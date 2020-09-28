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Новое "дело врачей" в Днепре: против ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко открыли уголовное производство. Его коллег уже вызывают на допросы

Новое

Ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко обвинили в сокрытии налогов и открыли уголовное производство. Его коллег докторов и кандидатов наук, врачей-исследователей уже вызвали на допросы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ. 

"Вчера исполнилось бы 84 года моему Папе - горячо любимому Николаю Матвеевичу Бондаренко. Человек, Хирург, доктор медицинских наук, профессор, который был беззаветно предан своим пациентам. Его уже три года нет с нами, но многие тысячи людей счастливо живут благодаря его умелым рукам, таланту Ученого и Большому Сердцу. Давайте же тихонько вспомним, погрустим и порадуемся, что он был среди нас. Спасибо Друзья Вам", - написал он.

Как отметил Бондаренко, отец учил его быть честным перед собой и людьми, дорожить своим именем, своей семьей: "Репутация и Имя, Достоинство и Фамилия - то, что Никогда нельзя терять. Он искренне радовался моим успехам в науке, исследованиях, тому, какие технологии лечения рака нам удалось привлечь в эту страну. Он был счастлив, что ещё при его жизни я успел стать самым высокоцитируемым ученым Украины, стал первым в рейтинге научного цитирования среди медиков. Он никогда не брал взятки, научил и меня этому и гордился, что мы нашли путь бесплатно лечить сотни людей. Через клинические исследования. Как жаль, что вскоре его не стало. Сейчас бы он увидел какой мощный центр мы создали. Какие уникальные препараты применяем. Какой замечательный коллектив воспитан, и, какие уникальные программы доступны сейчас у нас в Днепре! Мне сейчас очень нелегко, но, побывав у папы, у Николая Матвеевича мне стало легче".

"Дорогие друзья! Мир тесен, а наш город и даже вся страна - один дом. Если услышите обо мне что-то плохое, недостойное - не верьте. Я чист перед своей совестью и Памятью Отца. Я всегда считал своим долгом честно платить налоги и стал лидером по их уплате среди предпринимателей страны. Уплатив государству десятки миллионов гривен налогов за свой интеллектуальный труд я обвинен в их сокрытии. Я подал иск в суд и верю, что справедливость восторжествует. Они же открыли уголовное производство. Моих коллег докторов и кандидатов наук, талантливых врачей-исследователей уже вызвали на допросы. На пике COVID-19. Здесь у нас в Днепре новое "дело врачей"?

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Мы работали честно и будем отстаивать справедливость. Мы сейчас будем защищать не только лично себя, но, главным образом, возможность Украины проводить клинические исследования, возможность тысячам лучших врачей их выполнять в будущем, десяткам тысяч безнадежно больных людей дать бесплатный шанс на спасение. Дело, подобное моему уже выиграл в двух судах другой днепровский профессор и сейчас все ждут решения Верховного Суда Украины. Господа, пожалуйста, решите этот вопрос поскорее, иначе сегодня я, мои коллеги, а завтра тысячи других исследователей будут вызваны на допросы. Объясните налоговикам, что налог на добавленную стоимость при экспорте услуг зарубеж в клинических исследованиях при работе с зарубежными компаниями неправомерен. Это внутренний, а не экспортный налог. В его неуплате нас и хотят обвинить. Впервые за 18 лет работы и множеств проверок без замечаний раньше", - написал Бондаренко.

Он также подчеркнул, что для него и для его сотрудников главным кредом была бескорыстная помощь людям: "Сегодня мы очень нуждаемся в Вашей всесторонней поддержке. Прежде всего - моральной. Мы будем рады любым усилиям по поддержке клиники профессора Игоря Бондаренко в Днепре от всех неравнодушных. Я хочу, чтобы это дело было резонансным. Нам нужна помощь организаций, проводящих клинические исследования, зарубежных компаний-спонсоров, Фарминдустрии, Минздрава и Государственного экспертного центра, Европейской Бизнес-Ассоциации, ассоциации клинических исследователей Украины, Торгово-промышленной Палаты, юристов и адвокатов, пациентов и уже выздоровевших, коллег-докторов и ученых, журналистов, медийщиков. Не надоело писать о политике! Вот здесь реальная жизнь и супер-сюжет. Дмитрий Гордон , Янина Соколова, Алла Мазур - слабо поговорить с ведущим профессором онкологом страны? О проблемах инновационного лечения неизлечимых заболеваний. Кто ещё смелый?"

