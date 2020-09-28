Во избежание спекуляций переговоры пилотов разбившегося Ан-26 должны быть обнародованы, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет о необходимости обнародования записей переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в пятницу под г.Чугуев Харьковской области, в том числе с диспетчером, чтобы спекуляции на тему причин произошедшего были сведены к минимуму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом - эти разговоры и так уже есть - для того, чтобы и родственники погибших, и общество знало, чтобы не было разного рода инсинуаций и провокаций", - сказал Геращенко

Он добавил, что "сейчас вбрасывается информация, что все равно признают виновными пилотов, не руководство, что самолёт плохо обслуживался, а это пытаются скрыть".

"Так вот, если разговоры в кабине пилотов - если они сохранились на черном ящике, а они должны быть по регламенту, - если эта часть черных ящиков цела, то мы должны услышать то, что там было и таким образом будет сведена к минимуму возможность спекуляции на этой теме", - сказал замглавы МВД Украины.

Он отметил, что специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев (черных ящиков) потерпевшего крушение самолета.

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Геращенко напомнил, что на первых порах спасатели участвовали в тушении самолета после падения, затем полиция проводила оцепление и помогала найти обломки самолёта, а в настоящее время в криминалистических центрах МВД будут проводиться экспертизы ДНК.

Отвечая на вопрос о том, началось ли проведение экспертизы ДНК, замминистра сказал: "Брали образцы ДНК, есть определенная процедура, на это требуется время".

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" Геращенко заявил, что в настоящее время записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца (черного ящика), изучаются специалистами.

"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", - сказал Геращенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.