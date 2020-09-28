РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10481 посетитель онлайн
Новости Местные выборы-2020
3 125 70

Власть готовится к фальсификациям на местных выборах из-за падения рейтинга, - Герасимов

Власть готовится к фальсификациям на местных выборах из-за падения рейтинга, - Герасимов

Власти ожидают проигрышный для себя результат, поэтому готовятся к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября, стараясь не допустить сильных оппозиционных кандидатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан", - отметил парламентарий.

По словам Герасимова, "такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать "клонов", в частности как в Умани".

"Мы обращаемся в ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая", - подчеркнул нардеп.

Читайте: Депутаты "ЕС" не будут голосовать за земельные вопросы на последнем заседании Киевсовета

Герасимов рассказал, что также имеет место банальное административное давление на кандидатов.

"В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской Солидарности. Для искажения результатов выборов на местах в ход пошли продажи мест в комиссиях. К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые по информации СМИ продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова", - отметил сопредседатель "Европейской Солидарности".

Герасимов призывает неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской Солидарности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в День Краматорска обратился к патриотам Донбасса: ОПЗЖ - это "голуби мира", от которых падает тень двуглавого орла. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) подлог (1364) Герасимов Артур (313) Европейская Солидарность (1059)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2514
показать весь комментарий
28.09.2020 14:36
+12
Звернення до вірних зеботів...

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6229
показать весь комментарий
28.09.2020 14:34
+11
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9920
показать весь комментарий
28.09.2020 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как упадут, надо добивать, чтоб не поднялись.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:14 Ответить
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2514
показать весь комментарий
28.09.2020 14:36 Ответить
Если коррупцию нельзя победить,- её нужно возглавить
показать весь комментарий
28.09.2020 15:17 Ответить
Она вообще выборы на весну хочет перенести. Думают у них весной что-то от рейтинга останется
показать весь комментарий
28.09.2020 14:15 Ответить
Как раз таки соцопросы ничего не значат, это на бумаге и по телефону. Боюсь зебилы победят на выборах. Ибо многие не пойдут на выборы из-за страха коронавируса. А зебилы пойдут, им похер, они без масок в забитых маршрутках ездиют. Так, что реванш продолжается
показать весь комментарий
28.09.2020 14:15 Ответить
Нифига. Зебилы потерпят очень ощутимое поражение.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:17 Ответить
Рейтинги, строяцца по соц опросам. Соц опросы сейчас строятся по телефонным звонкам. Не известно какая будет эпид. ситуация по состоянию на 25е октября... Пенсы за платформенщиков за смертью голосовать не пойдут, будут дома сидеть ибо коронавирус. Так шо запоповщики ваще пролетают. А вот зебилы, таксисты и голосователи по приколу типа студентов, попротся без страха и без зазрения совести на дильницы и проголосуют за слуг уродов...
показать весь комментарий
28.09.2020 14:19 Ответить
Ситуация будет чуть хуже нынешней. Так что все придут голосовать. Более того, рейтинг зебилов продолжает падать
показать весь комментарий
28.09.2020 14:22 Ответить
Починаєш виправдовувати поразку Петра Олексійовича? Молодец- усе розумієш!)))))))
показать весь комментарий
28.09.2020 14:26 Ответить
Правильно, ПЕС готовится к своему провалу. А как дысали, как дысали!
показать весь комментарий
28.09.2020 16:06 Ответить
Петро в этот раз наберет больше их
показать весь комментарий
28.09.2020 14:20 Ответить
Все свинарчуки пошли в слугу народа.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:25 Ответить
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9920
показать весь комментарий
28.09.2020 14:45 Ответить
А тебе мало в списках зебилов бывших рыгов и своих "свинарчуков" Вас тут зебильная власть на сотни лярдов гривен разводит, а он все о Свинарчуках. Траншей МВФ не будет. Потому либо курс 50, либо пенсы с бюджетниками идут землю жрать. Дефицит бюджета 300 лярдов минимум.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:25 Ответить
не зеленских молодец, а его зебилы молодцы, которые если сделают себя и нас вместе с ними 3й раз, то им нада устроить ночь длинных ножей как это было 2 июля 1934
показать весь комментарий
28.09.2020 14:21 Ответить
У зельца есть. Хотя в 2019 обещал снижение. Не помнишь???
показать весь комментарий
28.09.2020 14:32 Ответить
ему стидно, поетому ЕТОГО он не помнит.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:52 Ответить
якшо зебіли підуть, а многіє ні, то у мене питання - а хто такі ці многіє і чим вони краще зебілів, якшо не здатні надіти маску й прийти на вибори? якщо самі без бою віддадуть владу ватним блазням?
показать весь комментарий
28.09.2020 15:10 Ответить
зеленые падлюки
показать весь комментарий
28.09.2020 14:16 Ответить
А сказати що хтів?
показать весь комментарий
28.09.2020 14:27 Ответить
тут не говорят, тут пишут.
читать умеешь или глаз хлопнулся?
показать весь комментарий
28.09.2020 14:50 Ответить
у бойки точно растет доиграются эти любители метатся какашками
показать весь комментарий
28.09.2020 14:18 Ответить
у боки только на бамуге растет.
ніфіга у опзж нет.
их 10-11% и все.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:58 Ответить
швидше на екрані... Як би там не було, але нічого не поробиш з маніпуляціями свідомістю, якщо "аналізатор" відсутній, а стадний інстинкт- домінує.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:31 Ответить
Не забываем, что у медведчука еще куча помойных каналов. Эта вся свора начнет жестко отрабатывать накануне выборов президента и рады. Так или иначе часть сторонников "зе" туда перетечет.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:38 Ответить
безусловно.
но переметнется та часть, которая ушла от опзж к зеленим деградантам.
поетому, как било и всегда в Украине - 10-11% кацапав.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:42 Ответить
Влада дебільна, бо забула чим закінчуються фальсифікації виборів в Україні.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:17 Ответить
зелених терпеть не будут.
не дай Бог зеленим начать фальсификации виборов.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:53 Ответить
Кінець зеленій плісняві.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:18 Ответить
По моему нам уже пора привыкнуть. Еще не было такой власти, которая бы не готовилась к фальсификациям.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:18 Ответить
Вона неодмінно,це робитиме...Бо при владі знахабнілі й очманіли владо й користолюбці!!
показать весь комментарий
28.09.2020 14:24 Ответить
В ЄС вирішили, що ніхто наших славних демократичних традицій порушувати не стане і в разі зменшення підтримки вдасться до перевірених методів?
показать весь комментарий
28.09.2020 14:27 Ответить
Ну хоть военное положение не вводят ,как Пэтя ...
показать весь комментарий
28.09.2020 14:30 Ответить
Одна их главних ошибок Порошенко - не ввів військовий стан в Україні.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:59 Ответить
Да,при чём в 2014 году ...
показать весь комментарий
28.09.2020 15:20 Ответить
именно
показать весь комментарий
28.09.2020 15:21 Ответить
И шо, выборы не состоялись при "Пэте"?
показать весь комментарий
28.09.2020 15:49 Ответить
Звернення до вірних зеботів...

