Пинчук планировал продавать колеса Укрзализныце в 4 раза дороже себестоимости, - экс-директор по финансам УЗ Рязанцев
Компания Виктора Пинчука "Интерпайп" хотела продать "Укрзализныце" цельнокатаные колеса в 4 раза дороже себестоимости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-директор по экономике и финансам АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев в интервью РБК-Украина.
"В апреле 2019 года внезапно появилась информация, что "Укрзализныце" цельнокатаные колеса будут продавать в два раза дороже – по 30 тысяч гривен вместо 15 тыс. Это при том, что у нас уже был утвержден финансовый план, нужно было начинать тендеры и т.д.", - рассказал Рязанцев.
По его словам, производитель таких колес в Украине только один - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука. После проведенной оценки экспертами, оказалось, что причин для подорожания колес вдвое нет, более того, они должны были подешеветь из-за 20% снижения цены стали на мировом рынке.
По подсчетам Рязанцева, коррупционная составляющая сделки была около 1,2 млрд грн, а цена колес вчетверо превышала их себестоимость.
"В мае 2020, когда я ушел из компании, объявили тендер на 3 года. Общая сумма тендера была 2,4 миллиарда гривен. Учитывая, что цена колес была в два раза завышена, получается, что коррупционная составляющая в нем была около 1 миллиард 200 миллионов, остальное – цена колес. Причем они собирались купить за три года столько колес, что ими можно было весь рынок затарить. Причем с фиксацией цены на 3 года вперед! Чтобы вы понимали: себестоимость колеса, если верить специалистам – в районе 8 тысяч гривен сейчас. То есть, 15 тысяч – это уже цена со 100%-ой рентабельностью. Они же хотели "задрать" ее еще в два раза – до 36 тысяч", - объяснил Рязанцев.
Ранее Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.
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...Гройсман !
https://twitter.com/drunken_swine/status/1309896048610082817 @Dr.Swine: Тут вам і інвєстіціонна сіся, і інвєстіціонна піся, і інвєстіціонна жопа! І рейтінг "Доім бізнєс".
ООО "Капитал-Агроинвест", инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.
Как отмечается в обращении, речь идет об участках, которые расположены на территории Волошинивского и Селичивского старостинских округов Барышевской объединенной территориальной общины Киевской области.
11 сентября этого года на части этих земельных участков представители другого юридического лица - ООО "УБА-Агромир" - противоправно до сентября собрали весь урожай пшеницы.
"На этом рейдеры не остановились и присвоили подсолнечник еще на четырнадцати чужих земельных участках. Об этом наглую кражу немецкие инвесторы сообщили местную полицию. Понимая, что пришло время осуществить хоть какие-то действия для охраны земли и урожая, вечером 16 сентября ООО" Капитал-Агроинвест " обратилось в охранной структуры. Вместе с охранниками на следующее утро выехали на поле и увидели, что захватчики и дальше продолжают собирать урожай на земельных участках, которые им не принадлежат. Полицию пришлось вызывать снова ", - говорится в обращении.
По их словам, сразу на месте консфликта появились представители Службы безопасности Украины. По словам представителей ООО "Капитал-Агроинвест" на поле они приехали в одном автомобиле с рейдерами и прибегли к угрозам не только законным арендаторам, но и представителям полиции, которые пытались прекратить противоправные действия злоумышленников.
"Где среди подсолнечника и кукурузы они разглядели угрозу национальной безопасности и почему встали на сторону нарушителей закона немецкие инвесторы будут ждать ответ от председателя СБУ Ивана Баканова. - говорится в письме.
Немецкие аграрии, так рискованно начали свой бизнес у нас в стране и уже понесли миллионные убытки надеются на эффективное реагирование президента, правительства и правоохранительных органов. Предприниматели также не исключают обращении в суд.
Напомним, на шестнадцатом ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов приходить на украинский рынок и пообещал им личные гарантии защиты.
