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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Алексиевич уехала из Беларуси "по личным делам", возвращение зависит от ситуации в стране

Алексиевич уехала из Беларуси

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию.

Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила TUT.BY помощница писательницы Татьяна Тюрина, информирует Цензор.НЕТ.

"Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - рассказала Тюрина.

В то же время, по ее словам возвращение Алексиевич зависит от развития событий: "Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В президиуме Координационного совета заявили о готовности вернуться в Беларусь при гарантии безопасности от РФ и ЕС

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Также читайте: Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик - "незрелому" советую меньше смотреть по сторонам

Автор: 

Беларусь (7914) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+6
Та уже понятно, что Бацка и дальше будет руководить править сябрами еще пару десятилетий
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28.09.2020 16:00
+5
В Алексієвич закінчились нобелевські ідеї як перемогти зло мирним шляхом! Лишились тільки ідеї за які нобелевську премію миру не дадуть!
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28.09.2020 15:56
+4
Короче,слиняла. Поняла,что ни черта не получится.
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28.09.2020 16:07
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В Алексієвич закінчились нобелевські ідеї як перемогти зло мирним шляхом! Лишились тільки ідеї за які нобелевську премію миру не дадуть!
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28.09.2020 15:56 Ответить
Та уже понятно, что Бацка и дальше будет руководить править сябрами еще пару десятилетий
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28.09.2020 16:00 Ответить
Клан Лукашенко...
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28.09.2020 17:54 Ответить
Пока в Беларуси и нелигитимный Лукитлер, и оппозиция пытаются решить вопрос с помощью Пуйла, - в Азербайджане Алиев решил четко - "ПТН-ПНХ", и взялся без сантиментов валить всю его ************* сволоту.
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28.09.2020 16:04 Ответить
Короче,слиняла. Поняла,что ни черта не получится.
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28.09.2020 16:07 Ответить
Зря считают что *слиняла*. Старая она уже и не очень здорова---и давно. А вот пользы принесла много своему народу прежде всего.
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28.09.2020 16:15 Ответить
Мне от ее премии ни копейки не досталось.
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28.09.2020 16:20 Ответить
Она вам нематерьяльной пользы принесла. Как поп Гапон, только чуть меньше.
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28.09.2020 16:22 Ответить
Мда, "не для того квiтка розквитала" (С) шоб на старость лет в тюрягу за идею.
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28.09.2020 16:21 Ответить
Дійсно, книжковий ярмарок у Швеції та нагорода від сицилійців набагато важливіші за Бєларусь. )))
Ця ситуація нагадала стару акторську байку про совєцького актора, якому раптом під Новий рік надійшло запрошення з Голівуду зіграти одну з головних ролей у якомусь блокбастері. Актор відмовився, - "Нє, я нє магу. У меня как раз новогодніє утрєннікі в ето врємя".
(За кілька новорічних днів актори косили найбільше бабла).
Так і Алексієвіч, - у неї заплановані "утрєнніки"...
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28.09.2020 16:22 Ответить
С дедом морозом, алексеем навал....
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28.09.2020 17:49 Ответить
На@уевертили, и свалили по личным делам в разные страны.
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28.09.2020 16:26 Ответить
Стара уже. Слова - это одно, а на деле получить дубинкой по горбу, одновременно даря цветы дубасившему омоновцу - это другое.
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28.09.2020 16:30 Ответить
какой дубинкой? Она не то что на демонстрациях не была, но даже в заседаниях Координационного Совета оппозиции участий не принимала.
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28.09.2020 17:37 Ответить
малехо сексизма - бабалидер
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28.09.2020 16:34 Ответить
Друг пуйло, якого вона, як і більшість білорусів, обожнює, дав добро. Тому й змогла поїхати.
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28.09.2020 16:39 Ответить
Вот и Сырожа Лещенко по тем же делам во время Майдана в США ездил, в аккурат, пока все не закончилось
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28.09.2020 17:09 Ответить
Ну, они вместе там мутили с Наемом
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28.09.2020 17:22 Ответить
Только Наем был здесь, на Майдане, а Сырожа - в теплой и неопасной Америке
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28.09.2020 17:30 Ответить
Свободная Беларусь, [28.09.20 14:47]
[ Фото ]
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, один из руководителей невразумительного Координационного Совета оппозиции, покинула страну, вылетев в Германию. Внятно объяснить причины этой ретирады не может даже ее помощница, телефон которой разрывается от звонков журналистов. Судя по внезапности отъезда и отсутствию объяснений это похоже на бегство.
В качестве "лидера оппозиции" Алексиевич запомнилась тремя вещами:
1. Визитом на допрос по делу о попытке захвата власти под лозунгом «Мы строго соблюдаем фашистские законы и ходим в гестапо по повестке».
2. Просьбой к тиранолюбивой русской интеллигенции поддержать белорусское восстание.
3. Призывом к кровавому диктатору Путину поговорить с кровавым диктатором Лукашенко, чтоб тот не вел себя, как кровавый диктатор.
Назвать бегство Алексиевич невосполнимой утратой для белорусской революции нельзя. Скорее, можно оценить его, как акт, символизирующий полный и окончательны провал «плюшевых» протестов. Дальше все будет шумно и кроваво. Либо не будет ничего.
#оппозиция
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28.09.2020 17:52 Ответить
Ватная дура.
Зачем поехала в гейропу ?
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28.09.2020 22:04 Ответить
 
 