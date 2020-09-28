За угон элитных авто наказание строже, потому что для этого необходимы спецоборудование и навыки, - МВД

В Министерстве внутренних дел считают справедливым, что за похищение элитных автомобилей наказание более суровое, чем за угон советских.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге, комментируя законодательные нововведения относительно наказания за угон автомобилей, заявил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский.

"Действительно, закон предусматривает такой квалифицирующий признак, как стоимость автомобиля, и поясню почему. К примеру, для похищения Lexus нужны специальные навыки, дорогостоящее оборудование, и такие автомобили угоняют организованные преступные группировки. А "Жигули" преимущественно похищает определенный контингент - это молодые люди, малоимущие люди, которые, возможно, оступились впервые. Поэтому для таких похитителей наказание в 12 лет лишения свободы не является справедливым", - считает Дзюбинский.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что отныне именно суды должны учитывать эти нюансы.

"Если в селе компания молодежи выпила и угнала покататься "Жигули". И если речь идет о системном преступном заработке миллионов. Суды должны учитывать это при вынесении приговора. Но мы будем тщательно следить за решениями судов, чтобы серьезные угонщики дорогих автомобилей получали строгое наказание", - сказал замглавы МВД.

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