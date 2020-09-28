РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7481 посетитель онлайн
Новости Силовики
3 442 4

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили на Львовской таможне ГФС схему уклонения от уплаты таможенных пошлин при импорте грузовых автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 01

"По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто - грузовики. При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, обнародованном в понедельник.

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточной таможне ГФС разоблачена коррупционная схема, приносившая организаторам 5 млн грн в год, - СБУ. ФОТО

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 03

В прокуратуре отмечают, что это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более чем 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. "Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей", - говорится в сообщении.

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 04
На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 05

28 сентября во время обысков в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины, правоохранители выявили и изъяли документы, флешки, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн.

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура 07

Сейчас на 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) таможня (1962) Офис Генпрокурора (2490) Львовская область (2929)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дождались от Зеле доступной растаможки. Работать надо, урожай убирать
показать весь комментарий
28.09.2020 16:54 Ответить
труселя на хлопце знатные, кружевные, сразу видно настоящего дальнобоя
показать весь комментарий
28.09.2020 17:29 Ответить
Купил грузовик растаможил, остался в труселях, теперь и они конфискат.
показать весь комментарий
28.09.2020 17:53 Ответить
чмошна злодійська влада зробила концлагер на ввезення авто , дала схему для нас ЗАТВЕРЖЕНУ ПАРЛАМЕНТОМ !!!!! і ще ляпая що ми щось нетак робимо . То бикота дай нам закони як в Грузії і до ПОБАЧЕННЯ , думаю що цим шакалам пора в шахту по уголь
показать весь комментарий
28.09.2020 18:32 Ответить
 
 