Алексиевич уехала из Беларуси "по личным делам", возвращение зависит от ситуации в стране

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию.

Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила TUT.BY помощница писательницы Татьяна Тюрина, информирует Цензор.НЕТ.

"Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - рассказала Тюрина.

В то же время, по ее словам возвращение Алексиевич зависит от развития событий: "Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия".

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Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

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