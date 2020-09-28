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За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки, - МВД

За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки, - МВД

В Министерстве внутренних дел считают справедливым, что за похищение элитных автомобилей наказание более суровое, чем за угон советских.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге, комментируя законодательные нововведения относительно наказания за угон автомобилей, заявил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский.

"Действительно, закон предусматривает такой квалифицирующий признак, как стоимость автомобиля, и поясню почему. К примеру, для похищения Lexus нужны специальные навыки, дорогостоящее оборудование, и такие автомобили угоняют организованные преступные группировки. А "Жигули" преимущественно похищает определенный контингент - это молодые люди, малоимущие люди, которые, возможно, оступились впервые. Поэтому для таких похитителей наказание в 12 лет лишения свободы не является справедливым", - считает Дзюбинский.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что отныне именно суды должны учитывать эти нюансы.

"Если в селе компания молодежи выпила и угнала покататься "Жигули". И если речь идет о системном преступном заработке миллионов. Суды должны учитывать это при вынесении приговора. Но мы будем тщательно следить за решениями судов, чтобы серьезные угонщики дорогих автомобилей получали строгое наказание", - сказал замглавы МВД.

Также читайте: Зеленский предложил чиновникам и бизнесменам разработать стратегию развития автомобильной отрасли

Автор: 

авто (4219) суд (25135) угон (294) Геращенко Антон (1438) машина (34)


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Топ комментарии
+30
Тому що на елітних авто їздять переважно менти, прокурори, судді, СБУшники, чиновники та інша мафія.
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28.09.2020 15:48
+19
За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки, - МВД - Цензор.НЕТ 5962
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28.09.2020 15:50
+16
так мы дойдем до того что обваровыть дорогие квартиры будет один срок, а жилища "нищебродов" работяг это такое, подумаешь компания пьяной молодежи к тебе ночью вломилась это не страшно, там же нет хитрых замков и сигнализаций
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28.09.2020 16:17
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Тому що на елітних авто їздять переважно менти, прокурори, судді, СБУшники, чиновники та інша мафія.
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28.09.2020 15:48 Ответить
А мерседес Ермака это элитное авто или еще нет?
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28.09.2020 16:08 Ответить
За ермаковский мерс - растрел на месте. Пропишут отдельной статьей.
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28.09.2020 18:15 Ответить
И учитель Голобородько, когда сменил "велик на "Мерсик"", сразуозаботился судьбой дорогих тачек...
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28.09.2020 16:28 Ответить
За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки, - МВД - Цензор.НЕТ 5962
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28.09.2020 15:50 Ответить
Ну, так проголосуйте в Раді....
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28.09.2020 15:51 Ответить
Просто власники дорогих автівок переживають за своє майно.
Бо ж ми знаємо, скільки вартує життя людини, яка опиниться на шляху дорогої автівки.
Жодного терміну так ніхто і не отримав. Навіть в резонансних ДТП.
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28.09.2020 15:51 Ответить
не свистите...)))
потому что не простого работягу обидели (те тазики годами ищут...по разборках)))...
а ылиту оскорбили - а это наказуемо... в разы)))
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28.09.2020 15:55 Ответить
Зачем суд за угон элитных авто?
Вывозят в лес, и оставляют на пол часа с хозяином угнанного авто.
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28.09.2020 15:56 Ответить
ну да, на элитных ездят элитные ворюги и корупционеры и они все у власти
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28.09.2020 15:56 Ответить
Обосрал "Жигули". Только алкаши,говорит покусятся. Гы))
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28.09.2020 15:57 Ответить
"За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки". Брехня, просто этот господин и его сотоварищи используют как раз такой тип авто. Пусть грабят простых граждан, а "элиту" - НИЗЯ!
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28.09.2020 15:58 Ответить
"... необходимы спецоборудование и навыки." --- Скидку надо делать, люди потратились!
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28.09.2020 16:28 Ответить
Та да, такие машины олигархического класса и слуг олигархов!
Действует социальная справедливость Зеленского.
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28.09.2020 15:59 Ответить
Плебс с их проблемами богатым не интересен... Ну разве раз в 5 лет под выборы.
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28.09.2020 16:08 Ответить
Закон должен быть как в США - залез на чужую территорию - получи пулю в живот.....Какая разница, на какое имущество позарился вор или угонщик..... Хочешь жить - не трогай чужого... А то получается, что и дешёвенькие , бедные квартирки и маленькие домишки грабить можно, а элитные дворцы и особняки светят пожизненным..... "Зелёная" справедливость "слуг Сатаны"...
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28.09.2020 16:09 Ответить
дякую, що поділились власними спогадами... Скількох у США перестріляли?
P.S. задовбали вже експерди, що фільмів передивились.
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28.09.2020 16:18 Ответить
Не стоит благодарности.... Готов поделиться с Вами не только воспоминаниями.... Лично я в США пока ещё никого не перестрелял.... У меня нет оружия....Но, когда будет, не советую Вам лезть в моё авто, квартиру, гараж, дачу, карман....
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28.09.2020 17:35 Ответить
ЛОЖЬ, БРЕДЯТИНА и НЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Если бы хотели так и писали бы, уже существуют подобные уточнения:
"отягчающие обстоятельства: использование специального высоко-технологического оборудования"

