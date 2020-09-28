Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано

Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам визита в Украину, что сказал Владимиру Зеленскому: "ЕС - это не банкомат". Впоследствии фразу удалили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.

Статья под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским" авторства Борреля была ранее опубликована на сайте "Европейской правды".

Позже Европейский союз решил убрать из статьи фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

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