, в 2016 году - 56,1 млн грн, в 2017 году - 7,4 млн грн.

Другой завод Президента - «Иста-центр» - тоже активно торгует с Россией последние годы. Предприятие поставляет аккумуляторы трем российским компаниям в Ростове-на-Дону. Суммарно с 2015 до 2017 года «Иста-центр» задекларировал 50 млн гривен от продажи аккумуляторов стране-агрессору.

Стоит отметить, что «Энергоавтоматика» и «Иста-Центр» входят в группу компаний «Укрпроминвест», конечным владельцем которой является Петр Порошенко.
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28.09.2020 13:17 Ответить
Точно так же как Петя под давлением общественности принял закон запрещающий ввоз росийских автомобилей в Украину. Но сам продолжал ввозить росийские тазы (даже есть видео-доказательства Семенихина, который в последствии был жестоко избит за ето) и продавать через свои автосалоны.
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28.09.2020 13:23 Ответить
Вот ты тварь рашистская, лживая и подлая
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28.09.2020 13:26 Ответить
подлую и лживую тварь ты, хамло соевое, каждый день в зеркале видишь. Это журналистское расследование, опубликованное в официальном СМИ и не опровергнутое никем. А соевая рефлексия на правду хорошо известна - кто против пэдры - тот нога крымля.
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28.09.2020 13:30 Ответить
Ботва падлючая, нехшастать!
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28.09.2020 13:31 Ответить
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7989
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28.09.2020 13:47 Ответить
Конечно, ватный олигофрен (смысла этого слова ты не знаешь, поэтому напишу на понятном тебе - длбб) , накануне наших выборов ***** постоянно скулил , что его устроит кто угодно, только не Порошенко ! Вот ты подонок ...
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28.09.2020 13:49 Ответить
ага-ага, на эту тему вспоминается один старый советский мультик: "не бросай меня в терновый куст! Куда угодно, только в терновый куст не бросай!".
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28.09.2020 14:33 Ответить
Едрить-колотить! Жовтоблакытный! Сколько лет, сколько зим? Ты в какой выгребной яме прятался всё это время?
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28.09.2020 14:10 Ответить
Он и самолёт Боин 777 тоже ...и аккумуляторы Порошенко подводную лодку" Курск" положили на дно, а потом цинично смеялся на 95 квартале когда играли на рояле
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28.09.2020 13:28 Ответить
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7616
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28.09.2020 13:49 Ответить
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6119
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28.09.2020 13:54 Ответить
ну так ведь деньги не пахнут !
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28.09.2020 13:46 Ответить
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3828
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28.09.2020 13:48 Ответить
Ну ведь сейчас объёмы товарооборота с Рашкой стремятся к нулю! Правда?
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28.09.2020 17:15 Ответить
это вряд ли, те, кого привел во власть фигляр, мало чем отличаются от порохошоблы, а многие вообще так и остались где были
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28.09.2020 18:18 Ответить
Я тебя про товарооборот с Рашкой при "барыге" и клоуне спросил.
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28.09.2020 20:32 Ответить
я тебе ответил : "это вряд ли". Слепой что ли?
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28.09.2020 21:07 Ответить
Ну так пули ты единственному президенту, при котором это было минимальный предъявы кидаешь?
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28.09.2020 21:43 Ответить
Цирк. Тех компаний-однодневок уже в природе не существует. А двоим строителям-таджикам насрать на ваши санции, А санкции на РЖД которые ездят по крымскому мосту на окупированные территории наложить слабо? В том числе для Украины?
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28.09.2020 13:19 Ответить
Так фишка в том, шо РЖД и не ездят Ездит какая-то левая контора, созданная специально для поездов в Крым.
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28.09.2020 14:01 Ответить
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28.09.2020 22:12 Ответить
Кацапе! Заблуділсо?
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28.09.2020 22:27 Ответить
Из них два прораба, сварщик и местная проститутка.
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28.09.2020 13:20 Ответить
Первое, ложка дорога к обеду. Называется, поздно проснулись.
Второе, очень хитрый манёвр- и мост построен, и вроде бы отреагировали.

Даже уже страшно за санкции по сбитому рашкой Боингу. Как бы не наказали лет через десять санкциями бук.
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28.09.2020 13:25 Ответить
Суд уже был?
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28.09.2020 13:36 Ответить
А Украина ?
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28.09.2020 13:29 Ответить
Рашистская ботва падлючая моментально возбудилась, вы твари мерзкие готовьтесь харчеваться на 1 доллар в день ,и цена вашего такого процвЯтания в том числе и этот мост ,посасывайте Крым пока ...
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28.09.2020 13:30 Ответить
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8481
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28.09.2020 13:50 Ответить
Мощно, ****... Внушает.
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28.09.2020 13:32 Ответить
"Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк" - один из двух человек, это Порошенко. Писали, что он всю технику на строительстве Керченского моста снабдил аккумуляторами.
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28.09.2020 13:58 Ответить
Там еще мелькали, что щебень на строительство завозили
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28.09.2020 15:56 Ответить
ослы ЕС тудей...смешно,но де до смеха...когда рф грохнул ракетой самолёт и по сей день им чавото не хватает,праведники ети их в карамысле.
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28.09.2020 14:32 Ответить
Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась.
Санкции надо было вводить ДО или ВО ВРЕМЯ строительства, а не ПОСЛЕ.
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28.09.2020 15:55 Ответить
Крепкий сон - залог здоровья!))) мост когда был построен? А санкции, пилять, вовремя))) теперь кацапы точно передохнут!)
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28.09.2020 22:19 Ответить
 
 