Алексиевич уехала из Беларуси "по личным делам", возвращение зависит от ситуации в стране
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию.
Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила TUT.BY помощница писательницы Татьяна Тюрина, информирует Цензор.НЕТ.
"Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - рассказала Тюрина.
В то же время, по ее словам возвращение Алексиевич зависит от развития событий: "Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия".
Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.
Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
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Ця ситуація нагадала стару акторську байку про совєцького актора, якому раптом під Новий рік надійшло запрошення з Голівуду зіграти одну з головних ролей у якомусь блокбастері. Актор відмовився, - "Нє, я нє магу. У меня как раз новогодніє утрєннікі в ето врємя".
(За кілька новорічних днів актори косили найбільше бабла).
Так і Алексієвіч, - у неї заплановані "утрєнніки"...
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, один из руководителей невразумительного Координационного Совета оппозиции, покинула страну, вылетев в Германию. Внятно объяснить причины этой ретирады не может даже ее помощница, телефон которой разрывается от звонков журналистов. Судя по внезапности отъезда и отсутствию объяснений это похоже на бегство.
В качестве "лидера оппозиции" Алексиевич запомнилась тремя вещами:
1. Визитом на допрос по делу о попытке захвата власти под лозунгом «Мы строго соблюдаем фашистские законы и ходим в гестапо по повестке».
2. Просьбой к тиранолюбивой русской интеллигенции поддержать белорусское восстание.
3. Призывом к кровавому диктатору Путину поговорить с кровавым диктатором Лукашенко, чтоб тот не вел себя, как кровавый диктатор.
Назвать бегство Алексиевич невосполнимой утратой для белорусской революции нельзя. Скорее, можно оценить его, как акт, символизирующий полный и окончательны провал «плюшевых» протестов. Дальше все будет шумно и кроваво. Либо не будет ничего.
#оппозиция
Зачем поехала в гейропу ?