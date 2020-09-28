Когда промышленные предприятия начнут закрываться из-за дорогого электричества, ко дну пойдет вся экономика, – президент объединения "Укрметаллургпром" Каленков
Повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий.
Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Он напомнил, что на металлургию приходится четверть всей потребляемой электроэнергии, и в случае повышения тарифов на передачу тока, негативные последствия почувствует вся экономика.
"Любое повышение тарифов приведет просто к тому, что предприятия уменьшают до минимума объемы производства и закрываются. По крайней мере, те, которые наиболее чувствительны к тарифам – металлурги, ферросплавщики. Ну и предприятия полного цикла", - рассказал Каленков.
По его оценкам, в случае повышения тарифов "Укрэнерго" дополнительные расходы "Укрметаллургпрома" в текущем году составят 220 млн грн, а в следующем – окло 1 млрд грн. "По многим этот тариф ударит очень больно, а мысли и надежды на то, что можно как-то проскочить мимо этого, я думаю, неправильны. Поэтому для всех металлургов и для всей промышленности тарифы должны оставаться на том же уровне", - считает Каленков.
Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это нетрудно понять если вспомнить как недавно он пугал в подобном стиле что повышение цен на грузоперевозки железной дорогой остановит предприятия.................................
На самом деле ничего нигде не остановится просто хозяева предприятий заплатят на копейки больше. Ну не привыкли они жить по цивилизованным европейским Законам!!!
Потому и раздувают они в принадлежащим им СМИ шумиху манипулируя цифрами.
Для тех кому интересно могут узнать реальные цены на электроэнергию в Украине и Европе, но только на европейских сайтах!!!
И при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО обращать внимание это стоимость за 1 мвт.ч. или 1 квт.ч., не забывая 1 мвт.ч. = 1000 квт.ч.
На самом деле в Украине самая дешевая электроэнергия для бытовых и промышленных потребителей.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020 была самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya
Интересно, какие в Норвегии и Швеции зарплаты и пенсии в сравнении с нашими?