Во избежание спекуляций переговоры пилотов разбившегося Ан-26 должны быть обнародованы, - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет о необходимости обнародования записей переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в пятницу под г.Чугуев Харьковской области, в том числе с диспетчером, чтобы спекуляции на тему причин произошедшего были сведены к минимуму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил "Интерфакс-Украина" в понедельник.
"Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом - эти разговоры и так уже есть - для того, чтобы и родственники погибших, и общество знало, чтобы не было разного рода инсинуаций и провокаций", - сказал Геращенко
Он добавил, что "сейчас вбрасывается информация, что все равно признают виновными пилотов, не руководство, что самолёт плохо обслуживался, а это пытаются скрыть".
"Так вот, если разговоры в кабине пилотов - если они сохранились на черном ящике, а они должны быть по регламенту, - если эта часть черных ящиков цела, то мы должны услышать то, что там было и таким образом будет сведена к минимуму возможность спекуляции на этой теме", - сказал замглавы МВД Украины.
Он отметил, что специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев (черных ящиков) потерпевшего крушение самолета.
Геращенко напомнил, что на первых порах спасатели участвовали в тушении самолета после падения, затем полиция проводила оцепление и помогала найти обломки самолёта, а в настоящее время в криминалистических центрах МВД будут проводиться экспертизы ДНК.
Отвечая на вопрос о том, началось ли проведение экспертизы ДНК, замминистра сказал: "Брали образцы ДНК, есть определенная процедура, на это требуется время".
Ранее в эфире телеканала "Украина 24" Геращенко заявил, что в настоящее время записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца (черного ящика), изучаются специалистами.
"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", - сказал Геращенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Там гостайны точно нет.
Теж треба перевірити.
відео з "ввімкненням фар" після якого літак відлетів вліво, вже показали...
може почуємо, як на словах продублювали ввімкнення фар?
Какую зарплату платят налогоплательщики этому "ни(е)чту"? Эта говорящая ж@па не может с бумажки прочитать очевидные вещи. Партия ПЕС?
У 2020 році, на другому році керування влади Зеленського, українська оборонка недофінансована, а важливі реформи в армії поступово зводяться нанівець. Державне оборонне замовлення виконане за весь рік лише на 15%, а отже стара техніка вчасно не ремонтується, а нова техніка просто не виробляється.
До прикладу, ракета "Нептун", яка була прийнята на озброєння. Не замовлено жодного дивізіону, хоча для української армії було важливо замовити три дивізіони, загальна вартість яких склала б 1.8 млрд грн.
Натомість влада будує найдорожчі в історії дороги, які вартують по 400 млн грн за 2 кілометри, як це сталося із дорогу на Дніпро. Порахуйте, скільки техніки ми могли відремонтувати та придбати якби не масовий розпил коштів на так званому "великому будівництві".
Потім ми питаємо чому так. Чому реформи згортаються. Чому знищується система харчування в армії. Чому вперше у проєкті бюджету на 2021 рік зменшуються видатки на Міноборони. Владі глибоко байдуже до оборони країни, як і до її фінансування. Показуха та брехня - важливіше всього.
https://prm.ua/tragediya-an-26-na-harkivshhini-ye-lishe-vershinoyu-aysberga/ Андрій Смолій, політичний експерт