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6229
показать весь комментарий
28.09.2020 14:34 Ответить
Сарделька... сосиска... редиска... Навуходоносор... Петух гамбургский, це -- ти!!
показать весь комментарий
28.09.2020 15:34 Ответить
це не влада, це система!!! системі до сраки колір втягнутих у неї.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:38 Ответить
То, что они хотят спастись от поражения на выборах - это факт. Но зачем голосовать за пустозвонов-зебуинов, если опзж обещает еще больше? Ну и вся Западная Украина отпадёт от зебилья, маланцы по-украински не разговаривают, и местным трудно их понять
показать весь комментарий
28.09.2020 14:42 Ответить
noname, власну щелепну обмеженість описуєш?
показать весь комментарий
28.09.2020 15:36 Ответить
поцілуй мене в "уста малинові", Іг Шу, я ненавиджу зелених не просто так, а за всю ту гидоту, яку вони наробили. А ти готуйся, тебе кинуть твої зелені хазяї, як використаний презерватив, навіть якщо ти сама верещук
показать весь комментарий
28.09.2020 16:14 Ответить
noname, моя відповідь відноситься до:"и местным трудно их понять..." Зе!лених запхни Мертвечуку в гланди...
показать весь комментарий
28.09.2020 16:31 Ответить
як і того Зе!біла 13, що читаєш.
показать весь комментарий
28.09.2020 16:34 Ответить
Зачем им фальсифицировать, они просто не зарегистрируют конкурентов для участия в выборах, как уже, например, мэра Умани не зарегистрировали. Вот и всё. Оставят в бюллетенях только себя и своих союзничков - ОПЗЖ, Шария и прочих сепаров. У них есть хорошие учителя в России и Беларуси.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:48 Ответить
Зеленского и его партейку более никто терпеть не собирается.
Будут фальсификации от зелений - зелених начнут гнать.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:51 Ответить
Європейська Солідарність перемагає в України.
Почнеться перегляд діяльності зелених в держструктурах, суди і посадки зелених по всій Україні.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:57 Ответить
Артурчик понимает что за сбитых летчиков из БПП, никто голосовать не будет, и готовит почву для оправданий и обвинений
показать весь комментарий
28.09.2020 15:00 Ответить
та пролетает твой зелений и ти вместе с ним.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:07 Ответить
Зелений і команда давно беруть приклад з Луки. Не доходить, чим це може закінчитись.
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5193