"Я сейчас волнуюсь. Очень. За себя уже в меньшей степени. Потому что твёрдо решил - будет решение суда и я его выполню. Каким бы оно ни было. Но, если мы проиграем - это будет значить, что клинические исследования в медицине с зарубежными компаниями так, как это делается сейчас - проводить будет категорически нельзя. И тогда мы, Украина, будем отброшены в Средневековье, а талантливым людям здесь, в этой стране делать будет нечего. Я верю, что так не случится. Бог поможет. И Вы, Друзья. Спасибо за помощь всем...

А пока мне уже помог мой покойный Папа. Посмотрев в его глаза на обелиске я понял и решил, что молчать нельзя . Страшно ли выходить и не молчать? - страшно! Но, тогда, уйдя в иной мир, мы не оставим за собой ничего.

Светлая память, Николаю Матвеевичу Бондаренко. Без него этого поста не было. Он его моральный и духовный соавтор.

Спасибо, отец. Покойся с миром. Помним, любим. Твой сын, профессор Игорь Бондаренко", - добавил он.

Новое дело врачей в Днепре: против ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко открыли уголовное производство. Его коллег уже вызывают на допросы 01
Новое дело врачей в Днепре: против ведущего профессора-онколога Украины Игоря Бондаренко открыли уголовное производство. Его коллег уже вызывают на допросы 02

Днепр (4437) налоги (3239) уголовное дело (2436) врачи (1516) онкология (148) Бондаренко Игорь (5)


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Топ комментарии
+22
Ну врачи в Украине эта особая тема и сажать там реально есть кого и есть за что и сажать очень многих и очень на долго ...
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28.09.2020 14:26
+22
Правильно! Пересажать врачей и лечиться козьими какашками да бабушкиными заговорами
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28.09.2020 14:29
+20
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 1883
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28.09.2020 15:00
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Бог даёт зубы бесплатно два раза, за третий раз приходится платить.
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28.09.2020 15:19 Ответить
Ну как бы господа доктора - нельзя жить в стране и быть оторваным от нее. Я с девяностых годов в бизнесе и четко говорю - если вырос за уровень торговли на рынке пирожками к тебе точно прийдут. Как минимум со счетом на гипсокартон. Уж не знаю зачем им столько этого картона - но годами счет не меняется. Так что не беспокойтесь - нет цели вас садить. Ну разве на трое суток. "Подумать". Добро пожаловать в реальный мир.
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28.09.2020 14:56 Ответить
Гадаю, коментарі не потрібні...
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 3536
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28.09.2020 14:56 Ответить
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 1883
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28.09.2020 15:00 Ответить
+100% ВЕРНО!
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28.09.2020 15:17 Ответить
24,45% були проти фріка.
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28.09.2020 22:32 Ответить
А шо, врачи не должны платить налоги? Или налоги платят только работяги и лошары?
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28.09.2020 14:57 Ответить
Должны! Еще и как должны и платят в полном размере.
Но налог на добавленную стоимость при экспорте услуг зарубеж в клинических исследованиях при работе с зарубежными компаниями неправомерен.

