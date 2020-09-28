За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки, - МВД
В Министерстве внутренних дел считают справедливым, что за похищение элитных автомобилей наказание более суровое, чем за угон советских.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге, комментируя законодательные нововведения относительно наказания за угон автомобилей, заявил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский.
"Действительно, закон предусматривает такой квалифицирующий признак, как стоимость автомобиля, и поясню почему. К примеру, для похищения Lexus нужны специальные навыки, дорогостоящее оборудование, и такие автомобили угоняют организованные преступные группировки. А "Жигули" преимущественно похищает определенный контингент - это молодые люди, малоимущие люди, которые, возможно, оступились впервые. Поэтому для таких похитителей наказание в 12 лет лишения свободы не является справедливым", - считает Дзюбинский.
В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что отныне именно суды должны учитывать эти нюансы.
"Если в селе компания молодежи выпила и угнала покататься "Жигули". И если речь идет о системном преступном заработке миллионов. Суды должны учитывать это при вынесении приговора. Но мы будем тщательно следить за решениями судов, чтобы серьезные угонщики дорогих автомобилей получали строгое наказание", - сказал замглавы МВД.
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Бо ж ми знаємо, скільки вартує життя людини, яка опиниться на шляху дорогої автівки.
Жодного терміну так ніхто і не отримав. Навіть в резонансних ДТП.
потому что не простого работягу обидели (те тазики годами ищут...по разборках)))...
а ылиту оскорбили - а это наказуемо... в разы)))
Вывозят в лес, и оставляют на пол часа с хозяином угнанного авто.
Действует социальная справедливость Зеленского.
P.S. задовбали вже експерди, що фільмів передивились.
Если бы хотели так и писали бы, уже существуют подобные уточнения:
"отягчающие обстоятельства: использование специального высоко-технологического оборудования"
"отягчающие обстоятельства: группой лиц, по предварительному сговору"
а засовывать "стоимость автомобиля" в отягчающие обстоятельства, просто НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО и ГЛУПО.
Эти законы и поправки пишут просто "профессионалы" с КУПЛЕННЫМИ дипломами.
Різниця може бути, що старі жигулі і запорожці крадуть для того, щоб на запчастини розібрати і по запчастинах продати, а тачки поновіше (і елітні, і середній клас, і бюджетні) крадуть для перепродажу чи перегонки в умовну лугандонію!
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А если мерседес?
Для этого и существует суд,что бы определять меру наказания,то ли это пьяная выходка,то ли преднамеренная преступная деятельность
ВАЗы на автомойках редки))
Менти - дуполизи, бо такі закони прийняли депутати для себе, бо їздять на Мазерпатті і Ленд Крузерах