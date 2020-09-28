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Новости Убийство Шеремета
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Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

На судебном заседании в Шевченковском районном суде Киева 28 сентября был определен состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствуют обвиняемые по делу Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар, а также их защитники.

Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 01
Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 02
Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 03
Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 04
Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 05

Суд будет рассматривать дело в таком составе: двое профессиональных судей - Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных - Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

В начале заседания основные присяжные по делу - Фирсов, Глоба и Михайленко - приняли присягу.

Затем присягу принесли запасные присяжные - Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 06
Присяжные по делу об убийстве Шеремета приняли присягу 07

Как сообщал адвокат Маслов, на этом заседании будет объявлен обвинительный акт.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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присяга (176) суд (25135) суд присяжных (55)


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Топ комментарии
+19
А еще тьі при Порошенко стеснялся демонстрировать свой дебилизм, а при Зеленском нет.
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28.09.2020 16:44
+9
Присяжними просто так не стають, це родичи ментів або прокурорів, тобто це теж опосередковані представники правоохоронної системи, яка виступає обвинувачувачем і фальсифікує кримінальну справу.
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28.09.2020 16:34
+9
Це взагалі не суд, а недолуге шоу у виконанні зєбілоїдів. Блазень вляпався в це лайно по вуха. Тепер бідненький не знає, як від нього відмитись. По рівню ідіотизму, ця справа зрівняється лише з вальцмановим "вічним" судом у справах по розстрілах майданівців
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28.09.2020 16:40
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Слишком много внимания белорашко-путенскому ватника из жопы рузьге мира
"Працював керівником відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, згодом - «Першого каналу», надалі - на Громадському телебаченні Росії. З 2012 року працював в Україні - в «Українській правді», на телеканалі «ТВі» та на «Радио Вести»[3][4]."
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28.09.2020 16:33 Ответить
Присяжними просто так не стають, це родичи ментів або прокурорів, тобто це теж опосередковані представники правоохоронної системи, яка виступає обвинувачувачем і фальсифікує кримінальну справу.
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28.09.2020 16:34 Ответить
Або - пенсіонери, або - домогосподарки.
Насправді - присяжним може стати майже кожен - бажаючих немає.
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28.09.2020 16:38 Ответить
И поэтому в присяжные лезла семейная пара ( из которой оставили мужа)? Причем, все эти присяжные - можно сказать профессионалы присяжного дела, то-есть, буквально - зарабатывают этим на жизнь.
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28.09.2020 17:22 Ответить
"то-есть, буквально - зарабатывают этим на жизнь."

Так и есть. Это подработка для некоторых - в основном - для безработных и пенсионеров.
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28.09.2020 17:48 Ответить
Це взагалі не суд, а недолуге шоу у виконанні зєбілоїдів. Блазень вляпався в це лайно по вуха. Тепер бідненький не знає, як від нього відмитись. По рівню ідіотизму, ця справа зрівняється лише з вальцмановим "вічним" судом у справах по розстрілах майданівців
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28.09.2020 16:40 Ответить
Ну так - мапет шоу
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28.09.2020 17:53 Ответить
А еще тьі при Порошенко стеснялся демонстрировать свой дебилизм, а при Зеленском нет.
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28.09.2020 16:44 Ответить
Влада викрутилась з тупика.
Так, звинувачуваних патріотів звільнять з під варти.
Але ж це буде виглядати, як «прощення».
І прощення, не владою, а «простими, добросердними людьми.»
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28.09.2020 16:45 Ответить
Суда присяжных требовала защита.
Не спекулируй.
Как решат, так и будет.
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28.09.2020 17:06 Ответить
Рік розслідування довів, щоу влади немає доказів їх вини.
Але ж грудні 2019, на шоу Шустера, за присутності Президента Зеленського, високопосадовцями МВС було на всю Україну заявлено, що затримані ті, хто підготував вбивство Павла Шеремета.
Але, через рік, виявилось, що у слідства нема доказів їх вини у цьому злочині.


Як би ти на місці влади, вийшо би з цієї ситуації?
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28.09.2020 17:25 Ответить
Только судом.
Там будут озвучены все аргументы.
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28.09.2020 18:19 Ответить
Так саме цього влада й НЕ ХОЧЕ !!!
Бо аргументів у неї, як виявилось, НЕМАЄ !!!
А люди майже рік просиділи за гратами !
Так що, Вам незалік.
Ану, ще Ваша спроба варіанту вийти з цієї ситуації, «не втрачаючи обличча».
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28.09.2020 20:18 Ответить
См. выше.
Мне твой "залик" не требуется.
Только суд.
Как суд решит, так и будет.
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28.09.2020 20:22 Ответить
С такими присяжными и с такой системой присяжных - я не уверен, что выпустят. Там система - три присяжных, два судьи, если правильно помню - решается большинством. Это - мрак
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28.09.2020 17:26 Ответить
...Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.. Да...уж. Я хочу увидеть лица этих следователей. Хочу узнать их IQ. Ознакомьте профессионалов с их анализами дабы узнать, что они на госслужбе употребляют в рабочее и нерабочее время. Покажите декларации об их доходах. Какие ФЗУ они заканчивали? Это ж как надо отупеть, чтобы извергнуть такой мотив преступления? Или почем стОит написать такое умозаключение??? Источник: https://censor.net/ru/n3221639
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28.09.2020 17:36 Ответить
А присяжных аж три людини, їх підкупить як два пальці, присяжних повинно бути 14 чи 20, а не три. Що це за демократія така, коли при самодержавії і то їх більше було в суді?
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28.09.2020 17:54 Ответить
якщо посадять невинних, то може так статися, що всім причетним прийдеться за це відповісти. Бо живемо у непрогнозовані часи, ніхто не знає, що буде через місяць.Може і війна.А через два може й завершиться. А там люди будуть вже інші.
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28.09.2020 18:09 Ответить
На чесний суд навіть не сподіваюся. Але переконана, що рано чи пізно Сабаков із Бубочкою-нє-дурачком-какім-то потонуть у тій "народній любові", яку вони зараз породжують цим недолугим шоу.
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28.09.2020 17:58 Ответить
Посядять невинних пркрившись тіпо присяжними? Назад ходу нема?
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28.09.2020 18:18 Ответить
Фарс и проталкивание липовых обвинений продолжается.

И продолжается только по одной причине - этот фарс начал лично ЗЕ.
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28.09.2020 18:27 Ответить
Троє присяжних?! Чому не один?
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28.09.2020 18:34 Ответить
У нас нет института присяжных. Присяжные выбирают по жребию из тысяч граждан записаных
в особые списки.
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28.09.2020 18:51 Ответить
Судя по некоторым комментам, Шеремета таки могли убить какие-то безбашенные патриоты, которые, не вникая в суть его деятельности, обвиняют его в работе на украинском русскоязычном радио Вести.
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28.09.2020 19:09 Ответить
"Вести" не просто русскаязыковое радио, а сугубо 5-тиколонное.
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29.09.2020 09:23 Ответить
Либо повторяешь за псевдопатриотами, а сам не слушал, либо слушал, но не ту радиостанцию.
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29.09.2020 13:26 Ответить
ничего,скоро слуг трибуналом будем судить
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28.09.2020 19:28 Ответить
Слизняков не судят, к сожалению 🤔
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28.09.2020 23:26 Ответить
 
 