Вы же не платите дважды или трижды за свои коммунальные, например? Просто так, чтобы государству побольше денег заплатить?
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28.09.2020 15:26 Ответить
===для него и для его сотрудников главным кредом была ===

Жесть
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28.09.2020 15:04 Ответить
Это ужасно, что учёному с мировым именем, профессору, доктору медицинских наук, приходится защищаться перед судом в том правом и благородном деле, которому Игорю Николаевич посвятил свою жизнь!
Что за наши непонятные реалии?! Геноцид талантливых и умных людей!
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28.09.2020 15:06 Ответить
Таке трапляється в більшості країн. І в США чи ВБ теж. Часто це, пов'язано з тим що, не проконсультувалися з податковим експертом.
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28.09.2020 15:13 Ответить
Ну и что этот учёный изобрел? Кроме широких карманов?
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28.09.2020 15:18 Ответить
А Вы просто злобой плюётесь из-за того, что переполнены её?
Или лично были в центре профессора Бондаренко?
Позвольте выразить свое мнение, что явно первый вариант. Иначе не писали бы так...
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28.09.2020 15:24 Ответить
Был в центре таких бондаренок, когда у отца был рак и я мог достать препараты по нормальной цене но они кричали что этот колоть не будут купите точно такой же только в два раза дороже у чп бандренки. Пнх он и его коллеги.
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29.09.2020 15:53 Ответить
Ни ЭТОТ, а ученый с мировым именем , профессор - Бондаренко Игорь Николаевич!!!!!
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28.09.2020 15:52 Ответить
Ага видать все отделение лестные коменты заставил строчит, а то уволит.
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29.09.2020 15:55 Ответить
Стало цікаво? Ви можете ознайомитись з багаточисленими публікаціями професора, якого цитує весь світ, без труднощів. На інтернет просторах є повна і доступна інформація.
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28.09.2020 16:34 Ответить
Если он не виноват, то ему нечего переживать.
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29.09.2020 15:57 Ответить
піґістаньті ваших ґлупастєф хто кому рабіновіч вже й дітям ВІДОМО
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28.09.2020 17:56 Ответить
"Реалии" зрозумілі -- розтоптати усе цінне, що є в Україні, і що не можна пограбувати.
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28.09.2020 21:36 Ответить
не всі гребуть під себе та й не всі попадаються...
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28.09.2020 15:06 Ответить
Действительно какой может быть НДС при оплате операций иностранцам?
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28.09.2020 15:09 Ответить
Це, дивлячись де проводили операцію.
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28.09.2020 15:12 Ответить
Ну, податкова звичайно не чіпає Ахмєтова, Коломойського чи Фірташа за те що, вони заробили за кордоном. Лікарям потрібно навчитися правильно оформляти експортні послуги.
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28.09.2020 15:11 Ответить
Ну правильно...
Вся наша Иліта лікується за кордоном. То чому б не відкривати справи проти лікарів.
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28.09.2020 15:12 Ответить
Эти профессора - "спасатели" спасают одного из ста. А остальных 99 расчехляют на деньги. На все.По- научному. А затем выносят из онкоцентров голенькими. Во всех смыслах.Вот и сходили бы к ним на могилы. Но мало "спасателям" одного бабла. Хочется еще стать иконой в золоченом окладе. Но вместо "святые" народ почему-то называет "спасателей" другими словами.
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28.09.2020 15:13 Ответить
А лично Вы были в центре профессора Бондаренко?
Приходите на экскурсию, поговорите с пациентами - ни у одного человека не брали ни копейки! Всем пациентам оказывается медицинская помощь по стандартам, которые редко встретить в украинских центрах.
А Вы написали просто злобный комментарий, совершенно не относящийся к делу.
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28.09.2020 15:19 Ответить
Моего товарища отнесли полтора месяца назад. А перед тем его год "спасали". От наличия денег. Всех. Профессора! На прощание сказали: "...мы б вас еще "поспасали", но у вас же нет еще 200 тыс. Правда ? А ведь вам еще похорониться надо... Спасайтесь дома. С миром."
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28.09.2020 15:59 Ответить
