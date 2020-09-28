РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6268 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
21 224 181

Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook.

Отмечается, что допрос должен состояться завтра, 29 сентября, в 11:00.

По словам Бутусова, его ведет начальник отдела полковник Вадим Приймачок, и судя по всему, цель - дать оценку материалам из уголовного дела по "вагнеровцам", которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова.

"Разумеется, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все - включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглаву ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марии Левченко", - подчеркнул журналист.

Также Бутусов выразил надежду, что это поможет скорейшему созданию Временной следственной комиссии ВР.

Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о возможном разглашении гостайны 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Также читайте: Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов

Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о возможном разглашении гостайны 02
Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о возможном разглашении гостайны 03

Автор: 

гостайна (74) допрос (1373) Бутусов Юрий (4380) ЧВК Вагнер (1332) ГБР (3029)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
Как может человек знать гостайну, если он не имеет допуска к этой самой гостайне?
показать весь комментарий
28.09.2020 13:48
+61
Ну да, это Бутусов у нас шпиён, а не эти уроды

Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны" - Цензор.НЕТ 9679
показать весь комментарий
28.09.2020 13:49
+51
Ермак, сливший }{уйлу спецоперацию, "не разгласил" гостайну, а Ю.Бутусов, рассказавший о предательстве Ермака "разгласил". Зебилы, вам закусывать надо.
Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны" - Цензор.НЕТ 4987
показать весь комментарий
28.09.2020 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 8930 https://censor.net/ua/user/443157

Скоро Юра і на тебе відкриють кримінальну справу - за розголошення державної таємниці. От так за 1,5 року із-за дебілів, які голосували за зебілів, здійснився захват державної влади прокацапськими зеленими та опзжопними колаборантами. 09.09.2020 15:05"
Пане Юрій - це не моя робота, я "не капав", їй богу.
https://censor.net/ua/comments/locate/3218382/019214be-46f9-724e-8ae8-1b509751b90d
показать весь комментарий
28.09.2020 14:29 Ответить
А Бутусов він хто ...? Воєнний чи чиновник чи хто... ??? Який в нього доступ є до держтаємниці ?????
показать весь комментарий
28.09.2020 14:41 Ответить
Просто Бутусову хотят заткнуть рот, чтоб не акцентировал внимание на госизмене высших эшелонов власти, т.е. слуг олигархов и путлера!
показать весь комментарий
28.09.2020 14:48 Ответить
Так уж и быть. И я открою гостайну. Наш президент не Вова Зе а Осел, переодетый в Вову Зе.
Этот подлец водит всех за нос, СБУ, ГРУ, ФСБ.
.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:53 Ответить
Сепарская власть продолжает давление на журналистов, ничего, тем быстрее настанет ее конец!
показать весь комментарий
28.09.2020 15:00 Ответить
Бутусов перескажет избранные фрагменты статьи из русской Комсомольской Правды типа журнализда Коца - сливного бачка ГРУ. Но он умолчал о 2-х вещах: билеты вагнеровцам аннулировали 20-го, аж за 4 дня до до возможного совещания и возможной зрады, это легко проверить. В статье перечислены поименно все работники СБУ, кто где сидит, и за каким столом, все оперативные материалы - люди, действия, документы. Из СБУ это сливается постоянно, одним телефонным звонком тут не обойтись, в стаье прозрачный намек на людей Порошенко-Грицака в СБУ. И вишенка на торте, Бутусов был первый, кто приплел к скандалу американцев, потом уже русские начали раскручивать, даже Путин высказался. Порохоботы системно работают против Украины, в конечном итоге - в интересах Кремля
показать весь комментарий
28.09.2020 15:01 Ответить
Та неправда. Пан Юрій та Яніна отримали інформацію і перевіряли через надійних людей, аж потім надали їй розголосу.
Тим більше, є багато підтверджень, що ця операція проводилась і була зірвана Єрмаком.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:05 Ответить
Ну добре. Питання на логіку.
Про яку державну таємницю тоді йдеться ?
показать весь комментарий
28.09.2020 15:24 Ответить
Та вони на миротворці вже засвічені.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:47 Ответить
Тоді питання друге.
Чому наші навіть не зробили вигляду, що добиваються видачи злочинців ?
Так тихо і скромно промовчали.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:49 Ответить
Та брехня повна.
Інакше б кремліни попередили кгб лукі, одна ж контора !
Ні, наробили галасу з тими вагнерами.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:59 Ответить
Заткнись,падаль! Ще раз крякнеш із своєї ботоферми, яйцем подавишся!
показать весь комментарий
10.02.2021 19:42 Ответить
Всі ж розуміють, що зрада це державна таємниця теперішньої влади.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:03 Ответить
Раскрыта страшная тайна, что в Украине тайн не может быть в принципе.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:19 Ответить
Таємниця полішинеля, розказав про те, що в ОПУ сидить ворог - агент ФСБ. Задзеркалля.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:21 Ответить
алєнь гебнявий, папанька Єрмака співробітник ГУР рф, а ти тут казочки розповідаєш перед ким він не прогнувся,....
показать весь комментарий
28.09.2020 16:20 Ответить
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
28.09.2020 15:38 Ответить
Один из авторов Харьковских Соглашений, которые дали возможность захватить Крым Путину, Р. Демченко, почитатель "русского мира", люстрированный чиновник банды Януковича, теперь начальника комитета по разведке. Как такое возможно? Ермак-Козырь подобрал окружение для Зе исключительно из предателей. Так чему удивляться, что операции спецслужб проваливаются, а в войне с роSSией мы окончательно проиграем.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:49 Ответить
О, как, "разглашение гостайны", оказывается.
А вот это:
"Елена Зеленская объяснила свой пост о передвижении украинских войск в 2014 году
Напомним, пользователи Facebook на странице супруги кандидата в президенты Владимира Зеленского Елены Зеленской http://atr.ua/news/185579-zena-zelenskogo-v-2014-godu-repostila-obavlenie-rossmi-pro-sbor-dannyh-o-peredvizeniah-vsu обнаружили , что в 2014 году она репостила данные российских пропагандистских СМИ о сборе информации касательно передвижения войск Вооруженных сил Украины."
https://atr.ua/news/185585-elena-zelenskaa-obasnila-svoj-post-o-peredvizenii-ukrainskih-vojsk-v-2014-godu
- это не разглашение гостайны.

