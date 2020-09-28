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Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк
Послы Евросоюза одобрили санкции, в отношении лиц, которые могут быть применены за строительство Керченского моста.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины.
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Украинские журналисты обнаружили документы, подтверждающие участие предприятий Президента Петра Порошенко в строительстве Крымского моста. Речь идет о поставках аккумуляторов и отгрузки щебня.
Ранее эта новость уже облетела российские и украинские СМИ, но не вызвала заслуженного резонанса из-за нехватки доказательств. Именно поэтому журналисты взялись за более детальное изучение таможенных деклараций предприятий украинского главы государства.
Оказалось, что действительно, в то время, как президент на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Керченского моста.
Так, в 2015 году предприятие поставило российскому ООО «Полюс +» (Ростов-на-Дону) 4 тыс. 77 шт. аккумуляторов на сумму 9,2 миллиона гривен. В 2014-2016 гг. «Энергоавтоматика» продало 15 тыс. 866 шт. аккумуляторов ростовскому ООО «А-Мега Авто» на 14,2 миллиона гривен. А в 2014 году украинские аккумуляторные батареи 6СТ-70А2 с завода Петра Порошенко получило московское ОАО «Автофрамос».
Кроме того, в 2014 году завод Петра Порошенко поставил более сотни тысяч аккумуляторных батарей на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, заработав при этом 70,6 миллиона гривен; в 2015 году - 70,7 миллиона гривен, в 2016 году - 56,1 млн грн, в 2017 году - 7,4 млн грн.
Другой завод Президента - «Иста-центр» - тоже активно торгует с Россией последние годы. Предприятие поставляет аккумуляторы трем российским компаниям в Ростове-на-Дону. Суммарно с 2015 до 2017 года «Иста-центр» задекларировал 50 млн гривен от продажи аккумуляторов стране-агрессору.
Стоит отметить, что «Энергоавтоматика» и «Иста-Центр» входят в группу компаний «Укрпроминвест», конечным владельцем которой является Петр Порошенко.
Второе, очень хитрый манёвр- и мост построен, и вроде бы отреагировали.
Даже уже страшно за санкции по сбитому рашкой Боингу. Как бы не наказали лет через десять санкциями бук.
Санкции надо было вводить ДО или ВО ВРЕМЯ строительства, а не ПОСЛЕ.