вы пойдите в любую онкологическую больницу- напишут список- что купить, НИЧЕГО И НИКАКОГО ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО НЕ ДАДУТ, а ведь государство выделяет средства, главный онколог, где лекарства?
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28.09.2020 15:13 Ответить
А вы приходите в центр профессора Бондаренко.
Пообщайтесь с пациентами. Никто из них никакой список не получал, лечение полностью за счет спонсоров.
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28.09.2020 15:20 Ответить
Хватит его защищать. Вы его жена, или дочь? Если он невиновен, то чего так ерепениться? Ведь правда на его стороне, верно? Отзывы выживших - не лучший показатель работы
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28.09.2020 17:19 Ответить
До ігорка прийшла поліція.... так що не дуркуй і не запрошуй в ПАСТКУ ЛЮДЕЙ
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28.09.2020 17:59 Ответить
Речь идёт о клинических исследованиях, где предоставляются современные бесплатные препараты, которые оплачивает фармфирма. Никакого отношения к онкологическим больницам это не имеет, там бесплатно только то, что выделяет государство.
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28.09.2020 15:22 Ответить
Только одним онкобольным достается плацебо, вот оттуда и бесплатные препараты и докторские степени. Врач этот тестирует препараты на бесплатных подопытных авось кому-то повезет, а кому-то плацебо для чистоты эксперимента.
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29.09.2020 16:01 Ответить
Даже статью на цензоре купил врач, от слова врать. Может он и хороший специалист, Но сегодня можно любого врача посадит, они работают в госучерждениях, а бабки берут как в частных, нередко продавая то, что положено бесплатно, а часто перепродают препарата в тридорого. Стали как депутаты, те хозяева страны, а те хозяева больниц. Заслуженный он, ничего что он лечит на импортном оборудовании, импортными лекарствами, по протоколу воз.
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28.09.2020 15:16 Ответить
konuhov от слова hovno?
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28.09.2020 15:36 Ответить
Красиво))
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28.09.2020 16:39 Ответить
Конюхов в честь путешественника который родился в Запорожье, и зарегестрировался я на цензоре до того как Конюхов стал гавном путинским, но ник менять уже поздно.
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29.09.2020 16:02 Ответить
Військові, волонтери, лікарі - це все для зелених виродків як вороги народу для червонопузих.
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28.09.2020 15:16 Ответить
Где ещё украинские пациенты могут получить бесплатное лечение онкологии в Украине? Только в клинических исследованиях! Люди, не знающие о их существовании, едут заграницу, собирают деньги в соцсетях, продают квартиры, машины. Благодаря И.Н.Бондаренко такое же лечение можно получить в нашей стране бесплатно!! В этом убедились уже многие пациенты! А наше государство, коль уже не помогает никак этим пациентам и врачам-онкологам, хотя бы уже не мешало! Очнитесь, люди-представители власти, что вы творите?!
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28.09.2020 15:20 Ответить
Ну, далеко не таке. За ваші гроші за кордоном на вас не будуть випробовувати неперевіренні засоби. Тому цу нас і безкоштовно.
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28.09.2020 15:23 Ответить
За рубежом это тоже за счет спонсора.
Первым делом там ищут клиническое исследование, чтобы в нем участвовать при первых же признаках болезни.
Я несколько лет прожила в Европе и знаю, о чем говорю
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28.09.2020 15:39 Ответить
Прежде чем такое писать, вам бы стоило детальней ознакомиться о сути клинических исследований. У нас не випробують неперевірені засоби. Существуют фазы клинических исследований и разные цели исследований. Об этом, если интересно почитайте. В цивилизованных странах их тысячи, благодаря им наука идёт вперёд, изобретаются новые лучшие препараты и спасаются жизни. Вы можете платить зарубежом 10 тыс $ за введение препарата, а возможно есть клиническое исследование в Украине, где исследуется этот препарат и пациент его получит абсолютно бесплатно. У нас люди привыкли, что то, что заграницей- лучше. Но не всегда так, поверьте. И последнее- участие в исследованиях добровольное, никто не в праве человека заставить в нем участвовать. Пациент полностью проинформирован о препаратах, эффектах препарата и тд., о чем подписывается в специальной форме.
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28.09.2020 15:50 Ответить