Такие дела, малята, живете что вы, что я при фашистких режимах: вы в Украине "бубочки", а я - в народной республике про-китайской прокладки, премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:51 Ответить
зеленый гундос - крот
показать весь комментарий
28.09.2020 15:56 Ответить
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 5443
показать весь комментарий
28.09.2020 16:10 Ответить
Похож на блудливого кота. Я, конечно, не о президенте.
показать весь комментарий
28.09.2020 17:47 Ответить
По Зеленскому должно быть дело открыто, как в Уотергейтском скандале.
показать весь комментарий
28.09.2020 16:15 Ответить
Перефразую:
- ну шо допомогли тобі, синку ті кляті Зепатрійоти? (с)
показать весь комментарий
28.09.2020 16:32 Ответить
Ой ржу не могу.....
Какое разглашение гос тайны, если по словам бубочки и ермака никакой операции не было....
показать весь комментарий
28.09.2020 17:18 Ответить
Разглашение гостайны???
Но они ведь в один голос утверждали что ничего небыло, т.е. и гостайны небыло!!!
Но если Бутусов разгласил, то значит они в один голос врали!!!
Ай, ай, ай, какие нехорошие дяди в окружении президента (президента не трогаем, он святой, или почти святой, ведь ясно сказал что нелох).
показать весь комментарий
28.09.2020 17:46 Ответить
По факту дед Земли и отец Эрмека а может идед, имеют опыт работы в службах, вот вам и результат
показать весь комментарий
28.09.2020 17:58 Ответить
Зебилы по ходу превзошли сами себя в своей тупости и начали новые правила юриспруденции придумывать . Это что то новенькое ВОЗМОЖНОЕ совершение преступления . Ну так скоро начнут сажать за возможную кражу или возможное убийство . Все юристы мира просто охренели от таких раскладов. Раньше всегда наказывали за попытку совершения преступления , когда у человека был умысел на это но по каким то причинам оно не состоялось , а так что бы не было самого факта преступления но , оно типа может есть , а может нет , но дело мы возбудим это просто трендец с особым цинизмом.
показать весь комментарий
28.09.2020 18:03 Ответить
Проти воїнів АТО, волонтерів і патріотів Віслюк заводить кримінальні справи, а слуг кремля нагороджує за заслуги.

