Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано
Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам визита в Украину, что сказал Владимиру Зеленскому: "ЕС - это не банкомат". Впоследствии фразу удалили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".
"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.
Статья под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским" авторства Борреля была ранее опубликована на сайте "Европейской правды".
Позже Европейский союз решил убрать из статьи фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".
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Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.
http://rusjev.net/2020/09/28/es-ukraine-ne-dast-deneg-poka-kolomojskogo-ne-posadyat/?fbclid=IwAR14vD3hDE60If55oLWtfcSMONDU0S67Ols8FLD-twuabjm6UwieBojxn8E
- Здравствуйте, я - не лох!
- До свиданья, я - не банкомат!
А може ще ту фразу повернуть?