Не забудь что в исследованиях есть пациенты которым дают плацебо и они об этом не знают. Получается им просто не представляется лечение и они умирают. Охриненная добродетель, круче русской рулетики.
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29.09.2020 16:06 Ответить
Это везде бесплатно, не только у нас. И это далеко не "неперевіренні засоби". Вы не понимаете, о чем говорите.
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28.09.2020 15:58 Ответить
Взагалі то не достатньо зрозуміла суть питання "экспорте услуг зарубеж в клинических исследованиях при работе с зарубежными компаниями". Якщо, вони тут випробовували ліки для закордонних компаній і резултати випробувань відправляли за кордон, за що отримували плату то, це одне питання. Якщо вони розробляли тут ліки для закордонних компаній то це, інше питання. Якщо вони отримували кошти за роботу за кордоном то це, третя справа.
Там стільки ньюансів що, без детальної інформації навіть податковий експерт нічого не скаже.
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28.09.2020 15:21 Ответить
Вот именно. Без детальноой информации - а здесь большинство просто так сбежались грязью обливать!
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28.09.2020 15:37 Ответить
наша країна вже давно стала полігоном для випробовування іноземних виробників нових ліків на українському населенні. Я розумію людей, в яких немає грошей на дорогі ліки, на дорогі операції, вони користуються останнім шансом на життя, бо будь яка інша альтернатива відсутня. Але я не розумію філософію держави, яка дозволяє використовувати своє населення для таких випробувань, і замість того, щоб надавати матеріальну допомогу тим, хто її потребує, платить по 2 міліони гривень в місяць різним директорам Укрпошти.. І іншим паскудникам на державній службі.
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29.09.2020 00:54 Ответить
Нет слов, чтобы выразить возмущение этому недогосударству, где убийцы и воры безнаказанно гуляют по улицам, а добрые и честные люди, которые всю свою жизнь посвятили лечению других людей, подвергаются давлению и преследованию со стороны власть имущих..
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28.09.2020 15:22 Ответить
Он как раз убийца и вор.
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29.09.2020 16:08 Ответить
Просто подивитись де він живе,на якому авто Їздить,зрівняти з зарплатнею і все буде ясно! В нас для цього ціла служба є!
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28.09.2020 15:25 Ответить
До олігархів, мафіозі, наркобаронів, суддів, прокурорів, чинуш "служба" претензій не має.
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28.09.2020 17:10 Ответить
До влади прийшли злодії і вони впевнені, якщо вони самі всі крадуть і брешуть, то і всі інші повинні красти. Вони не допускають навіть думки про існування чесних людей.
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28.09.2020 15:29 Ответить
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 7543
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28.09.2020 15:37 Ответить
Це точно не прикол?
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28.09.2020 15:54 Ответить
фотожаба, але я не здивуюсь, якщо він так скаже
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28.09.2020 16:18 Ответить
Анди зачет! +100500!!
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28.09.2020 17:16 Ответить
Быть хорошим специалистом не значит не пользоваться своими знаниями и должностью.Кто не имел дела с онкологами-даже не может себе представить ,какие деньги там крутятся
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28.09.2020 16:25 Ответить
Дуже сумно читати коментарі людей, які не хочуть розібратись в ситуації, а просто мають патологічне бажання написати щось гидотне про людину, яку не знають,тим більше, якщо це стосується лікарів. Звісно, в кожного є досвід спілкування з різними лікарями, але це нікого не робить експертом і не означає, що всі лікарі дуже хороші або всі дуже погані. Це людський фактор, все. Стосовно міжнародних програм, то вже майже 20 років в рамках клінічних досліджень лікують пацієнтів безкоштовно (так, щоб ви там не говорили). Прошу не плутати клінічні дослідження в онкології і державні хіміотерапевтичні відділення, де пацієнт оплачує все самостійно.
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28.09.2020 16:59 Ответить
Може не варто всіх грести під одну гребінку. Люди різні, багато є нечесних,але не всі ж такі. Звинувачувати людину безпідставно- неправильно!!!! І спеціалістами рівня Бондаренко не розкидуються!!! Для того, щоб отримати досвід - треба вчитися роками. Це у нас тільки депутатами стають без освіти,досвіду та будь яких вмінь. ПРИКРО!!!
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28.09.2020 17:05 Ответить
