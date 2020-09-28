Власть готовится к фальсификациям на местных выборах из-за падения рейтинга, - Герасимов

Власти ожидают проигрышный для себя результат, поэтому готовятся к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября, стараясь не допустить сильных оппозиционных кандидатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан", - отметил парламентарий.

По словам Герасимова, "такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать "клонов", в частности как в Умани".

"Мы обращаемся в ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая", - подчеркнул нардеп.

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Герасимов рассказал, что также имеет место банальное административное давление на кандидатов.

"В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской Солидарности. Для искажения результатов выборов на местах в ход пошли продажи мест в комиссиях. К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые по информации СМИ продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова", - отметил сопредседатель "Европейской Солидарности".

Герасимов призывает неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской Солидарности".

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