Власть готовится к фальсификациям на местных выборах из-за падения рейтинга, - Герасимов
Власти ожидают проигрышный для себя результат, поэтому готовятся к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября, стараясь не допустить сильных оппозиционных кандидатов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан", - отметил парламентарий.
По словам Герасимова, "такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать "клонов", в частности как в Умани".
"Мы обращаемся в ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая", - подчеркнул нардеп.
Герасимов рассказал, что также имеет место банальное административное давление на кандидатов.
"В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской Солидарности. Для искажения результатов выборов на местах в ход пошли продажи мест в комиссиях. К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые по информации СМИ продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова", - отметил сопредседатель "Европейской Солидарности".
Герасимов призывает неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской Солидарности".
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ніфіга у опзж нет.
их 10-11% и все.
но переметнется та часть, которая ушла от опзж к зеленим деградантам.
поетому, как било и всегда в Украине - 10-11% кацапав.
не дай Бог зеленим начать фальсификации виборов.
Будут фальсификации от зелений - зелених начнут гнать.
Почнеться перегляд діяльності зелених в держструктурах, суди і посадки зелених по всій Україні.
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ХЕРасимов!!!
ТЫ ЭТО УЖЕ ГОВОРИЛ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, НО ВАШ ОФФШОРНЫЙ МАЛЬДИВСКИЙ, МАРОДЕР ЖИДКО .........
ТОЛЬКО ПОРОХОБОТЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ ХИТРОСОБРАННОЙ ПАРТИИ, ВМЕСТЕ и ТАКИМ ЖЕ ЕЕ ГЛАВОЙ ПОРОШЕНКО - МОГУТ В ЭТО ПОВЕРИТЬ
РЕЙТИНГ ВАШЕЙ ПАРТИИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАРТИИ ЗЕЛЕНСКОГО НИЖЕ ПЛИНТУСА!!!
И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЫ ЭТО УВИДИТЕ!!!
НИКТО НЕ ЗАБЫЛ, КАК ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО, ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫШАЛИСЬ ТАРИФЫ ЖКХ:
ОТОПЛЕНИЕ на 800%
ГАЗ на 700%
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОПУСТИЛИ КУРС ГРИВНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ на 300%
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ......................................................
УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ, НАПРИМЕР: У МЕНЯ ПЕНСИЯ БЫЛА $174, А ПРИ ПОРОШЕНКО СТАЛА $71
А ИЗ-ЗА СВОЕЙ ТУПОСТИ и ПРЕСТУПНОЙ УМЫШЛЕННОЙ или НЕУМЫШЛЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ДОПУСТИЛИ ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ
ТАКЖЕ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДОПУСТИЛИ ВЗРЫВЫ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ, ИЗ-ЗА ЭТОГО УКРАИНА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ СТРАНЫ
И ЭТО В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!
А ВОЗМЕСТИЛИ ЭТИ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ИЗ НИЩЕГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ!!!
И НИКТО ЗА ЭТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
ТУТ ЕЩЕ МОЖНО МНОГО ЧЕГО НАПИСАТЬ О БРЕХНЕ ПОРОШЕНКО и ДРУГОМ...............
НО ДУМАЮ и ЭТОГО ВПОРЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ШОБЫ ПОНЯТЬ:
ТАКИЕ КАК пОРОШЕНКО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВЛАСТИ!!!