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7146
показать весь комментарий
28.09.2020 15:06 Ответить
Ох , не лякайте , бо украінці вже налякані !
показать весь комментарий
28.09.2020 20:14 Ответить
Рейтинг подал стремительным домкратом
показать весь комментарий
28.09.2020 15:19 Ответить
после "стремительним" ви слово "зеленим" пропустили.
показать весь комментарий
28.09.2020 15:22 Ответить
Пепики, вы все ясновидящие, или только Артурка великий шаман?
показать весь комментарий
28.09.2020 16:16 Ответить
Причина очень простая - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан

================================================================

ХЕРасимов!!!

ТЫ ЭТО УЖЕ ГОВОРИЛ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, НО ВАШ ОФФШОРНЫЙ МАЛЬДИВСКИЙ, МАРОДЕР ЖИДКО .........

ТОЛЬКО ПОРОХОБОТЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ ХИТРОСОБРАННОЙ ПАРТИИ, ВМЕСТЕ и ТАКИМ ЖЕ ЕЕ ГЛАВОЙ ПОРОШЕНКО - МОГУТ В ЭТО ПОВЕРИТЬ

РЕЙТИНГ ВАШЕЙ ПАРТИИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАРТИИ ЗЕЛЕНСКОГО НИЖЕ ПЛИНТУСА!!!

И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЫ ЭТО УВИДИТЕ!!!

НИКТО НЕ ЗАБЫЛ, КАК ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО, ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫШАЛИСЬ ТАРИФЫ ЖКХ:
ОТОПЛЕНИЕ на 800%
ГАЗ на 700%
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОПУСТИЛИ КУРС ГРИВНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ на 300%

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ......................................................

УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ, НАПРИМЕР: У МЕНЯ ПЕНСИЯ БЫЛА $174, А ПРИ ПОРОШЕНКО СТАЛА $71

А ИЗ-ЗА СВОЕЙ ТУПОСТИ и ПРЕСТУПНОЙ УМЫШЛЕННОЙ или НЕУМЫШЛЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ДОПУСТИЛИ ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ

ТАКЖЕ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДОПУСТИЛИ ВЗРЫВЫ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ, ИЗ-ЗА ЭТОГО УКРАИНА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ СТРАНЫ

И ЭТО В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!

А ВОЗМЕСТИЛИ ЭТИ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ИЗ НИЩЕГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ!!!

И НИКТО ЗА ЭТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!

ТУТ ЕЩЕ МОЖНО МНОГО ЧЕГО НАПИСАТЬ О БРЕХНЕ ПОРОШЕНКО и ДРУГОМ...............

НО ДУМАЮ и ЭТОГО ВПОРЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ШОБЫ ПОНЯТЬ:

ТАКИЕ КАК пОРОШЕНКО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВЛАСТИ!!!
показать весь комментарий
28.09.2020 16:31 Ответить
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7176
показать весь комментарий
28.09.2020 16:35 Ответить
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9773
показать весь комментарий
28.09.2020 16:36 Ответить
зебуине, здесь не принято орать! впрочем, зебуины всегда орут, когда их чпокает коллективный зеленский
показать весь комментарий
28.09.2020 20:23 Ответить
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2185
показать весь комментарий
28.09.2020 16:38 Ответить
ОПЗЖ- исти , не кажіть гоп , поки не перескочите , бо ваші рейтинги намальовані за газпромівське бабло , а рейнг ЄС Солідарність , дійсно набирає обертів !
показать весь комментарий
28.09.2020 20:13 Ответить
У геноцидника пепосвина антирейтинг 80 %. Максимум тарифному віртуозу світить 20 %.
показать весь комментарий
28.09.2020 22:05 Ответить
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9597
показать весь комментарий
28.09.2020 21:09 Ответить
Для этих выборов необходима максимальная явка. Максимальная явка это страшный сон Кремля.
показать весь комментарий
01.10.2020 05:33 Ответить
 
 