Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook.
Отмечается, что допрос должен состояться завтра, 29 сентября, в 11:00.
По словам Бутусова, его ведет начальник отдела полковник Вадим Приймачок, и судя по всему, цель - дать оценку материалам из уголовного дела по "вагнеровцам", которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова.
"Разумеется, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все - включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглаву ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марии Левченко", - подчеркнул журналист.
Также Бутусов выразил надежду, что это поможет скорейшему созданию Временной следственной комиссии ВР.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Скоро Юра і на тебе відкриють кримінальну справу - за розголошення державної таємниці. От так за 1,5 року із-за дебілів, які голосували за зебілів, здійснився захват державної влади прокацапськими зеленими та опзжопними колаборантами. 09.09.2020 15:05"
Пане Юрій - це не моя робота, я "не капав", їй богу.
https://censor.net/ua/comments/locate/3218382/019214be-46f9-724e-8ae8-1b509751b90d
Этот подлец водит всех за нос, СБУ, ГРУ, ФСБ.
.
Тим більше, є багато підтверджень, що ця операція проводилась і була зірвана Єрмаком.
Про яку державну таємницю тоді йдеться ?
Чому наші навіть не зробили вигляду, що добиваються видачи злочинців ?
Так тихо і скромно промовчали.
Інакше б кремліни попередили кгб лукі, одна ж контора !
Ні, наробили галасу з тими вагнерами.
А вот это:
"Елена Зеленская объяснила свой пост о передвижении украинских войск в 2014 году
Напомним, пользователи Facebook на странице супруги кандидата в президенты Владимира Зеленского Елены Зеленской http://atr.ua/news/185579-zena-zelenskogo-v-2014-godu-repostila-obavlenie-rossmi-pro-sbor-dannyh-o-peredvizeniah-vsu обнаружили , что в 2014 году она репостила данные российских пропагандистских СМИ о сборе информации касательно передвижения войск Вооруженных сил Украины."
https://atr.ua/news/185585-elena-zelenskaa-obasnila-svoj-post-o-peredvizenii-ukrainskih-vojsk-v-2014-godu
- это не разглашение гостайны.
Такие дела, малята, живете что вы, что я при фашистких режимах: вы в Украине "бубочки", а я - в народной республике про-китайской прокладки, премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса.
- ну шо допомогли тобі, синку ті кляті Зепатрійоти? (с)
Какое разглашение гос тайны, если по словам бубочки и ермака никакой операции не было....
Но они ведь в один голос утверждали что ничего небыло, т.е. и гостайны небыло!!!
Но если Бутусов разгласил, то значит они в один голос врали!!!
Ай, ай, ай, какие нехорошие дяди в окружении президента (президента не трогаем, он святой, или почти святой, ведь ясно сказал что нелох).
Зеленський, перебуваючи в Ужгороді, особисто вручив орден "За заслуги" ІІ ступеня митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви (Московського патріархату) Феодору, присвоєний указом Президента від 21 серпня 2020 року.
Як зазначають у прес-службі Зеленського, "Митрополит Феодор сприяв розширенню структури єпархії та зміцненню кадрового потенціалу..."
https://prm.ua/zelenskiy-v-uzhgorodi-osobisto-nagorodiv-mitropolita-moskovskogo-patriarhatu-za-rozbudovu/
Если было заявлено о провале операции, надо было громко увольнять главу СБУ, дабы другим неповадно было. Если кишка тонка и хотят насолить журналистам, то я лично прийду на первый зов, под стены ВР.
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
То, что АН сбили винторогие - вне всяких сомнений.
Почерк.
Про "прыгать" - см. на дату поста.
На тот момент, до комментариев выжившего курсанта, эта "версия" откуда-то взялась.
Вполне вероятно, что от рос.пропагандонов, дабы после "развенчать" и потрындеть про "школу самоубийц".
Винторогие гандоны россии сбили АН-26 на взлете и при этом стримили на рос.тв - вели видеофиксацию выполненной "работы".
Будешь дальше отмазывать свою гребанную рассеюшку?
Тебя, винторогий, в каждую вашу кучу мокать отдельно?
Ты, как фокин, войны с россией тоже не увидел?
Ты, болезное, стрим нашло?
Але нічого дивно: срані чекісти перекладають свою вину на інших - класичний прийом кончених кацапів....