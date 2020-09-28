Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели ВР отсутствует, - "слуга народа" Корниенко
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в повестке дня текущей пленарной недели Верховной Рады нет законопроекта "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе герое Киеве".
Об этом сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не видел его на этой неделе, честно говоря, когда мы обсуждали повестку дня на согласительном совете", - сказал Корниенко.
По его мнению, данный законопроект надо принимать как можно быстрее.
"Действительно, мы хотели бы - у нас есть такая позиция, и у госпожи Верещук, нашего кандидата на должность Киевского городского головы, есть позиция депутатов- мажоритарщиков, есть позиция комитета и наша позиция, моя лично - нам следовало бы этот закон как можно быстрее принять. Произойдет это до выборов или нет - надо смотреть", - сказал Корниенко.
Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект №2143-3 "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе герое Киеве" в первом чтении 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что законопроект №2143-3, внесенный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве.
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