Зеленський, перебуваючи в Ужгороді, особисто вручив орден "За заслуги" ІІ ступеня митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви (Московського патріархату) Феодору, присвоєний указом Президента від 21 серпня 2020 року.
Як зазначають у прес-службі Зеленського, "Митрополит Феодор сприяв розширенню структури єпархії та зміцненню кадрового потенціалу..."
https://prm.ua/zelenskiy-v-uzhgorodi-osobisto-nagorodiv-mitropolita-moskovskogo-patriarhatu-za-rozbudovu/
показать весь комментарий
28.09.2020 18:39 Ответить
Черговий плювок в обличчя українському народові. Нагорода кремлівській агентурі на Заході України за розбудову і розширення їх мережі. Не дивно, що це робить людина, для якої святий акт Вселенського Патріарха, надання Томосу ПЦУ, просто тєрмос. Пам'ятаєте, Вова термос, або абсолютно тупий предмет...
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 3706
показать весь комментарий
28.09.2020 21:20 Ответить
Хто знає, чи дає Зе концерти в своєму Охвісі? Чи часто він там стрибає, б'є органом по роялю; а як часто у нього зносити з Мендель і чи не показують це по місцевому Охвісному телебаченню?..
показать весь комментарий
28.09.2020 19:36 Ответить
сейчас все внимание население Украины обращено к Чугуеву и эта трагедия затмила даже тот факт что в офисе презизедента есть крот я думаю не случайно
показать весь комментарий
28.09.2020 20:13 Ответить
Юра если что тебя прийдут поддержать сотни людей ,,,, ты ток проинформируи где и когда,,,
показать весь комментарий
28.09.2020 20:17 Ответить
Бутусова будут допрашивать по поводу того кто ему здал крота ведь это государственная тайна интересно только какого государства
показать весь комментарий
28.09.2020 20:17 Ответить
Державною таємницею має бути злочинна антиукраїнська діяльність високих посадовців? Співробітники спецслужб України пішли на безпрецедентний крок, розповівши як агентура кремля в Україні зірвала їх витончену операцію по знищенню банди Вагнера, яку вони провадили спільно зі спецслужбами США. А тепер про це знає весь світ. Намагання в цій ситуації залякати Ю. Бутусова і Я. Соколову, закрити їм рота, виглядає просто огидно.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:09 Ответить
В "Бравом солдате Швейке" спятившего генерала то же приравняли к государственной тайне...
Если было заявлено о провале операции, надо было громко увольнять главу СБУ, дабы другим неповадно было. Если кишка тонка и хотят насолить журналистам, то я лично прийду на первый зов, под стены ВР.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:32 Ответить
Согласно действующего законодательства ДОПУСКАЕТСЯ разглашение гос.тайны с целью предотвращения более тяжкого преступления - например государственную измену президентом и его гос.аппарата !
показать весь комментарий
28.09.2020 22:58 Ответить
Сюр или банкрутство зеленой власти? какое может быть разглашение гос. тайны если человек не имеет ни допуска ни доступа к той тайне... любой человек может что то реально или фантастически предположить и завтра окажется что это граничит с гос. тайной... ну и что? вкамеру его? чтоб не мечтал? и не предполагал?
показать весь комментарий
28.09.2020 23:15 Ответить
Венедиктова вместо обеспечения надлежащего процессуального контроля над совершением преступления обеспечила "слив" информации подозреваемым на ранней стадии расследования, в результате чего легенды агентов НАБУ разоблачены и доказательная база осталась недостаточной для ареста коррумпированных чудовищ.Источник: https://censor.net/ru/n3221714
показать весь комментарий
28.09.2020 23:45 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
показать весь комментарий
29.09.2020 02:01 Ответить
Никто из самолёта не прыгал. Чтобы десантироваться, надо надеть парашюты и открыть рампу, а это займёт много времени, никому не придёт в голову этим заниматься при отказе двигателя. Парашютов у курсантов не было, да и не помог бы парашют - высота мала. Темно, земли не видно. Куда прыгать? Разве университет военно-воздушных сил - школа самоубийц?
показать весь комментарий
29.09.2020 03:20 Ответить
А ты всё пропагандонишь, Sergey Usp.
То, что АН сбили винторогие - вне всяких сомнений.
Почерк.

