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Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели ВР отсутствует, - "слуга народа" Корниенко

Законопроект

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в повестке дня текущей пленарной недели Верховной Рады нет законопроекта "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе герое Киеве".

Об этом сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не видел его на этой неделе, честно говоря, когда мы обсуждали повестку дня на согласительном совете", - сказал Корниенко.

По его мнению, данный законопроект надо принимать как можно быстрее.

"Действительно, мы хотели бы - у нас есть такая позиция, и у госпожи Верещук, нашего кандидата на должность Киевского городского головы, есть позиция депутатов- мажоритарщиков, есть позиция комитета и наша позиция, моя лично - нам следовало бы этот закон как можно быстрее принять. Произойдет это до выборов или нет - надо смотреть", - сказал Корниенко.

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект №2143-3 "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе герое Киеве" в первом чтении 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что законопроект №2143-3, внесенный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" намерена вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах, - Корниенко

Автор: 

ВР (29272) Киев (25655) Слуга народа (2633) Корниенко Александр (658)


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Закон о Столице? А я подумал, что слуги начитались нашего Igorя L и решили перенести столицу в Смелу
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28.09.2020 15:07 Ответить
Вона хоч знає, де та Троєщина знаходиться?Законопроєкту "Про столицю" в порядку денному поточного тижня ВР немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4543Законопроєкту "Про столицю" в порядку денному поточного тижня ВР немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1855
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28.09.2020 15:21 Ответить
Слуга Коломойского Ткаченко очень хотел пилить бюджет Киева ./Кличко: закон "О столице Украины " Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве. /"Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз./Но доверия хозяина Ткаченко не оправдал. За что был им разжалован в министры бедного министерства.
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28.09.2020 15:31 Ответить
Верещук подлая тварь, понимает что Витале с треском выборы проигрывает, и через ВРУ хочет протащить себя с зонтиком в КМДА, ненавижу мразь.
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28.09.2020 15:57 Ответить
До, ссикотно стало?
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28.09.2020 15:57 Ответить
 
 