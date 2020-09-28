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"Слуга народа" намерена вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах, - Корниенко

В партии "Слуга народа" заявили о намерениях проводить параллельный подсчет голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины.

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах 25 октября 2020 года в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, проведения на всех избирательных участках параллельного подсчёта партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.

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Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2633) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+17
Вообще-то вы власть, а не оппозиция. Т.е. вы сами себе уже не верите? Бред какой-то.
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28.09.2020 14:12
+12
Эти насчитают ...
Как зарплату учителям в 4 000 $.
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28.09.2020 14:08
+12
Увидел слугу на выборчей дильнице - дай ему подсрачник
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28.09.2020 14:10
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Давайте будем фоткать свои бюлетени и все показывать как в Бяларуси и постить по фейсбукам и инстограммам, в контактах и в однокласниках
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28.09.2020 14:08 Ответить
Знаем мы эти ваши фейсбуки - ни одного сфотографированного бюллетеня за слугу урода
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28.09.2020 16:39 Ответить
Эти насчитают ...
Как зарплату учителям в 4 000 $.
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28.09.2020 14:08 Ответить
Параллельный подсчет - фальсификация. Значит будут фальсифицировать. Как пить дать.
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28.09.2020 21:03 Ответить
Це підготовка фальсифікацій. Замість того щоб гарантувати чесний підрахунок голосів, влада створює паралельні структури та "транзитний сервер", пам'ятаєте про транзитний сервер януковича і Майдан -2004 року?
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28.09.2020 14:08 Ответить
на хлеб ещё вот это себе намажь.
Ви зробили це разом! (с)
"Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6139
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28.09.2020 14:18 Ответить
Електрика хай дорожчає, це навіть добре! В мене є завод з виробництва електростанцій на біопаливі! Від 2 млн. доларів і маєш свою електрику на лушпинні соняшника або деревині потужністю 2МВт. Можна побудувати кілька енергоблоків і потужність буде більше 10-20МВт, можна створити велику установку спалювання на 100-300 МВт. Те що олігархи піднімають ціни на електрику - це добре, це створює ринок виробництва електрики на існючих підприємствах і тоді олігархи взагалі втратять споживачів і отримають потужних конкурентів, які будуть забезпечувати світлом прилеглі до підприємства житлові райони!
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28.09.2020 14:28 Ответить
А укушенный в мозг грицацуевым https://censor.net/ru/user/347491 приобрел свой завод на украденные деньги от разворовывания имущества ВСУ совместно с заднепроходным???
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28.09.2020 14:42 Ответить
Ви нецікаві як потенційний клієнт, тому який сенс продовжувати розмову?
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28.09.2020 14:45 Ответить
Без выкрутас, не отвечай вопросом на вопрос!
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28.09.2020 15:06 Ответить
"Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4456
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28.09.2020 15:12 Ответить
Дядя, шелуха денег стоит, не так всё просто с твоим завотом
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28.09.2020 16:01 Ответить
Лушпиння соняшнику коштує 350грн за тону, а калоріність в неї трохи менша за деревину, отже електрика виходить значно дешевша за ту що продають на ринку!
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28.09.2020 16:07 Ответить
а правда, що ти колишній упоротий дурачок Igor L?
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28.09.2020 16:40 Ответить
Также помним,как укушенный в мозг грицацуевым https://censor.net/ru/user/347491, агитировал за оманского ишака!
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28.09.2020 14:28 Ответить
Увидел слугу на выборчей дильнице - дай ему подсрачник
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28.09.2020 14:10 Ответить
"Слуга народа" намерена вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах,- ЗА ГРЕЧКУ?
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28.09.2020 14:11 Ответить
Вообще-то вы власть, а не оппозиция. Т.е. вы сами себе уже не верите? Бред какой-то.
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28.09.2020 14:12 Ответить
"Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3144
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28.09.2020 14:32 Ответить
А Голохвостый то с когтями оказался, цепляется со своими уродами за власть, как двухголовая курица с рашисткого герба.
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28.09.2020 14:13 Ответить
А почему бы слугам зеурода не попробовать вести перпендикулярный подсчет голосов?
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28.09.2020 14:13 Ответить
Диагональный, блин. Пусть ведут диагональный.
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28.09.2020 21:07 Ответить
О выборах надо было думать чуток пораньше а сейчас ПОЗДНОВАТО ,во первых явка будет очень небольшой ,во вторых Слуги выборы эти проиграют с треском практически везде а это может привести к очень нехорошим последствиям
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28.09.2020 14:14 Ответить
ваши слова Богу в уши. Если слуги Урода выборы эти проиграют с треском практически везде, то это может привести к очень нехорошим последствиям для слуг урода, в виде отлучения от кормушек, и ограничении воровства из бюджета. А, как известно, слуга который не ворует, это и не слуга вовсе - а лох
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28.09.2020 16:43 Ответить
А це як? Кожен з нас - президент, а кожен "слуга народу" - член виборчої комісії? Чи як? На яких правах вони збираються щось рахувати? Ще рахувалка не виросла.
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28.09.2020 14:14 Ответить
огласите, пжлста, как вы это будете делать? ловить лошар на избирательных участках и спрашивать за кого проголосовал? даже если так, то вы ж, одноклеточные, и этого не сможете подсчитать
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28.09.2020 14:16 Ответить
И как это должно происходить? Будут в кабинке для голосования сидеть или прям в урне?
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28.09.2020 14:16 Ответить
Голова комісії за поощреніє дасть зафотать з мокрай пічаткай нужньій варіант)))
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28.09.2020 14:24 Ответить
С чего вдруг? Фальсифицировать фальсифицируемое надумали?
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28.09.2020 14:22 Ответить
В помойку партию Сн дерьмо партию даже не партия а пародия бардел по вызову
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28.09.2020 14:26 Ответить
Было бы неплохо,если бы эта слуга пояснила мне,пересичному,-а на фига? Один уже пробовал вмешиваться,но юлька-воровка раскусила этот трюк,но остался нетронутым Правда в 14-ом всё же сменил место проживания на ростов А зелёные в открытую идут-оборзели в край!
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28.09.2020 14:31 Ответить
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua

@durdominua
Слушайтє, я нє узнаю вас в грімє. Ктo Ви такая? Мері Поппінс? Нєт. А, Баба Яга?.

"Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4401
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28.09.2020 14:31 Ответить
А яка з партій не веде паралельний підрахунок голосів?
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28.09.2020 14:57 Ответить
слуги сброда еще и голоса считать умеют.
я думал только бабло в конвертах
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28.09.2020 17:21 Ответить
Что Корниенко и Ко , просрали выборы! так вам и надо!! Недолго вам с Зеленским осталось пировать!!
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28.09.2020 18:28 Ответить
 
 