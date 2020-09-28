Крушение Ан-26 под Чугуевом: С умершим в больнице Виталием Вильховым простятся завтра, идентификация остальных погибших продолжается

Завтра в Харькове пройдет церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от тяжелых травм, полученных в авиакатастрофе учебного самолета Ан-26Ш неподалеку от Чугуева.

Об этом говорится на facebook-странице Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 сентября, с 09:00 до 10:00 на мемориале Славы города Харькова состоится церемония прощания с Вильховым Виталием Богдановичем, курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, который умер от тяжелых травм, полученных в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах в комментарии УНИАН отметили, что о прощании с другими погибшими информация будет позже, поскольку еще не завершена идентификация тел всех жертв авиакатастрофы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.