Про "прыгать" - см. на дату поста.
На тот момент, до комментариев выжившего курсанта, эта "версия" откуда-то взялась.
Вполне вероятно, что от рос.пропагандонов, дабы после "развенчать" и потрындеть про "школу самоубийц".
показать весь комментарий
29.09.2020 08:47 Ответить
А может, это ты пропагандонишь? Чтобы высказывать версии, по каждому конкретному случаю нужны хотя бы обоснования, хотя бы какие-то улики, следы.
показать весь комментарий
29.09.2020 11:47 Ответить
Итак.
Винторогие гандоны россии сбили АН-26 на взлете и при этом стримили на рос.тв - вели видеофиксацию выполненной "работы".
Будешь дальше отмазывать свою гребанную рассеюшку?
показать весь комментарий
29.09.2020 15:25 Ответить
Ссылку дай на стрим.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:30 Ответить
Ты совсем оскотинился, Sergey Usp, Фокиным прикидываешься?
Тебя, винторогий, в каждую вашу кучу мокать отдельно?
Ты, как фокин, войны с россией тоже не увидел?
показать весь комментарий
29.09.2020 23:15 Ответить
Да-да, Вы главное, не волнуйтесь, выпейте лекарство и спать.
показать весь комментарий
30.09.2020 04:11 Ответить
Что "да-да"?
Ты, болезное, стрим нашло?
показать весь комментарий
30.09.2020 08:14 Ответить
Отвали, придурок.
показать весь комментарий
30.09.2020 11:01 Ответить
Опять в зеркало долбишься, Sergey Usp.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:23 Ответить
Ермак допущен к гостайне, разгласил и предал. И ему ничего. А Бутусов? У него что, допуск есть? Подписку давал? Что он мог разгласить? То что сам в СМИ прочитал? Маразм полный. Такая вот у нас власть. зелёная-презелёная.
показать весь комментарий
29.09.2020 03:02 Ответить
але ж, але ж САМ преЗЕрвадент сказав, що це все "повна маячня"! Вони хай там вже визначаться: МАЯЧНЯ ЧИ ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ???????????

Але нічого дивно: срані чекісти перекладають свою вину на інших - класичний прийом кончених кацапів....
показать весь комментарий
29.09.2020 04:28 Ответить
дяде Коле (Патрушеву) операцию засветили уже давно, они ждали емисара Гру МО Украины для задержания. Но операция шля в електронном режиме и потуги Армяка ее заморозить, наверное, не удались. И тогда, видимо, он и видал конкретною информацию, знал ведь на что идет. Ксати, после увольнения Бурбы в СМИ проскочила информация о финансовой проверке ведомства, инициировал ОПУ (Армяк). Если следователь ДБР тот же, который работал у Матиоса в Военной прокуратуре, тогда ждите в ДБР и личного друга Матиоса Константина Кулика. Бывший подчиненный Матиоса по Южной траспортной прокуратуре уже зам Генпрокурора, то и другой подчиненный К.Кулик то же должен руководить ГПУ. Кстати, бывшие сослуживцы Кулика по прокуратуре Харьковской области, уведомляли, со слов Кулика, что дидусь Матиоса и дидусь Кулика вместе работали в райотделе МГБ в Львовской области в 40 годах и уже тогда активно вели борьбу против украинського народа.
показать весь комментарий
29.09.2020 08:33 Ответить
То что у власти конченные идиоты уже не является государственной тайной.
показать весь комментарий
29.09.2020 11:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 