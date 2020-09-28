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Воздушные силы за четыре года потратили на закупки лишь 1,6 млрд грн - это 1,3% от нового бюджета "Укравтодора". ИНФОГРАФИКА

Воздушные силы за четыре года потратили на закупки лишь 1,6 млрд грн - это 1,3% от нового бюджета

Командование воздушных сил Украины в течение четырех лет потратило всего 1,59 миллиарда гривен на закупки. Такие расходы - это 1,3% от суммы, которую власть в этом году направила в "Укравтодор".

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в "Прозорро" есть данные о 659 закупках Воздушных сил ВСУ (в/ч А0215, Винница) на общую сумму 1,59 млрд грн, которые были проведены в 2017-2020 годах. Это закупки всего - от канцелярских товаров до запчастей для военных самолетов.

Распределение финансирования по годам примерно одинаковое (график с нарастающим итогом):

Воздушные силы за четыре года потратили на закупки лишь 1,6 млрд грн - это 1,3% от нового бюджета Укравтодора 01

Вся сумма, которую за четыре года на закупки потратило Командование воздушных сил, составляет всего 4% от 35 млрд грн, которые власть в 2020 году перевела с COVID-фонда на ремонт дорог. Или всего 1,3% от суммы 113 млрд грн, которые власть этого года направила в Укравтодор из всех возможных источников финансирования.

На ремонты самолетов, локаторов и т.д. провели закупки на 817,75 млн грн. В том числе 25,53 млн грн потратили на продление сроков службы авиадвигателей, самолетов и другой техники.

Из года в год продолжали срок службы 16 самолетов. Новейшим из них является транспортник Ил-76МД №76413, изготовлен в 1991 году. Самым старым является АН-24Б №87304706 изготовлен в 1968 году.

Капитальные ремонты самолетов в этот период заказывали в государственном "Заводе 410А" только четыре раза и только в 2017 году.

Самый дорогой капитальный ремонт АН-26 №6806 составил 52,53 млн грн (по факту выполнения работ цену снизили до 44,27 млн грн).

Также капремонты меньшего объема заказывали для Ан-26Ш №5710 с дооборудованием рабочих мест штурманов по 15,74 млн грн, Ан-26Ш №5507 с переоборудованием в Ан-26 за 4,78 млн грн, Ан-26КПА №6406 по 4,02 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самолет был не до конца исправен", – мать одного из членов экипажа разбившегося Ан-26

Автор: 

