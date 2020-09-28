20 тысяч проживающих в России армян собираются в Нагорный Карабах добровольцами: "Будем просить военный транспорт"

20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах (Республику Арцах) добровольцами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщил президент Союза армян России Ара Абрамян. Его цитирует издание "Подъем" в понедельник, 28 сентября.

"Будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда. Еще несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо", - заявил он.

Абрамян анонсировал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь остановить конфликт. По его словам, речь идет о широкомасштабной спланированной акции Азербайджана и Турции, которые воспользовались ситуацией с пандемией коронавируса.

"Самолетов нет, помощь, даже гуманитарную, отправить невозможно", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.