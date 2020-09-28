"Слуга народа" намерена вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах, - Корниенко
В партии "Слуга народа" заявили о намерениях проводить параллельный подсчет голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины.
Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах 25 октября 2020 года в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, проведения на всех избирательных участках параллельного подсчёта партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.
Топ комментарии
+17 18c49ed2
показать весь комментарий28.09.2020 14:12 Ссылка
+12 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий28.09.2020 14:08 Ссылка
+12 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.09.2020 14:10 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как зарплату учителям в 4 000 $.
Ви зробили це разом! (с)
https://twitter.com/durdominua
durdom.in.ua
@durdominua
Слушайтє, я нє узнаю вас в грімє. Ктo Ви такая? Мері Поппінс? Нєт. А, Баба Яга?.
я думал только бабло в конвертах