самое прикольное, это никто не знает всей подоплеки дела, но какашки на вентилятор это святое. врач наверняка человек не бедный и не глупый, найдет квалифицированных адвокатов и они раскатают мусорню как блин на столе . похоже мусора наехали поиметь бабла, да пролетели. вот и сварганили дело. у нас это на раз. надеюсь правда восторжествует.
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28.09.2020 17:14 Ответить
зато каждый имел дело с врачами...и все хорошо знают эту систему по выкачке денег с больных
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29.09.2020 07:02 Ответить
Ой!
Профессора - они не дураки, чтобы мимо денег пройти, не заметив....
И в ВУЗах, и в центрах типа шалимовского....
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28.09.2020 17:37 Ответить
Люди, зупиніться! Професора Бондаренка потрібно підтримати.Той, хто не знає, що таке онкологія, щаслива людина. Треба мати купу грошей, щоб лікуватися від цієї зарази. Саме клінічні дослідження допомагають хворим жити, бо багато ліків хворі не можуть дозволити собі купити.А значить - це смерть. Особисто не знаю професора Бондаренка, але багато читала про нього і чула відгуки тих людей, які лікувалися в Дніпрі в клініці професора і зараз живуть. Не пишіть, будь ласка, дурниць, зупиніться.На жаль, від онкології ніхто не застрахований!
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28.09.2020 17:40 Ответить
На жаль, по рівню деградації Україна скотилась нижче Папуасії.
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28.09.2020 18:46 Ответить
Лукавая и неискренная статья, скорее всего НДС лишь предлог, там куда больше неучтеных и нелегальных доходов!
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28.09.2020 19:37 Ответить
Нічого не зрозумів. Хоча Тодуров довів, що можна бути талановитим лікарем і великою паскудою одночасно. У нас одне одному не заважає
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28.09.2020 19:59 Ответить
ХАрош прибедняться док, заплати налоги и режь дальше
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28.09.2020 20:50 Ответить
А моему папе ровно через две недели исполнилось бы 70 лет , но благодаря таким « талантливым» докторам, а также и всему персоналу которые лечат до последней гривны, у нас в семье вот уже три недели нет отца , мужа и дедушки ... отпетые мерзавцы ... ненавижу . Одна надежда на карму .
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28.09.2020 21:29 Ответить
співчуваю.
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29.09.2020 00:39 Ответить
"...обвинили в сокрытии налогов..." - тобто? Людина платить податки і приховує це)))
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29.09.2020 00:10 Ответить
что для него и для его сотрудников главным кредом (?????) была бескорыстнаяИсточник: https://censor.net/ru/n3221602
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29.09.2020 00:34 Ответить
ці лікарі, як пилососи.. Хворі їх цікавлять лише до того моменту, поки в хворих є гроші.
Не вірю в їх щирість... Вибачте, але не вірю.
Україна посідає друге місце в Європі по онкозахворюваності... Про це нам потрібно пам'ятати коли слухаємо усілякі "ісповіді"....
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29.09.2020 00:38 Ответить
"честный главрач" - это что шутка такая?
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29.09.2020 06:58 Ответить
Нет посмотри какой у него старенький компьютер на фотке, вот уже это министерство.
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29.09.2020 16:12 Ответить
А против Ермака не открыли. Зеляди плохо кончат.. на каштанах
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29.09.2020 10:01 Ответить
Все знают этот центр , дающий лечение, надежду и спасший тысячи жизней, профессор учёный с мировым именем, они не могут нормально работать потому, что в налоговой сидят непрофессионалы ? Однозначно суд центр выиграет , абсолютно прозрачная отчетность , при клинических исследованиях мониторинг со стороны иностранных компаний очень жёсткий. А вот как «налоговики' будут нормально спать , нарушая законы как государственные так и морально -этические ?!
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29.09.2020 10:10 Ответить
Двойственное чувство. С одной стороны, врачи спасают жизни и здоровье.
С другой стороны, тётка жены как-то попала в больницу на скорой под НГ с чем-то серьёзным, не помню уже, это давно было, но суть в том, что требовалось срочное оперативное вмешательство, а её кинули в коридоре и первое спросили: деньги есть? Нет? Пошла на фиг.
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29.09.2020 11:41 Ответить
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