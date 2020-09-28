Пинчук планировал продавать колеса Укрзализныце в 4 раза дороже себестоимости, - экс-директор по финансам УЗ Рязанцев

Компания Виктора Пинчука "Интерпайп" хотела продать "Укрзализныце" цельнокатаные колеса в 4 раза дороже себестоимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-директор по экономике и финансам АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев в интервью РБК-Украина.

"В апреле 2019 года внезапно появилась информация, что "Укрзализныце" цельнокатаные колеса будут продавать в два раза дороже – по 30 тысяч гривен вместо 15 тыс. Это при том, что у нас уже был утвержден финансовый план, нужно было начинать тендеры и т.д.", - рассказал Рязанцев.

По его словам, производитель таких колес в Украине только один - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука. После проведенной оценки экспертами, оказалось, что причин для подорожания колес вдвое нет, более того, они должны были подешеветь из-за 20% снижения цены стали на мировом рынке.

По подсчетам Рязанцева, коррупционная составляющая сделки была около 1,2 млрд грн, а цена колес вчетверо превышала их себестоимость.

"В мае 2020, когда я ушел из компании, объявили тендер на 3 года. Общая сумма тендера была 2,4 миллиарда гривен. Учитывая, что цена колес была в два раза завышена, получается, что коррупционная составляющая в нем была около 1 миллиард 200 миллионов, остальное – цена колес. Причем они собирались купить за три года столько колес, что ими можно было весь рынок затарить. Причем с фиксацией цены на 3 года вперед! Чтобы вы понимали: себестоимость колеса, если верить специалистам – в районе 8 тысяч гривен сейчас. То есть, 15 тысяч – это уже цена со 100%-ой рентабельностью. Они же хотели "задрать" ее еще в два раза – до 36 тысяч", - объяснил Рязанцев.

Ранее Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

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