"Похоже, сейчас самое время Гаранту Конституции вспомнить эти слова и обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Барышевском районе Киевской области и в самом деле защитить иностранный бизнес", - резюмируют инвесторы.
https://ukranews.com/news/728455-nemetskie-investory-obratilis-k-predsedatelyu-sbu-bakanovu-po-situatsii-s-ooo-kapital-agroinvest Источник
2-весь бізнес і побудований - найдешевше купити , найдороще продати ! А тут ще і виробник - йому треба і виробництво/устаткування модернізувати ,і нову продукцію освоювати ,і екологи вимагають .... Так що не просто торгівець за навар !
3- щоб такого не могло бути - має бути ринкова економіка ! А що було варто "єдиному в Україні виробнику" - показати пропозиції з дешевшими цінами ....ну від поляків , німців чи тих же китайців ? Та не покажуть - там процедура відкатів ... трохи затруднена
Хоча ... чомусь антикарантинні товари - маски , костюми , антисептики і т.д. -купляють задорго через фірми-прокладки за границею , а вітчизняних виробників - ганяють (типа у вас підпільне виробництво некошерного антисептика)
Это журналисты стали лучше работать ИЛИ ?
Процес триває. Зеленський, Коломойський та Медведчук продовжують видавлювати іноземців з наглядових рад держкомпаній і банків в Україні.
«Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди». Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд підтвердив звільнення з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці.
Аслунд був членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018р. Він вважає, що Зеленський і депутати від Слуги народу руйнують незалежне корпоративне управління.
Цитую його заяву:
«Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній. Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди. Я не відчуваю, що потрібен акціонеру. Не так потрібно керувати залізницею".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2785068151775015&id=100008155727742 Влад Пономарь
В Украине только "торговая наценка" 40% считается нормой!
Я не удивлюсь, если Укрзализниця заключила договор не с заводом а с торговым домом ...
Деркач уже два месяца выдаёт плёнки, где порошенко с байденом тарифы украинцам устанавливали с нехилой маржой для себя, и на это никто из силовых структур даже не чешется.
А тут всего лишь в 4 раза завысили стоимость колёсных пар...
Алё! У нас так во всём и везде. И истинных патриотов это вполне устраивает, раз они не жгут покрышки под кабмином или под радой по этому поводу.
Ххххххххххххххххххх
Пля, и ети долбни стоят у руля ключевьіх отраслевьіх гигантов и корпораций. Тем более директор по финансам. Карауль!!!
Екс директор, слюшай сюда. Если производитель колес один, то вполне закономерно его желание продать подороже. Ето раз. Укрзализниця могла "пройтись по базару" и присмотреть себе колеса подешевле, канадские там или амерские. Или индусов. Ето два.
Причитать тьі начал только после увольнения в мае етого года. Ето три...
Далее. Корпорация "Интерпайп" и есть тот самьій производитель стали. Т.е. в угоду твоим хотелкам они должньі бьіли продать тебе колеса дешевле потому, что ценьі на сталь упали? Ето четьіре.
Тьі не хочешь, екс финансовьій директор, рассказать за ценообразование билетов УЗ еще при тебе? Когда в деяких поездах за купе за 7-часовую поездку в поезде надо заплатить 600 гривен, в СВ 1200-1500 гривен, а плацкартньіе вагоньі чудесньім образом исчезли. Не хочешь рассказать на сколько там больше себестоимости цена билета? Ето пятое.
Шестое. Ексдиректор по финансам, может правильно что тьі больше не он? Потому, что тьі тут оперируешь ценой и себестоимостью колеса в то время как продается КОЛЕСНАЯ ПАРА!!! Тьі етого не знал, клоун?
Седьмое. Панове смотрите на морду етого нечто. На ней написано "я не чист на руку, а рьіло мое в пуху". И все ета его гневная писанина скорее всего крик его душенки что не он теперь рапоряжается финансами УЗ.
скоро там и вагоны придётся покупать ....