"отягчающие обстоятельства: группой лиц, по предварительному сговору"
а засовывать "стоимость автомобиля" в отягчающие обстоятельства, просто НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО и ГЛУПО.
Эти законы и поправки пишут просто "профессионалы" с КУПЛЕННЫМИ дипломами.
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28.09.2020 16:10 Ответить
что так и в законе написано, лексусы 12- лет, а шаха - год условно?
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28.09.2020 16:12 Ответить
как по мне покушение на частную собственность это одно и то же преступление, не зависимо от марки авто. И наказание одно и тоже надо
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28.09.2020 16:13 Ответить
так мы дойдем до того что обваровыть дорогие квартиры будет один срок, а жилища "нищебродов" работяг это такое, подумаешь компания пьяной молодежи к тебе ночью вломилась это не страшно, там же нет хитрых замков и сигнализаций
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28.09.2020 16:17 Ответить
Тепер в законі потрібно прописати, що якщо хтось вб'є бідняка, то максимальне покарання це строга догана. І це правильно! Який дохід державі від якогось бидла? Практично нуль цілих і нуль десятих. А яка втрата буде якщо хтось Каломойшу "замочить" чи Гудка? Ото ж то!
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28.09.2020 16:17 Ответить
Вот тебе и все равны перед законом.
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28.09.2020 16:18 Ответить
Вырвал у бабки из рук ноклу-получил штраф. Отнял у мажора гэлакси - пятерка. А как иначе?
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28.09.2020 16:24 Ответить
дал в бубен пенсу-премия от пенсионного фонда, послал нах уважаемого бизнесмена -трешник с конфискацией
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28.09.2020 16:27 Ответить
Вполне допускаю.
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28.09.2020 16:30 Ответить
Еще не хватало что бы какото мурло господ раздевало.
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28.09.2020 16:26 Ответить
Да. Все равны но есть равней. Большая разница, к примеру, кому дать в морду. Простому смертному или самому Бубочке.
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28.09.2020 16:27 Ответить
Пора уже официально признавать дворянство и вытекающие из этого правила. Воровать , убивать новоукраинских титулованых вельмож будет очень наказуемо. Грабеж простого люда обойдется обычным испугом.
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28.09.2020 16:29 Ответить
"некачественные" люди и их "некачественные дети" вообще не нуждаются в правовой защите ,все для патрициев
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28.09.2020 16:30 Ответить
Все вроде бы верно, НО на сраный таз чел копил полжизни, а лексус приобретался за один - два отката.
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28.09.2020 16:49 Ответить
Значит согласно ваших наблюдений у нас в Днепре четверть населения погрязли в коррупции. Вы не допускаете что на приличную машину можно заработать? Хотя бы не новую. В Штатах, Европе наверно тоже все депутаты, судьи и коррупционеры.
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28.09.2020 20:11 Ответить
Можно и заработать, не спорю - в каждом правиле есть исключения. При всем этом понятие "заработать" у каждого свое. Про штаты и европу не скажу, так как не был там и не стремлюсь попасть. Мне и тут хорошо, люблю Украину!
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28.09.2020 21:22 Ответить
Я тоже люблю свою Украину. Я живу здесь с трех лет. Моя страна хоть и не родила , но меня воспитала. Здесь выросли мои дети и внуки. Мне удалось поработать в 15 странах. и поверьте не все вокруг коррупционеры кто ездит на дорогих машинах и живет в частных домах. Моей семье все это досталось квалифицированным, тяжелым трудом. Читая данную ветку создается впечатления что мы живем в совке. Где главный человек - Швондер обвиняющий профессора Преображенского в чрезмерном размере жилой площади. На первую иномарку я заработал в 1996 году пролетав 7 месяцев в одной и восточных стран. Тогда в селе со мной перестали здороваться считая что на такую машину нельзя заработать. Сейчас у нас в селе 80 процентов иномарок и в некоторых семьях не одна машина. Поверьте не все кто ездит на дорогих машинах воры, мажоры и подонки не соблюдающие правила. А за рубеж обязательно съездите. Это интересно, познавательно и дает хорошие ориентиры для построения своей дальнейшей жизни. С уважением. Извините если чем-то обидел.
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29.09.2020 02:56 Ответить
Тогда за убийство депутата нужно давать пожизненное, а за бомжа два года условно. Депутата вальнуть сложнее - охрана и все такое, нужна подготовка и спецсредства. С бомжом все проще. То что хотят ввести ни что иное как дискриминация. Не нужно извиняться, Вы меня ничем не обидели. Я сам езжу на иномарке и в первом комментарии выражался образно. Удачи Вам!
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29.09.2020 07:49 Ответить
Спасибо!
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29.09.2020 11:40 Ответить
Цікаво, чим центральний замок з пультом на елітному Мерседесі 600 конструктивно відрізняється від такого ж центрального замка на моїй Кіа (безключовий доступ в мене є)?

