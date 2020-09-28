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В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту "Большая стройка". ФОТО

Дорожно-ремонтные работы по Программе "Велике Будівництво" в Харьковской области близятся к завершению.

В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту Большая стройка 01

Из намеченного на текущий год плана строительства и ремонта 244 км дорог государственного значения выполнено уже около 90% запланированного объема работ. Юрий Голик в Facebook публикует фото и видео работ на трассе международного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, которая ремонтируется за средства международных финансовых организаций.

По данным Голика, в настоящий момент дорожно-ремонтные работы проходят на 518 километре дороги.

В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту Большая стройка 02
В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту Большая стройка 03

На фото, опубликованных Голиком, можно также увидеть, как кардинально меняется трасса на 524-м километре.

В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту Большая стройка 04
В Харьковской области подходит к концу ремонт трассы по проекту Большая стройка 05

Всего в 2020 году в рамках Программы "Велике Будівництво", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, на строительство и ремонт дорог государственного и международного значения в Харьковской области выделено около 3 млрд гривен.

Как недавно сообщалось, Харьковская ОГА находится также в числе лидеров по использованию бюджетных средств на ремонт дорог местного значения. По состоянию на середину сентября в области использовано 92,3% полученных на местный дорожный ремонт средств.

Автор: 

дороги (2512) Харьковщина (5577) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+17
Це фальсифікація капітального ремонту дороги! На фото видно що узбіччя не трогали, подушку не міняли, профіль дороги не рівняли. Тупо зішкребли старий асфальт і настелили новий асфальт, а де капітальний ремонт дороги з виправленням профілю дороги, заміною подушки та заміною всієї інфраструктури під дорогою? Це вкрадені гроші, бо по кошторису там мало бути виконано в 10 разів більше робіт ніж виконав підрядник!
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28.09.2020 14:38
+15
помните этого кацапского уйопка когда в 2014 году Харьков качали? сдох тупорылое животное
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 1056
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28.09.2020 14:59
+12
Бананы на уши перед выборами начал вешать. "Большая стройка" дорог началась при предыдущей власти.
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28.09.2020 14:38
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Какая это трасса ,это велосипедная дорожка ...
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28.09.2020 14:27 Ответить
Це фальсифікація капітального ремонту дороги! На фото видно що узбіччя не трогали, подушку не міняли, профіль дороги не рівняли. Тупо зішкребли старий асфальт і настелили новий асфальт, а де капітальний ремонт дороги з виправленням профілю дороги, заміною подушки та заміною всієї інфраструктури під дорогою? Це вкрадені гроші, бо по кошторису там мало бути виконано в 10 разів більше робіт ніж виконав підрядник!
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28.09.2020 14:38 Ответить
Нормальный бюджетный ремонт, это же не автобан. В штатах так же ремонтируют, соскребают старые асфальт раз в 5 лет и перестилают. И все довольны
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28.09.2020 15:26 Ответить
Ремонти бувають різні, і коштують різні гроші. Є держаний стандарт на капітальний ремонт дороги і там написано що має ремонтуватись. Наші підрядники отримують підряди на капітальний ремонт доріг, але не виконують і половини предписаних робіт, а тупо забирають собі всі гроші в кишеню, після дешевої заміни асфальту на дорозі.
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28.09.2020 15:29 Ответить
интересно, а в США Трамп под ремонт дорог видосики запиливает?
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28.09.2020 15:45 Ответить
украинцы - самый демотивированный народ наверное, что бы ни делалось положительного в стране все обсирается, то "мало", то "много", то "широко", то "узко", то вообще "зрада".
зато настоящий предмет гордости - это какая-то бесполезная ерунда, вроде самого большого флага или шариков в небе
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28.09.2020 15:08 Ответить
Нет УКРАИНЦЫ просто максималисты ,если строить так строить на века и НИКТО не скажет что это плохо ,если УМИРАТЬ за идею то выходят с деревянными щитами под пули и УМИРАЮТ ,если защищать свою землю ,то выходят с автоматами против кацапских танков,градов,буков и ЗАЩИЩАЮТ .
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28.09.2020 15:16 Ответить
да какой тут максимализм? вот трасса в 4 полосы, такой же ширины автобаны в Германии, куда больше-то? и зачем? у вас там транспорта больше чем в Германии или что?
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28.09.2020 15:30 Ответить
По пробкам на дорогах похоже,что больше чем в США а не только в Германии.
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28.09.2020 15:33 Ответить
та Їм,оцим,навіть не знаю як назвати,придурки мабуть найкраще, що тут пишуть всіляку муть, за це гроші платять. От вони і казяться,а караван собі потихенько йде далі!!!
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28.09.2020 15:19 Ответить
Бананы на уши перед выборами начал вешать. "Большая стройка" дорог началась при предыдущей власти.
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28.09.2020 14:38 Ответить
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28.09.2020 14:47 Ответить
толик. ты дебил. слепой и тупой. истинный сторонник зеленого клоуна.
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28.09.2020 14:51 Ответить
Після приходу до влади "нових ліц" з державними компаніями стали відбуватися дивні речі.

"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.

Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики - причина в іншому.

І на неї вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.

