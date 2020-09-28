РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6499 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
1 139 23

Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26

Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием представителей Кабинета Министров и правоохранительных органов. Глава государства поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат. Он отметил, что каждая семья погибших получит примерно 1,5 млн грн. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал Президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также министр обороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета. В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада 2 октября заслушает Уруского по поводу авиакатастрофы под Чугуевом, - Разумков

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
а ты налогоплательщиков спросил перед тем как деньги раздавать? Это не твои деньги, а военные которые тихо умирают на передке и в госпиталях с ними как? Тоже по полтораляма каждому или как? Ты вава, действительно на крови пиаришься, щедрый какой епт.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:19
+9
Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26 - Цензор.НЕТ 357
показать весь комментарий
28.09.2020 13:24
+8
Бубочка опять пиарится на крови.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочка опять пиарится на крови.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:16 Ответить
Поки суд не визнав загиблими людей, поки не проведені всі ДНК експертизи про які виплати може бути мова? Куди поспішати? Призначте персональні довічні пенсії тим хто потребує матеріальної підтримки у зв'язку з втратою дитини чи кормильця, але робити разові виплати терміново, ще до закінчення розслідування - це виглядає як хабар щоб заткнути рти рідним постраждалих, щоб вони не шукали справжньої причини трагедії, яка з великою долею ймовірності полягає в неякісному авіаційному паливі, яке постачає монополіст коломойський у війська!
показать весь комментарий
28.09.2020 13:25 Ответить
проссыт кого, шмігАля?
показать весь комментарий
28.09.2020 13:16 Ответить
Піар на крові. Ну, я не здивований.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:18 Ответить
От брехло. Ты выплаты родственникам иранского инцидента уже выплатил, хоть обещал это неоднократно?
показать весь комментарий
28.09.2020 13:19 Ответить
а ты налогоплательщиков спросил перед тем как деньги раздавать? Это не твои деньги, а военные которые тихо умирают на передке и в госпиталях с ними как? Тоже по полтораляма каждому или как? Ты вава, действительно на крови пиаришься, щедрый какой епт.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:19 Ответить
Так выборы же. Они все только на это и смотрят. Какое им дело до наших с Вами денег.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:20 Ответить
а ты не жадничай, твоих там денег нет.
боты налоги не платят.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:26 Ответить
Пока не прошел хайп и пиар возможен ЗЕ надо топать ножкой и брать под личный контроль.

А через пару недель забудется...
показать весь комментарий
28.09.2020 13:20 Ответить
Зеленський просить пришвидшити виплати компенсацій родинам загиблих унаслідок авіакатастрофи Ан-26 - Цензор.НЕТ 1500
показать весь комментарий
28.09.2020 13:47 Ответить
Есть закон ,там все расписано,причем тут попрашайка вислюк оманский?
показать весь комментарий
28.09.2020 13:20 Ответить
А вдати з себе ацца раднова і пропіаритись?
показать весь комментарий
28.09.2020 13:24 Ответить
Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26 - Цензор.НЕТ 357
показать весь комментарий
28.09.2020 13:24 Ответить
зачет!!! реально гнусавый уже напрягает не по детски
показать весь комментарий
28.09.2020 15:19 Ответить
С чего бы это такая спешка и вообще, весь этот "аттракцион невиданной щедрости" от зеленой плесени??? Ах, да, как же я забыл- выборы-то на носу.
показать весь комментарий
28.09.2020 13:30 Ответить
А пришвидшення притягненя до відповідальності тих хто відповідає за технічний контроль та допуск до польоту не вимогає??? А мають суки СІСТИ!!!
показать весь комментарий
28.09.2020 13:33 Ответить
1,5 миллиона - это примерно 55-56 тысяч долларов за курсанта. Не дешево ?
Зеленский согласился бы на гибель своих детей с такой компенсацией ?
показать весь комментарий
28.09.2020 14:09 Ответить
********* так обеспокоен выплатами? ( попириться святое дело , да гнусавый?) а о состоянии материальной базы ВСУ говнокомадующий не обеспокоен? что курсанты летают на дровах с израсходованным техресурсом. клоун умеющий барабанит членом по клавишам не знает что такое моторесурс и усталость материала, от запчастях, кем и когда и из чего сделаны я уже е говорю.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:32 Ответить
т.е. твоя бубочка политика, твой генштаб и постоянное урезание военного бюджета приводят к авариям , а мы налогоплательщики должны ради твоего пиара срочно разкошелится ?
показать весь комментарий
28.09.2020 17:20 Ответить
Богдан таки правий, зеленський не соромитъся піаритись і на смертях.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:35 Ответить
всё верно. у людей страшное горе. надо помочь.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:31 Ответить
 
 