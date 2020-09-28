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Посольство призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

Посольство призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

Посольство Украины в Азербайджане призывает украинцев воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном посольством 28 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения, введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Также в дипломатической миссии рекомендуют соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Азербайджана во время действия комендантского часа с 21:00 до 06:00, введенного с 28 сентября в городах Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингечевир, Нафталан, Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах.

"Информируем, что в районах, где введен комендантский час: запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность; установлен специальный режим въезда-выезда и действуют ограничительные меры по использованию транспортных средств. В случае необходимости, для определенной категории граждан, специальное разрешение можно получить с помощью портала icazələr icazə-e.gov.az", - говорится в сообщении.

В случае экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан Украины на территории Азербайджана, в посольстве просят немедленно звонить на телефон своей горячей линии: +994502557518 (мобильный) или телефон дежурного +994124494095 (стационарный). Кроме того, можно отправить сообщение на электронный адрес посольства [email protected].

Также в посольстве рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг" Министерства иностранных дел Украины, в которую можно внести свои данные и сообщать МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране, в частности, территории Азербайджана.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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Азербайджан (794) Армения (829) посольство (1084) Нагорный Карабах (471)


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Посольство призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий - Цензор.НЕТ 4059
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28.09.2020 16:04 Ответить
Эрдоган красавчик. С кацапами только силой можно ставить этих курв на место
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28.09.2020 16:06 Ответить
Посольство України має організовувати туристичні тури в Баку для представників українського бізнесу і організацію конференцій з представниками азербайджанської влади, бо саме зараз Азербайджан буде закуповувати продукцію військового і подвійного призначення на великі суми, буде відновлювати інфраструктуру звільнених територій і для українського бізнесу це величезний шанс для отримання замовлень!
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28.09.2020 16:10 Ответить
да им как-то проще, быстрее и эффективнее получить все это от турков...
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28.09.2020 16:13 Ответить
Від турків все буде дорого, а успішна війна це в першу чергу війна з розумним бюджетом. Зараз ми бачимо що азербайджанські БМП-2 йдуть в бій навіть без сіток протикумулятивного захисту, без блоків динамічного захисту, без блоків активного захисту! Все це є в Україні і це коштує недорого і самі турки це купляють і це реально рятує життя солдат і дає перевагу на полі бою!
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28.09.2020 16:24 Ответить
А чого туди їхати? У нас свій долбас є...
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28.09.2020 16:25 Ответить
Головне, що своєчасно повідомили. Другу добу йдуть військові дії і нам нарешті повідомили.
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28.09.2020 16:28 Ответить
так, а в арминию знач легко можна....??- шото тут не так.......= видимо наши посольства рахують, шо основни бойови дии з розрухою та небезпекою пройдуть саме там, у азерив... далекоглядна интуиция..
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28.09.2020 21:47 Ответить
Так на Армению никто не нападал и не собирается. Как раз в этом предупреждении дипломатов сразу видно, кто на кого напал.
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28.09.2020 22:27 Ответить
 
 