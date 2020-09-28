В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту "Большая стройка". ФОТО

Дорожно-ремонтные работы по Программе "Велике Будівництво" в Харьковской области близятся к завершению.

Из намеченного на текущий год плана строительства и ремонта 244 км дорог государственного значения выполнено уже около 90% запланированного объема работ. Юрий Голик в Facebook публикует фото и видео работ на трассе международного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, которая ремонтируется за средства международных финансовых организаций.

По данным Голика, в настоящий момент дорожно-ремонтные работы проходят на 518 километре дороги.





На фото, опубликованных Голиком, можно также увидеть, как кардинально меняется трасса на 524-м километре.





Всего в 2020 году в рамках Программы "Велике Будівництво", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, на строительство и ремонт дорог государственного и международного значения в Харьковской области выделено около 3 млрд гривен.

Как недавно сообщалось, Харьковская ОГА находится также в числе лидеров по использованию бюджетных средств на ремонт дорог местного значения. По состоянию на середину сентября в области использовано 92,3% полученных на местный дорожный ремонт средств.