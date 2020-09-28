Воздушные силы за четыре года потратили на закупки лишь 1,6 млрд грн - это 1,3% от нового бюджета "Укравтодора". ИНФОГРАФИКА

Командование воздушных сил Украины в течение четырех лет потратило всего 1,59 миллиарда гривен на закупки. Такие расходы - это 1,3% от суммы, которую власть в этом году направила в "Укравтодор".

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в "Прозорро" есть данные о 659 закупках Воздушных сил ВСУ (в/ч А0215, Винница) на общую сумму 1,59 млрд грн, которые были проведены в 2017-2020 годах. Это закупки всего - от канцелярских товаров до запчастей для военных самолетов.

Распределение финансирования по годам примерно одинаковое (график с нарастающим итогом):

Вся сумма, которую за четыре года на закупки потратило Командование воздушных сил, составляет всего 4% от 35 млрд грн, которые власть в 2020 году перевела с COVID-фонда на ремонт дорог. Или всего 1,3% от суммы 113 млрд грн, которые власть этого года направила в Укравтодор из всех возможных источников финансирования.

На ремонты самолетов, локаторов и т.д. провели закупки на 817,75 млн грн. В том числе 25,53 млн грн потратили на продление сроков службы авиадвигателей, самолетов и другой техники.

Из года в год продолжали срок службы 16 самолетов. Новейшим из них является транспортник Ил-76МД №76413, изготовлен в 1991 году. Самым старым является АН-24Б №87304706 изготовлен в 1968 году.

Капитальные ремонты самолетов в этот период заказывали в государственном "Заводе 410А" только четыре раза и только в 2017 году.

Самый дорогой капитальный ремонт АН-26 №6806 составил 52,53 млн грн (по факту выполнения работ цену снизили до 44,27 млн грн).

Также капремонты меньшего объема заказывали для Ан-26Ш №5710 с дооборудованием рабочих мест штурманов по 15,74 млн грн, Ан-26Ш №5507 с переоборудованием в Ан-26 за 4,78 млн грн, Ан-26КПА №6406 по 4,02 млн грн.

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