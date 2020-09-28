Когда промышленные предприятия начнут закрываться из-за дорогого электричества, ко дну пойдет вся экономика, – президент объединения "Укрметаллургпром" Каленков

Повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он напомнил, что на металлургию приходится четверть всей потребляемой электроэнергии, и в случае повышения тарифов на передачу тока, негативные последствия почувствует вся экономика.

"Любое повышение тарифов приведет просто к тому, что предприятия уменьшают до минимума объемы производства и закрываются. По крайней мере, те, которые наиболее чувствительны к тарифам – металлурги, ферросплавщики. Ну и предприятия полного цикла", - рассказал Каленков.

По его оценкам, в случае повышения тарифов "Укрэнерго" дополнительные расходы "Укрметаллургпрома" в текущем году составят 220 млн грн, а в следующем – окло 1 млрд грн. "По многим этот тариф ударит очень больно, а мысли и надежды на то, что можно как-то проскочить мимо этого, я думаю, неправильны. Поэтому для всех металлургов и для всей промышленности тарифы должны оставаться на том же уровне", - считает Каленков.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.