Объявлен конкурс по отбору 12 членов команды 26-й Украинской антарктической экспедиции, - Минобразования

28 сентября 2020 года, Национальный антарктический научный центр Минобразования объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции. Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021 до весны 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Традиционно для 26-й УАЭ отбирают 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

"26-я Украинская антарктическая экспедиция является своего рода юбилейной, ведь 2021 году мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции "Фарадей", которая теперь называется" Академик Вернадский ". При отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов ", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

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В общем отбор будет проходить в 4 этапа:

подачи документов на рассмотрение - до 12 октября 2020 г. включительно;

представления дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора - до 26 октября 2020 г. включительно;

профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;

коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедицию.

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