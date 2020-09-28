"Слуга народа" намерена вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах, - Корниенко

В партии "Слуга народа" заявили о намерениях проводить параллельный подсчет голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины.

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах 25 октября 2020 года в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, проведения на всех избирательных участках параллельного подсчёта партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.

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