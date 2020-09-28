В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту "Большая стройка". ФОТО
Дорожно-ремонтные работы по Программе "Велике Будівництво" в Харьковской области близятся к завершению.
Из намеченного на текущий год плана строительства и ремонта 244 км дорог государственного значения выполнено уже около 90% запланированного объема работ. Юрий Голик в Facebook публикует фото и видео работ на трассе международного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, которая ремонтируется за средства международных финансовых организаций.
По данным Голика, в настоящий момент дорожно-ремонтные работы проходят на 518 километре дороги.
На фото, опубликованных Голиком, можно также увидеть, как кардинально меняется трасса на 524-м километре.
Всего в 2020 году в рамках Программы "Велике Будівництво", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, на строительство и ремонт дорог государственного и международного значения в Харьковской области выделено около 3 млрд гривен.
Как недавно сообщалось, Харьковская ОГА находится также в числе лидеров по использованию бюджетных средств на ремонт дорог местного значения. По состоянию на середину сентября в области использовано 92,3% полученных на местный дорожный ремонт средств.
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зато настоящий предмет гордости - это какая-то бесполезная ерунда, вроде самого большого флага или шариков в небе
"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.
Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики - причина в іншому.
І на неї вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.
"Уряд не надає "Укрзалізниці" розумних нормативних або фінансових умов для модернізації та підвищення ефективності" (с)
"Парламентарі "Слуги народу" нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони - іноземці" (с)
"Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди" (с)
Цитати з колонки Аслунда для KyivPost - які засвідчують зачистку економіки України під акціонерів "слуґ" та розворот від реформ і прозорості до корупційного рішалова.
Найгірші прогнози збулися, це було нескладно передбачити - особливо після демонстрації впливу Коломойського на Уряд, міністрів та самого президента прямо в його кабінеті.
Тому причини кризи та фінансового краху держпідприємств очевидні - "та шо тут думать", як раніше любили казати в народі.
Где бордюры, что с разделительным газоном?
Неделю назад вышел его последний репортаж про Алтайский край.
а что насчет купянской трассы? там только котлованы вырыты местами. А между тем перегруженные фуры начинают ту дорогу уже разбивать. Закончили одну полосу - не значит что ремонт и "большая стройка" закончены. Еще дорогу в другую сторону доделать надо.