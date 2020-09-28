На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Правоохранители выявили на Львовской таможне ГФС схему уклонения от уплаты таможенных пошлин при импорте грузовых автомобилей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто - грузовики. При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, обнародованном в понедельник.
В прокуратуре отмечают, что это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более чем 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. "Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей", - говорится в сообщении.
28 сентября во время обысков в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины, правоохранители выявили и изъяли документы, флешки, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн.
Сейчас на 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.
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