"Уряд не надає "Укрзалізниці" розумних нормативних або фінансових умов для модернізації та підвищення ефективності" (с)

"Парламентарі "Слуги народу" нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони - іноземці" (с)

"Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди" (с)

Цитати з колонки Аслунда для KyivPost - які засвідчують зачистку економіки України під акціонерів "слуґ" та розворот від реформ і прозорості до корупційного рішалова.

Найгірші прогнози збулися, це було нескладно передбачити - особливо після демонстрації впливу Коломойського на Уряд, міністрів та самого президента прямо в його кабінеті.

Тому причини кризи та фінансового краху держпідприємств очевидні - "та шо тут думать", як раніше любили казати в народі.
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28.09.2020 15:15 Ответить
продовжив, а не почав!
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28.09.2020 14:47 Ответить
"большая дойка"
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28.09.2020 14:33 Ответить
"большая бабломойка"
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28.09.2020 14:39 Ответить
трасса крыжопль -бургундия
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28.09.2020 14:34 Ответить
велике будівництво це відмивання коштів в величезних маштабах і приписання робіт попередгиків собі
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28.09.2020 14:43 Ответить
навіть на ютубканалі нема відоса перемоги
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28.09.2020 14:45 Ответить
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 6551
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28.09.2020 14:47 Ответить
не дай Бог соскочить на обочину на скорости на этой дороге
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28.09.2020 14:48 Ответить
в прошлом году с помпой "отремонтировали" трассу Николаев-Днепр. Спустя год на ней колея 20 см.
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28.09.2020 14:50 Ответить
это колея для устойчивости, так было задумано
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28.09.2020 14:53 Ответить
Подходит к концу? В смысле деньги заканчиваются - конец работе?
Где бордюры, что с разделительным газоном?
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28.09.2020 14:50 Ответить
Разделительная полоса конечно уникальная. Под выпаса стоит использовать. Вот же ржут на Западе, глядя на такое. Как то года полтора назад проскочил сюжет как приехал к нам очень старый и опытный инженер-дорожник из Швеции. Контракт вроде заключать по строительству или ремонту дорог. Ну показали ему рытвины там охренеть какие глубокие. Но он же швед. Сказал что мол тут видно забыли арматуру положить в полотно дороги. Он просто не знал что у нас сроду арматуру не применяют. Скорее всего узнав это смотались к себе в Швецию!
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28.09.2020 15:15 Ответить
Какие бордюры, а если на обочину надо съехать или скрой/полиции проехать? И какие претензии к полосе - канава поцентробежней для стока воды есть, осталось один раз бульдозером пройти травой засеять и потом стричь раз в месяц.
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28.09.2020 15:35 Ответить
Т.е. грязь с разделительной полосы будет растекаться по асфальту.
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28.09.2020 17:56 Ответить
там и была не плохая трасса, относительно неплохая.
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28.09.2020 14:57 Ответить
помните этого кацапского уйопка когда в 2014 году Харьков качали? сдох тупорылое животное
У Харківській області завершується ремонт траси за проєктом "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 1056
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28.09.2020 14:59 Ответить
застрял флаг в заднем проходе?
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28.09.2020 15:00 Ответить
Скрепа мутировала
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28.09.2020 15:05 Ответить
Собаке собачья смерть.
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28.09.2020 15:33 Ответить
Он первым сорвал украинский флаг и повесил аквафреш.
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28.09.2020 15:40 Ответить
Где почитать? Гугл на "Мика Ронкайнен", к сожалению, ничего не выдаёт...
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28.09.2020 16:49 Ответить
я прочитал в фейсбуке
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28.09.2020 16:53 Ответить
Возможно, фейк. В новостных лентах ничего нет. А он - личность известная. Официальный репортёр раша-центральных каналов, например, РЕН-ТВ.
Неделю назад вышел его последний репортаж про Алтайский край.
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28.09.2020 17:30 Ответить
Пишут его аккаунты молчат с 20 сентября.
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28.09.2020 17:51 Ответить
Я вам ни чего не должен зе зе зе бе бе бе
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28.09.2020 15:04 Ответить
Что, вторая дорога до полтавы от Харькова по м03 закончена?) НЕ ВЕРЮ)
а что насчет купянской трассы? там только котлованы вырыты местами. А между тем перегруженные фуры начинают ту дорогу уже разбивать. Закончили одну полосу - не значит что ремонт и "большая стройка" закончены. Еще дорогу в другую сторону доделать надо.
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28.09.2020 15:05 Ответить
Для порохоботов это зрада
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28.09.2020 15:06 Ответить
Це не зрада. Це буденна робота, яка робилась і раніше, тільки ніхто не додумався назвати її словом ВЕЛИКА. Вихвалятори ваші зелені.
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28.09.2020 19:33 Ответить
почему зелень так уверена, что при нормальном президенте их не посадят, за всё, что они украли и натворили при зеленском?
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28.09.2020 15:44 Ответить
интересно, что будет с этой дорогой через год? весной и осенью сразу будет все видно.а на пиар *********** мне как то пофиг. ждем видосик ********* та на эту тему
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28.09.2020 16:55 Ответить
Якість доріг побачимо навесні. На жаль, клімат в Україні такий, що за зиму дуже руйнує асфальтове покриття. Те саме і в Канаді.
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28.09.2020 19:31 Ответить
 
 