самолет (3618) Укравтодор (663) Prozorro (213) закупки (763) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+11
ну, на дорогах мыть быстрее и комфортнее... укравтолор на канцтовары тратит больше, наверное, чем ВС ВСУ на покупку самолетов...
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28.09.2020 14:41
+9
Коломойський вивів з "Приватбанку" більше $5 млрд.
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28.09.2020 15:09
+6
У нас главная проблема одна - наш президент
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бюджет на 2021 год сбалансированный, хотя Министерству обороны и достанется на 127 меньше чем в этом году, остальные расходы госбюджета оправданы.
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28.09.2020 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Зато ми купили гелікоптери у французів, в яких в польоті головний гвинт відпадає і тому вони заборонені в Європі.
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28.09.2020 14:40 Ответить
Коломойський вивів з "Приватбанку" більше $5 млрд.
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28.09.2020 15:09 Ответить
Та там йому в голову заходить лише: «соя, вальцман, мальдіви....»
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28.09.2020 15:12 Ответить
коломойського посадять і гроші заберуть.
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28.09.2020 15:18 Ответить
біда, біда...
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28.09.2020 15:23 Ответить
І, з 21.04.2019 у нас, замість Порошенка, Турчинова, Забродського: - Зеленський, Єрмак і Арахамія.
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28.09.2020 15:10 Ответить
Ситуація в авіації не змінюється за рік часу. Ви ж бачите що ремонти двигунів у нас проводяться раз на 25-30 років і двигуни відпрацьовують набагато більше дозволеного ресурсу по нормативам мирного часу, роками працюючи понад нормативний термін і без зауважень! Тому питання фінансування заміни літаків на нові потрібно було включати в оборонні бюджети 2019-2020 років і щось там включли, замовили 13 Ан-178 для МВС, тобто і для НГУ. Але зараз потрібно ставити питання про повну заміну авіаційного парку Анів.
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28.09.2020 15:18 Ответить
Направ ці свої пропозиції в «Квартал -95», за який ти проголосував 21.04.2019.
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28.09.2020 15:21 Ответить
ну, на дорогах мыть быстрее и комфортнее... укравтолор на канцтовары тратит больше, наверное, чем ВС ВСУ на покупку самолетов...
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28.09.2020 14:41 Ответить
Jопа пенис проглотила... Ой, пардон, жадность фраера сгубила.
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28.09.2020 14:45 Ответить
У нас на данном этапе основная проблема не в том сколько выделяется на ВСУ, а сколько осваивает МО. Плюс распил даже освоенных средств. Остатки, которые просто год повисели на счетах МО в конце бюджетного года возвращаются на единый госказначейский счет. И так по кругу, каждый год. Я считаю, за срыв планов по закупкам и модернизации для ВСУ нужно ввести крименальную ответственность. Вплоть до пожизненного заключения.
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28.09.2020 14:48 Ответить
У нас главная проблема одна - наш президент
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бюджет на 2021 год сбалансированный, хотя Министерству обороны и достанется на 127 меньше чем в этом году, остальные расходы госбюджета оправданы.
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28.09.2020 15:04 Ответить
Это ни о чем не говорит. Фактически в 2014 году в Украине не было и боеспособных сухопутных войск. Для склерозных - Украину в 2014 году отстояли добробаты и волонтеры, а военная авиация оказалась малоэффективной после обеспечения террористов средствами ПВО из Мордора. Украине сейчас важно усилить ПВО страны, поскольку ВКС Рашки в разы превосходит наши ВВС и закупка двух-трех даже самых современных самолетов ничего не изменит
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28.09.2020 14:54 Ответить
А в этом плане ДБР на некоторое время "ослепило" ПВО и тишина. За это не понесли суровое наказание. Ползуче "замараживается" производство ракет. Слишком зачастило предательство от слуг олигархов и их правительства.
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28.09.2020 15:03 Ответить
То, авіація ні танкові війська вам вже не потрібні? Що вже казати про піхоту, там стільки засобів знищення живої сили навигадували....
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28.09.2020 15:28 Ответить
Куда лететь собрался, конь? Или у тебя с башкой не лады? Читать - писать умеешь, а думать не получается
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28.09.2020 15:58 Ответить
F35 классные надо брать
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28.09.2020 14:56 Ответить
Ну нет,они лучше на дорогах "пилить" будут,на военных закупках стремно.украдешь-руки отрубят(ха-ха).
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28.09.2020 15:03 Ответить
за какой хий, все бабки украдены сватами
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28.09.2020 15:06 Ответить
Це тут є люди, яких це здивує? Навіть зелені клоуни знають, що на дорогах красти значно легше і безпечніше, як і кінці у воду ховати.
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28.09.2020 14:58 Ответить
Дороги це, наше всьо. По дорогам їздять всі. Та й красти легше. Хтось чув щоб садили тих, хто озолотився на дорогах?
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28.09.2020 15:30 Ответить
Все знают что в Укравтодоре откат 20-50%, в ВСУ так не украдут.
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28.09.2020 15:49 Ответить
Все просто до нельзя... !!!!
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28.09.2020 15:50 Ответить
По состоянию дорог и не скажешь.
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28.09.2020 16:55 Ответить
Кому на хрен нужны такие дороги которые строит Зеленский!! Ведь на следующий год их опять надо будет ремрнтировать!! Воруют ***** всё.: щебень, битум . цемент и толщину слоя асфальта и бетона и даже ширину дороги сужают, лишь бы появились желанные 2000км отремонтированных дорог!! А то , что это сплошной брак Никому нет дела!! Как при сраном коммунистическом СССР!!! Дебилизм какой, а не государство!!!
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28.09.2020 18:26 Ответить
 
 