Різниця може бути, що старі жигулі і запорожці крадуть для того, щоб на запчастини розібрати і по запчастинах продати, а тачки поновіше (і елітні, і середній клас, і бюджетні) крадуть для перепродажу чи перегонки в умовну лугандонію!
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28.09.2020 17:23 Ответить
А яке обладнання треба, щоб посадити за вбивство кожару?
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28.09.2020 17:37 Ответить
Если в селе компания молодежи выпила и угнала покататься "Жигули"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А если мерседес?
Для этого и существует суд,что бы определять меру наказания,то ли это пьяная выходка,то ли преднамеренная преступная деятельность
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28.09.2020 17:51 Ответить
Теперь бы еще придумать почему "Жигули" можно вообще не искать, а при краже элитного перекрывать улицы, объявлять перехват и отрубать похитителю руки на месте и МВД можно спать спокойно.
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28.09.2020 19:15 Ответить
Навыки.... Ага на мойку устроился мойщиком и сразу навыки)))
ВАЗы на автомойках редки))
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28.09.2020 19:36 Ответить
ось так на рівні законодавства з'являється фундамент для корупційних дій.
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28.09.2020 21:15 Ответить
В Министерстве внутренних дел считают справедливым, что за похищение элитных автомобилей наказание более суровое, чем за угон советских. Источник: https://censor.net/ru/n3221625

Менти - дуполизи, бо такі закони прийняли депутати для себе, бо їздять на Мазерпатті і Ленд Крузерах
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28.09.2020 21:35 Ответить
"Закон як дишло - куди повернув туди й вийшло". Крутять ЗЕгенерати законами як циган сонцем... А потім такий собі "ЗЕ" закотивши очі гундосить "Закон один для всіх"...
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28.09.2020 22:11 Ответить
Ну да, очень справедливо за https://gpu.com.ua/ru/uslugi/zhurnalistskie-rassledovaniya/ugon-avtomobilej/ угнанные автомобили ВИП класса - дают больше, а за советский автопром - гораздо меньше. Хотя по факту передвижное средство - и то, и то. Элитные авто стоят дороже, но "механика" кражи остается одинаковой, что для дорогих автомобилей, что для дешевых. "Глушилка" + "перехватчик" - классика жанра.
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04.12.2022 18:56 Ответить
 
 