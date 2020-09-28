Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж
На судебном заседании в Шевченковском районном суде Киева 28 сентября был определен состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На заседании присутствуют обвиняемые по делу Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар, а также их защитники.
Суд будет рассматривать дело в таком составе: двое профессиональных судей - Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных - Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.
В начале заседания основные присяжные по делу - Фирсов, Глоба и Михайленко - приняли присягу.
Затем присягу принесли запасные присяжные - Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.
Как сообщал адвокат Маслов, на этом заседании будет объявлен обвинительный акт.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
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"Працював керівником відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, згодом - «Першого каналу», надалі - на Громадському телебаченні Росії. З 2012 року працював в Україні - в «Українській правді», на телеканалі «ТВі» та на «Радио Вести»[3][4]."
Насправді - присяжним може стати майже кожен - бажаючих немає.
Так и есть. Это подработка для некоторых - в основном - для безработных и пенсионеров.
Так, звинувачуваних патріотів звільнять з під варти.
Але ж це буде виглядати, як «прощення».
І прощення, не владою, а «простими, добросердними людьми.»
Не спекулируй.
Как решат, так и будет.
Але ж грудні 2019, на шоу Шустера, за присутності Президента Зеленського, високопосадовцями МВС було на всю Україну заявлено, що затримані ті, хто підготував вбивство Павла Шеремета.
Але, через рік, виявилось, що у слідства нема доказів їх вини у цьому злочині.
Як би ти на місці влади, вийшо би з цієї ситуації?
Там будут озвучены все аргументы.
Бо аргументів у неї, як виявилось, НЕМАЄ !!!
А люди майже рік просиділи за гратами !
Так що, Вам незалік.
Ану, ще Ваша спроба варіанту вийти з цієї ситуації, «не втрачаючи обличча».
Мне твой "залик" не требуется.
Только суд.
Как суд решит, так и будет.
И продолжается только по одной причине - этот фарс начал лично ЗЕ.
в особые списки.