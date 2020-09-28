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Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано

Фразу Борреля

Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам визита в Украину, что сказал Владимиру Зеленскому: "ЕС - это не банкомат". Впоследствии фразу удалили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.

Статья под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским" авторства Борреля была ранее опубликована на сайте "Европейской правды".

Позже Европейский союз решил убрать из статьи фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Читайте: ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель

Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20734) Евросоюз (17252) Боррель Жозеп (784) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+39
Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 787
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28.09.2020 15:27
+37
Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 9508
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28.09.2020 15:29
+20
Так фраза, таки, била!
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28.09.2020 15:28
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Ох Жопез Баррель, Слово - не воробей, никто тебя за язык не тянул!😊
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29.09.2020 01:04 Ответить
ЕС Украине не даст денег, пока Коломойского не посадят - такое месседж донесли Зеленскому напрямую, заехав к нему прямо в кабинет.
Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.
Фразу Борреля "ЄС - не банкомат" видалили, щоб краще відобразити продуктивний візит до Києва, - представник Єврокомісії Стано - Цензор.НЕТ 4118

http://rusjev.net/2020/09/28/es-ukraine-ne-dast-deneg-poka-kolomojskogo-ne-posadyat/?fbclid=IwAR14vD3hDE60If55oLWtfcSMONDU0S67Ols8FLD-twuabjm6UwieBojxn8E
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29.09.2020 01:19 Ответить
Фразу Борреля "ЄС - не банкомат" видалили, щоб краще відобразити продуктивний візит до Києва, - представник Єврокомісії Стано - Цензор.НЕТ 4365
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29.09.2020 01:27 Ответить
Ой, а про эпидемию мы забыли, ага?
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29.09.2020 04:29 Ответить
по графіку бачу -- епідемія почалася в нас в 3-му кварталі 2019 року
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29.09.2020 10:26 Ответить
Зеля, ну раз ЕС не банкомат - пусть возвращают все спизженые у украинцев деньги со счетов олигархов. Можно даже без процентов по депозиту
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29.09.2020 04:59 Ответить
Странная фраза, неужели он этим хотел сказать что евро не в ЕС выпускают, а беженцы из Африки и Сирии привозят.
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29.09.2020 08:48 Ответить
Краткая суть встречи Бубочки и Борреля.
- Здравствуйте, я - не лох!
- До свиданья, я - не банкомат!
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29.09.2020 08:59 Ответить
айайай, подвійна підстава для ЗЕ.
А може ще ту фразу повернуть?
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29.09.2020 10:24 Ответить
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