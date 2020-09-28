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Новости Агрессия России против Украины
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20 тысяч проживающих в России армян собираются в Нагорный Карабах добровольцами: "Будем просить военный транспорт"

20 тысяч проживающих в России армян собираются в Нагорный Карабах добровольцами:

20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах (Республику Арцах) добровольцами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщил президент Союза армян России Ара Абрамян. Его цитирует издание "Подъем" в понедельник, 28 сентября.

"Будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда. Еще несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо", - заявил он.

Абрамян анонсировал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь остановить конфликт. По его словам, речь идет о широкомасштабной спланированной акции Азербайджана и Турции, которые воспользовались ситуацией с пандемией коронавируса.

"Самолетов нет, помощь, даже гуманитарную, отправить невозможно", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Азербайджан (794) Армения (829) россия (96001) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+69
Российский армянин-доброволец
20 тысяч проживающих в России армян собираются в Нагорный Карабах добровольцами: "Будем просить военный транспорт" - Цензор.НЕТ 1249
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28.09.2020 13:37
+50
Угу. И окажется, что по чистой случайности эти 20 тысяч болеющих за свою страну армян-добровольцев являются кадровыми военными РФ.
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28.09.2020 13:35
+37
А Аваков поедет?
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28.09.2020 13:34
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Страница 3 из 3
Вы хоть бы статейку в вики о праве на самоопределение прочли. Там этот казус описан.
А с Крымом это не имеет ничего похожего, Крым аннексирован.
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29.09.2020 02:52 Ответить
Что именно из написанного на википедии противоречит сказанному мной? Все то, что характеризует право нации на самоопределение как раз-таки и подразумевает наличие своего государства.

А в Крыму тезис о самоопределении и был одним из основных тезисов кацапской пропаганды во время оккупации, как повод для проведения «референдума».
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30.09.2020 20:02 Ответить
Будут ускоглазые армяне.
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28.09.2020 21:44 Ответить
прибудут еще одни ихтамнеты
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28.09.2020 23:15 Ответить
Представляете!!!! Как же им хреново жить в Парашке,что они готовы погибнуть где угодно,лишь бы куда-нибудь слинять....🤣🤣🤣 💙💛
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29.09.2020 05:43 Ответить
Армяшки!! Воевать это вам не апельсинами в три дорога торговать на рынках Все стран СНГ!!
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29.09.2020 13:32 Ответить
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