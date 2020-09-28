Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

На судебном заседании в Шевченковском районном суде Киева 28 сентября был определен состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствуют обвиняемые по делу Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар, а также их защитники.











Суд будет рассматривать дело в таком составе: двое профессиональных судей - Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных - Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

В начале заседания основные присяжные по делу - Фирсов, Глоба и Михайленко - приняли присягу.

Затем присягу принесли запасные присяжные - Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.





Как сообщал адвокат Маслов, на этом заседании будет объявлен обвинительный акт.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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