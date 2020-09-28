Новое "дело врачей" в Днепре: против ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко открыли уголовное производство. Его коллег уже вызывают на допросы

Ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко обвинили в сокрытии налогов и открыли уголовное производство. Его коллег докторов и кандидатов наук, врачей-исследователей уже вызвали на допросы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера исполнилось бы 84 года моему Папе - горячо любимому Николаю Матвеевичу Бондаренко. Человек, Хирург, доктор медицинских наук, профессор, который был беззаветно предан своим пациентам. Его уже три года нет с нами, но многие тысячи людей счастливо живут благодаря его умелым рукам, таланту Ученого и Большому Сердцу. Давайте же тихонько вспомним, погрустим и порадуемся, что он был среди нас. Спасибо Друзья Вам", - написал он.

Как отметил Бондаренко, отец учил его быть честным перед собой и людьми, дорожить своим именем, своей семьей: "Репутация и Имя, Достоинство и Фамилия - то, что Никогда нельзя терять. Он искренне радовался моим успехам в науке, исследованиях, тому, какие технологии лечения рака нам удалось привлечь в эту страну. Он был счастлив, что ещё при его жизни я успел стать самым высокоцитируемым ученым Украины, стал первым в рейтинге научного цитирования среди медиков. Он никогда не брал взятки, научил и меня этому и гордился, что мы нашли путь бесплатно лечить сотни людей. Через клинические исследования. Как жаль, что вскоре его не стало. Сейчас бы он увидел какой мощный центр мы создали. Какие уникальные препараты применяем. Какой замечательный коллектив воспитан, и, какие уникальные программы доступны сейчас у нас в Днепре! Мне сейчас очень нелегко, но, побывав у папы, у Николая Матвеевича мне стало легче".

"Дорогие друзья! Мир тесен, а наш город и даже вся страна - один дом. Если услышите обо мне что-то плохое, недостойное - не верьте. Я чист перед своей совестью и Памятью Отца. Я всегда считал своим долгом честно платить налоги и стал лидером по их уплате среди предпринимателей страны. Уплатив государству десятки миллионов гривен налогов за свой интеллектуальный труд я обвинен в их сокрытии. Я подал иск в суд и верю, что справедливость восторжествует. Они же открыли уголовное производство. Моих коллег докторов и кандидатов наук, талантливых врачей-исследователей уже вызвали на допросы. На пике COVID-19. Здесь у нас в Днепре новое "дело врачей"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, - ЦОЗ

Мы работали честно и будем отстаивать справедливость. Мы сейчас будем защищать не только лично себя, но, главным образом, возможность Украины проводить клинические исследования, возможность тысячам лучших врачей их выполнять в будущем, десяткам тысяч безнадежно больных людей дать бесплатный шанс на спасение. Дело, подобное моему уже выиграл в двух судах другой днепровский профессор и сейчас все ждут решения Верховного Суда Украины. Господа, пожалуйста, решите этот вопрос поскорее, иначе сегодня я, мои коллеги, а завтра тысячи других исследователей будут вызваны на допросы. Объясните налоговикам, что налог на добавленную стоимость при экспорте услуг зарубеж в клинических исследованиях при работе с зарубежными компаниями неправомерен. Это внутренний, а не экспортный налог. В его неуплате нас и хотят обвинить. Впервые за 18 лет работы и множеств проверок без замечаний раньше", - написал Бондаренко.

Он также подчеркнул, что для него и для его сотрудников главным кредом была бескорыстная помощь людям: "Сегодня мы очень нуждаемся в Вашей всесторонней поддержке. Прежде всего - моральной. Мы будем рады любым усилиям по поддержке клиники профессора Игоря Бондаренко в Днепре от всех неравнодушных. Я хочу, чтобы это дело было резонансным. Нам нужна помощь организаций, проводящих клинические исследования, зарубежных компаний-спонсоров, Фарминдустрии, Минздрава и Государственного экспертного центра, Европейской Бизнес-Ассоциации, ассоциации клинических исследователей Украины, Торгово-промышленной Палаты, юристов и адвокатов, пациентов и уже выздоровевших, коллег-докторов и ученых, журналистов, медийщиков. Не надоело писать о политике! Вот здесь реальная жизнь и супер-сюжет. Дмитрий Гордон , Янина Соколова, Алла Мазур - слабо поговорить с ведущим профессором онкологом страны? О проблемах инновационного лечения неизлечимых заболеваний. Кто ещё смелый?"

"Я сейчас волнуюсь. Очень. За себя уже в меньшей степени. Потому что твёрдо решил - будет решение суда и я его выполню. Каким бы оно ни было. Но, если мы проиграем - это будет значить, что клинические исследования в медицине с зарубежными компаниями так, как это делается сейчас - проводить будет категорически нельзя. И тогда мы, Украина, будем отброшены в Средневековье, а талантливым людям здесь, в этой стране делать будет нечего. Я верю, что так не случится. Бог поможет. И Вы, Друзья. Спасибо за помощь всем...

А пока мне уже помог мой покойный Папа. Посмотрев в его глаза на обелиске я понял и решил, что молчать нельзя . Страшно ли выходить и не молчать? - страшно! Но, тогда, уйдя в иной мир, мы не оставим за собой ничего.

Светлая память, Николаю Матвеевичу Бондаренко. Без него этого поста не было. Он его моральный и духовный соавтор.

Спасибо, отец. Покойся с миром. Помним, любим. Твой сын, профессор Игорь Бондаренко", - добавил он.



