Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием представителей Кабинета Министров и правоохранительных органов. Глава государства поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", - сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат. Он отметил, что каждая семья погибших получит примерно 1,5 млн грн. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.
Министр обороны Андрей Таран проинформировал Президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также министр обороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета. В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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боты налоги не платят.
А через пару недель забудется...
Зеленский согласился бы на гибель своих детей с такой компенсацией ?